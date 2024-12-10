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Маск не хочет появляться на обложках журналов
Маск не хочет появляться на обложках журналов - РИА Новости, 10.12.2024
Маск не хочет появляться на обложках журналов
Американский предприниматель Илон Маск заявил в социальной сети X, что не хочет появляться на обложках журналов. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T07:18
2024-12-10T07:18
2024-12-10T07:18
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в социальной сети X, что не хочет появляться на обложках журналов. Ранее Маск заявил, что не хочет становиться "Человеком года" в 2024 году по версии журнала Time. "Я не хочу появляться на обложках журналов", - написал Маск. Ранее журнал Time опубликовал шорт-лист претендентов на звание "Человек года" в 2024 году по версии журнала. На звание претендуют победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп, его союзник и предприниматель Илон Маск, основатель корпорации Meta (компания запрещена в РФ как экстремистская) Марк Цукерберг и соперница Трампа от демократов, вице-президент США Камала Харрис, супруга британского принца Кейт Миддлтон, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл. Кроме того, "Человеком года" также может стать популярный американский комик Джо Роган, президент Мексики Клаудия Шейнбаум или Юлия Навальная (включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
https://ria.ru/20241208/mask-1987955544.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, израиль, илон маск, дональд трамп, марк цукерберг, федеральная резервная система сша, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
В мире, США, Россия, Израиль, Илон Маск, Дональд Трамп, Марк Цукерберг, Федеральная резервная система США, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Маск не хочет появляться на обложках журналов
Предприниматель Илон Маск заявил, что не хочет появляться на обложках журналов