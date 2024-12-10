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Маск не хочет становиться "Человеком года" по версии Time - РИА Новости, 10.12.2024
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02:36 10.12.2024
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Маск не хочет становиться "Человеком года" по версии Time
Маск не хочет становиться "Человеком года" по версии Time - РИА Новости, 10.12.2024
Маск не хочет становиться "Человеком года" по версии Time
Американский предприниматель Илон Маск заявил в социальной сети X, что не хочет становиться "Человеком года" в 2024 году по версии журнала Time. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T02:36
2024-12-10T02:36
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в социальной сети X, что не хочет становиться "Человеком года" в 2024 году по версии журнала Time. Маск отреагировал на пост пользователя, который задался вопросом, заслуживает ли предприниматель этого звания. "Я очень не хочу этого", - ответил Маск. Ранее журнал Time опубликовал шорт-лист претендентов на звание "Человек года" в 2024 году по версии журнала. На звание претендуют победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп, его союзник и предприниматель Илон Маск, основатель корпорации Meta* Марк Цукерберг и соперница Трампа от демократов, вице-президент США Камала Харрис, супруга британского принца Кейт Миддлтон, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл. Кроме того, "Человеком года" также может стать популярный американский комик Джо Роган, президент Мексики Клаудия Шейнбаум или Юлия Навальная**.**Физическое лицо, включенное в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.*Деятельность Meta (Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ.
https://ria.ru/20241127/mask-1986106084.html
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в мире, технологии, сша, россия, израиль, илон маск, дональд трамп, марк цукерберг, федеральная резервная система сша, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
В мире, Технологии, США, Россия, Израиль, Илон Маск, Дональд Трамп, Марк Цукерберг, Федеральная резервная система США, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Маск не хочет становиться "Человеком года" по версии Time

Маск заявил, что очень не хочет становиться "Человеком года" по версии Time

© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в социальной сети X, что не хочет становиться "Человеком года" в 2024 году по версии журнала Time.
Маск отреагировал на пост пользователя, который задался вопросом, заслуживает ли предприниматель этого звания.
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"Я очень не хочу этого", - ответил Маск.
Ранее журнал Time опубликовал шорт-лист претендентов на звание "Человек года" в 2024 году по версии журнала. На звание претендуют победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп, его союзник и предприниматель Илон Маск, основатель корпорации Meta* Марк Цукерберг и соперница Трампа от демократов, вице-президент США Камала Харрис, супруга британского принца Кейт Миддлтон, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл. Кроме того, "Человеком года" также может стать популярный американский комик Джо Роган, президент Мексики Клаудия Шейнбаум или Юлия Навальная**.
**Физическое лицо, включенное в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
*Деятельность Meta (Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ.
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В миреТехнологииСШАРоссияИзраильИлон МаскДональд ТрампМарк ЦукербергФедеральная резервная система СШАФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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