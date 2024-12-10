https://ria.ru/20241210/malinen-1988321512.html

"С НАТО покончено". На Западе сделали заявление после хода России

"С НАТО покончено". На Западе сделали заявление после хода России - РИА Новости, 10.12.2024

"С НАТО покончено". На Западе сделали заявление после хода России

Из-за появления ракеты "Орешник" у НАТО осталось мало вариантов в конфликте на Украине, написал в соцсети X профессор Хельсинкского университета и... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T09:43

2024-12-10T09:43

2024-12-10T09:43

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Из-за появления ракеты "Орешник" у НАТО осталось мало вариантов в конфликте на Украине, написал в соцсети X профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен. "С НАТО покончено. Единственный выход — применить ядерное оружие или капитуляция на Украине", — написал он. Малинен привел в пример цитату из текста издания National Interest, что появление "Орешника" в качестве серьезного игрока на поле боя означает, что никто на Западе не в безопасности. Президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производил ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено также испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

https://ria.ru/20241210/zelenskiy-1988314672.html

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