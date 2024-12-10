Тирасполь предложил Кишиневу снять внешнеэкономические ограничения
Игнатьев: Тирасполь предложил Кишиневу снять внешнеэкономические ограничения
Тирасполь. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Тирасполь предлагает Кишиневу начать диалог о снятии ограничений на внешнеэкономическую деятельность приднестровских агентов, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
Молдавия с августа прошлого года не дает вывозить продукцию заводам "Молдавизолит", "Электромаш" и "Потенциал", назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны.
"Жертвами политических амбиций Республики Молдова стали тысячи приднестровцев, оставшихся без работы и средств к существованию. Решение в этой ситуации есть – незамедлительно начать конструктивный диалог о снятии ограничений на внешнеэкономическую деятельность приднестровских экономических агентов. Наши предложения по этому вопросу давно на переговорном столе", - сказал Игнатьев.
Глава МИД ПМР обратил внимание на то, что одновременно с этим представители Молдавии рапортуют о росте доли экспорта Приднестровья на европейские рынки. По его словам, это очевидная манипуляция статистикой.
"Санкции в отношении трех промышленных предприятий Приднестровья – "Молдавизолита", "Потенциала" и "Электромаша" – очередной пример политизированного ограничения экономической деятельности Приднестровской Молдавской Республики. Кишинев блокирует торгово-экономические связи Приднестровья, останавливает десятилетиями отлаженный экспорт продукции, которая, как подтвердили эксперты на всех уровнях, имеет исключительно мирное, бытовое применение", - отметил Игнатьев.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.