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Маск не хочет становиться "Человеком года" по версии Time

Маск не хочет становиться "Человеком года" по версии Time - РИА Новости, 10.12.2024

Маск не хочет становиться "Человеком года" по версии Time

Американский предприниматель Илон Маск заявил в социальной сети X, что не хочет становиться "Человеком года" в 2024 году по версии журнала Time. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T02:36

2024-12-10T02:36

2024-12-10T02:36

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в социальной сети X, что не хочет становиться "Человеком года" в 2024 году по версии журнала Time. Маск отреагировал на пост пользователя, который задался вопросом, заслуживает ли предприниматель этого звания. "Я очень не хочу этого", - ответил Маск. Ранее журнал Time опубликовал шорт-лист претендентов на звание "Человек года" в 2024 году по версии журнала. На звание претендуют победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп, его союзник и предприниматель Илон Маск, основатель корпорации Meta* Марк Цукерберг и соперница Трампа от демократов, вице-президент США Камала Харрис, супруга британского принца Кейт Миддлтон, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл. Кроме того, "Человеком года" также может стать популярный американский комик Джо Роган, президент Мексики Клаудия Шейнбаум или Юлия Навальная**.**Физическое лицо, включенное в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.*Деятельность Meta (Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ.

https://ria.ru/20241127/mask-1986106084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, сша, россия, израиль, илон маск, дональд трамп, марк цукерберг, федеральная резервная система сша, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)