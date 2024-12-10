https://ria.ru/20241210/maduro-1988298699.html

Мадуро вручил ордена попавшим под санкции высшим чиновникам

Мадуро вручил ордена попавшим под санкции высшим чиновникам - РИА Новости, 10.12.2024

Мадуро вручил ордена попавшим под санкции высшим чиновникам

Венесуэльский лидер Николас Мадуро вручил ордена 200-летия победы при Аякучо 21 соратнику из числа высшего руководства страны, которые стали объектами... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T03:40

2024-12-10T03:40

2024-12-10T03:40

в мире

венесуэла

сша

аякучо (регион)

николас мадуро

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МЕХИКО, 10 дек - РИА Новости. Венесуэльский лидер Николас Мадуро вручил ордена 200-летия победы при Аякучо 21 соратнику из числа высшего руководства страны, которые стали объектами персональных санкций со стороны США. Церемонию транслировал телеканал Telesur."Будьте достойными санкций, которые на вас наложил империализм, но, прежде всего, станьте действительными наследниками побед (которые символизирует - ред.) эта награда, которая вручается в Венесуэле впервые за 200 лет", - сказал Мадуро в ходе церемонии по случаю 200-летия победы в битве за независимость при Аякучо. Учрежденный по случаю памятной даты орден первыми получили руководители Национальной гвардии, полиции, милиции, разведслужбы SEBIN и Главного управления военной контрразведки, министры планирования и коммуникаций - 21 человек из нового санкционного списка США. Американская администрация заявила в конце ноября, что США вводят санкции против 21 представителя органов власти Венесуэлы в ответ на результаты прошедших в стране президентских выборов, на которых победил Николас Мадуро. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. Сразу после этого в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. По данным генпрокуратуры, были задержаны более 2 тысяч человек по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.

https://ria.ru/20241120/venesuela-1984728006.html

https://ria.ru/20241112/venesuela-1983208872.html

венесуэла

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аякучо (регион)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, венесуэла, сша, аякучо (регион), николас мадуро