https://ria.ru/20241210/mask-1988296906.html
Маск не хочет становиться "Человеком года" по версии Time
Маск не хочет становиться "Человеком года" по версии Time - РИА Новости, 10.12.2024
Маск не хочет становиться "Человеком года" по версии Time
Американский предприниматель Илон Маск заявил в социальной сети X, что не хочет становиться "Человеком года" в 2024 году по версии журнала Time. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T02:36
2024-12-10T02:36
2024-12-10T02:36
в мире
технологии
сша
россия
израиль
илон маск
дональд трамп
марк цукерберг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971162_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af4f4659db74dc1a6ad0877f1cf23ab6.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в социальной сети X, что не хочет становиться "Человеком года" в 2024 году по версии журнала Time. Маск отреагировал на пост пользователя, который задался вопросом, заслуживает ли предприниматель этого звания. "Я очень не хочу этого", - ответил Маск. Ранее журнал Time опубликовал шорт-лист претендентов на звание "Человек года" в 2024 году по версии журнала. На звание претендуют победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп, его союзник и предприниматель Илон Маск, основатель корпорации Meta* Марк Цукерберг и соперница Трампа от демократов, вице-президент США Камала Харрис, супруга британского принца Кейт Миддлтон, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл. Кроме того, "Человеком года" также может стать популярный американский комик Джо Роган, президент Мексики Клаудия Шейнбаум или Юлия Навальная**.**Физическое лицо, включенное в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.*Деятельность Meta (Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ.
https://ria.ru/20241127/mask-1986106084.html
https://ria.ru/20241122/mask-1985120719.html
сша
россия
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971162_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_021ba1e01d3672a1da324ec2da11ef39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, сша, россия, израиль, илон маск, дональд трамп, марк цукерберг, федеральная резервная система сша, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
В мире, Технологии, США, Россия, Израиль, Илон Маск, Дональд Трамп, Марк Цукерберг, Федеральная резервная система США, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Маск не хочет становиться "Человеком года" по версии Time
Маск заявил, что очень не хочет становиться "Человеком года" по версии Time