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Минздрав разработал кодекс этики применения ИИ в медицине
Минздрав разработал кодекс этики применения ИИ в медицине - РИА Новости, 10.12.2024
Минздрав разработал кодекс этики применения ИИ в медицине
Минздрав России разработал кодекс этики применения искусственного интеллекта в сфере охраны здоровья, документ позволит повысить доверие россиян к данной... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T15:02
2024-12-10T15:02
2024-12-10T15:02
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Минздрав России разработал кодекс этики применения искусственного интеллекта в сфере охраны здоровья, документ позволит повысить доверие россиян к данной технологии и поможет разработчикам создавать необходимые для отрасли решения, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения. "Минздрав России при активном участии главных внештатных специалистов Минздрава России, регионов и экспертного сообщества разработал Кодекс этики применения искусственного интеллекта в сфере охраны здоровья. Он согласован Межведомственной рабочей группой по вопросам создания, развития и внедрения в клиническую практику медицинских изделий и сервисов с использованием технологий искусственного интеллекта", - говорится в сообщении. Кодекс этики предназначен для регулирования отношений, связанных с этическими аспектами разработки, внедрения и использования технологий искусственного интеллекта в сфере охраны здоровья, пояснили в пресс-службе. Кодекс отражает точку зрения профессионального и академического сообщества на актуальный вызов стратегического развития системы здравоохранения, уточнили в министерстве. Документ построен на важных для медицинского сообщества понятиях, отражает роли, права и обязанности всех участников. Таким образом, предполагается, что применение искусственного интеллекта в системе здравоохранения будет проходить в едином терминологическом поле и с учетом потребностей всех участников процесса, отметили в пресс-службе. Следование положениям кодекса позволит повысить доверие россиян к этой технологии и помочь разработчикам систем с искусственным интеллектом создавать необходимые для отрасли, безопасные и конкурентоспособные решения, подчеркнули в Минздраве. -0-
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общество, технологии, россия
Общество, Технологии, Россия
Минздрав разработал кодекс этики применения ИИ в медицине
Минздрав разработал кодекс этики применения ИИ в сфере охраны здоровья
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Минздрав России разработал кодекс этики применения искусственного интеллекта в сфере охраны здоровья, документ позволит повысить доверие россиян к данной технологии и поможет разработчикам создавать необходимые для отрасли решения, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.
"Минздрав России при активном участии главных внештатных специалистов Минздрава России
, регионов и экспертного сообщества разработал Кодекс этики применения искусственного интеллекта в сфере охраны здоровья. Он согласован Межведомственной рабочей группой по вопросам создания, развития и внедрения в клиническую практику медицинских изделий и сервисов с использованием технологий искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.
Кодекс этики предназначен для регулирования отношений, связанных с этическими аспектами разработки, внедрения и использования технологий искусственного интеллекта в сфере охраны здоровья, пояснили в пресс-службе.
Кодекс отражает точку зрения профессионального и академического сообщества на актуальный вызов стратегического развития системы здравоохранения, уточнили в министерстве. Документ построен на важных для медицинского сообщества понятиях, отражает роли, права и обязанности всех участников. Таким образом, предполагается, что применение искусственного интеллекта в системе здравоохранения будет проходить в едином терминологическом поле и с учетом потребностей всех участников процесса, отметили в пресс-службе.
Следование положениям кодекса позволит повысить доверие россиян к этой технологии и помочь разработчикам систем с искусственным интеллектом создавать необходимые для отрасли, безопасные и конкурентоспособные решения, подчеркнули в Минздраве. -0-