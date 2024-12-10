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Малков заявил о важности сохранения объектов культурного наследия в регионе - РИА Новости, 10.12.2024
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Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
11:04 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/malkov-1988341833.html
Малков заявил о важности сохранения объектов культурного наследия в регионе
Малков заявил о важности сохранения объектов культурного наследия в регионе - РИА Новости, 10.12.2024
Малков заявил о важности сохранения объектов культурного наследия в регионе
Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил о важности сохранения объектов культурного наследия в регионе, в том числе с привлечением инвесторов. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T11:04
2024-12-10T11:04
рязанская область
рязанская область
рязань
павел малков
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РЯЗАНЬ, 10 дек - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил о важности сохранения объектов культурного наследия в регионе, в том числе с привлечением инвесторов. По данным пресс-службы правительства региона, Рязанская область входит в число пяти пилотных регионов долгосрочной программы сохранения объектов культурного наследия России, которая запущена по поручению президента РФ. Тема обсуждалась на парламентских слушаниях, которые провела председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Губернатор Рязанской области внес ряд предложений, направленных на повышение эффективности этой работы в регионах, уточняется в сообщении. В частности, он отметил необходимость упрощения процедур в сфере охраны памятников культуры и исключения многослойности правового регулирования, включения всех требований в единый нормативный документ регулирования градостроительства. "В Рязани более трех тысяч объектов культурного наследия. Очень сложная и дорогая процедура проектирования, затем реставрации, которая тоже существенно дороже, чем обычный ремонт. На практике это зачастую препятствует восстановлению объектов. Для нас важно все-таки объекты сохранять и давать им новую жизнь, в том числе с привлечением инвесторов. Важно, чтобы работа по сохранению объектов культурного наследия велась эффективно", - цитирует Павла Малкова его пресс-служба. По словам губернатора, в рамках долгосрочной программы в Рязанской области как в пилотном регионе прорабатываются индивидуальные программы передачи инвестору и восстановления нескольких знаковых объектов культурного наследия. Рассматривается возможность применения мер поддержки, в том числе для льготного кредитования инвестора. В сообщении подчеркивается, что восстановление и реконструкция объектов культурного наследия позволит создать дополнительные точки притяжения для жителей и туристов. Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" предусматривает в числе прочего мероприятия по повышению привлекательности туризма, продвижению его внутри страны и за её пределами.
https://ria.ru/20241009/ryazan-1977244239.html
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рязанская область, рязань, павел малков, валентина матвиенко
Рязанская область, Рязанская область, Рязань, Павел Малков, Валентина Матвиенко
Малков заявил о важности сохранения объектов культурного наследия в регионе

Малков: для Рязанской области важно сохранить объекты культурного наследия

© РИА Новости / Пресс-служба Минэкономразвития РФ | Перейти в медиабанкПавел Малков
Павел Малков - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минэкономразвития РФ
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Павел Малков. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 10 дек - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил о важности сохранения объектов культурного наследия в регионе, в том числе с привлечением инвесторов.
По данным пресс-службы правительства региона, Рязанская область входит в число пяти пилотных регионов долгосрочной программы сохранения объектов культурного наследия России, которая запущена по поручению президента РФ. Тема обсуждалась на парламентских слушаниях, которые провела председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
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Губернатор Рязанской области внес ряд предложений, направленных на повышение эффективности этой работы в регионах, уточняется в сообщении. В частности, он отметил необходимость упрощения процедур в сфере охраны памятников культуры и исключения многослойности правового регулирования, включения всех требований в единый нормативный документ регулирования градостроительства.
«
Рязани более трех тысяч объектов культурного наследия. Очень сложная и дорогая процедура проектирования, затем реставрации, которая тоже существенно дороже, чем обычный ремонт. На практике это зачастую препятствует восстановлению объектов. Для нас важно все-таки объекты сохранять и давать им новую жизнь, в том числе с привлечением инвесторов. Важно, чтобы работа по сохранению объектов культурного наследия велась эффективно", - цитирует Павла Малкова его пресс-служба.
По словам губернатора, в рамках долгосрочной программы в Рязанской области как в пилотном регионе прорабатываются индивидуальные программы передачи инвестору и восстановления нескольких знаковых объектов культурного наследия. Рассматривается возможность применения мер поддержки, в том числе для льготного кредитования инвестора.
В сообщении подчеркивается, что восстановление и реконструкция объектов культурного наследия позволит создать дополнительные точки притяжения для жителей и туристов. Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" предусматривает в числе прочего мероприятия по повышению привлекательности туризма, продвижению его внутри страны и за её пределами.
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