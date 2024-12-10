https://ria.ru/20241210/moldaviya-1988312608.html

Тирасполь предложил Кишиневу снять внешнеэкономические ограничения

Тирасполь предложил Кишиневу снять внешнеэкономические ограничения - РИА Новости, 10.12.2024

Тирасполь предложил Кишиневу снять внешнеэкономические ограничения

Тирасполь предлагает Кишиневу начать диалог о снятии ограничений на внешнеэкономическую деятельность приднестровских агентов, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T08:34

2024-12-10T08:34

2024-12-10T09:51

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виталий игнатьев

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ТИРАСПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Тирасполь предлагает Кишиневу начать диалог о снятии ограничений на внешнеэкономическую деятельность приднестровских агентов, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев. Молдавия с августа прошлого года не дает вывозить продукцию заводам "Молдавизолит", "Электромаш" и "Потенциал", назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны. "Жертвами политических амбиций Республики Молдова стали тысячи приднестровцев, оставшихся без работы и средств к существованию. Решение в этой ситуации есть – незамедлительно начать конструктивный диалог о снятии ограничений на внешнеэкономическую деятельность приднестровских экономических агентов. Наши предложения по этому вопросу давно на переговорном столе", - сказал Игнатьев. Глава МИД ПМР обратил внимание на то, что одновременно с этим представители Молдавии рапортуют о росте доли экспорта Приднестровья на европейские рынки. По его словам, это очевидная манипуляция статистикой. "Санкции в отношении трех промышленных предприятий Приднестровья – "Молдавизолита", "Потенциала" и "Электромаша" – очередной пример политизированного ограничения экономической деятельности Приднестровской Молдавской Республики. Кишинев блокирует торгово-экономические связи Приднестровья, останавливает десятилетиями отлаженный экспорт продукции, которая, как подтвердили эксперты на всех уровнях, имеет исключительно мирное, бытовое применение", - отметил Игнатьев. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Читайте полный текст интервью Виталия Игнатьева >>

https://ria.ru/20241209/sotrudnichestvo-1988168651.html

https://ria.ru/20241209/gutsul-1988193969.html

https://ria.ru/20241210/pridnestrove-1988299765.html

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молдавия, кишинев, тирасполь, виталий игнатьев, в мире