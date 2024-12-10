"С НАТО покончено". На Западе сделали заявление после хода России
Профессор Малинен: из-за "Орешника" у НАТО осталось мало вариантов на Украине
Кадр видео удара по Днепропетровску
Кадр видео удара по Днепропетровску. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Из-за появления ракеты "Орешник" у НАТО осталось мало вариантов в конфликте на Украине, написал в соцсети X профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.
"С НАТО покончено. Единственный выход — применить ядерное оружие или капитуляция на Украине", — написал он.
"С НАТО покончено. Единственный выход — применить ядерное оружие или капитуляция на Украине", — написал он.
Малинен привел в пример цитату из текста издания National Interest, что появление "Орешника" в качестве серьезного игрока на поле боя означает, что никто на Западе не в безопасности.
Президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.
В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производил ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено также испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.
В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производил ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено также испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.