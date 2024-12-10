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"Ласточек" из Великого Новгорода в Петербург с января 2025 г станет больше - РИА Новости, 10.12.2024
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14:37 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/lastochki-1988399822.html
"Ласточек" из Великого Новгорода в Петербург с января 2025 г станет больше
"Ласточек" из Великого Новгорода в Петербург с января 2025 г станет больше - РИА Новости, 10.12.2024
"Ласточек" из Великого Новгорода в Петербург с января 2025 г станет больше
Дополнительные рейсы электропоезда "Ласточка" между Великим Новгородом и Санкт-Петербургом запустят на постоянной основе с января 2025 года из-за выросшего... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T14:37
2024-12-10T14:37
санкт-петербург
великий новгород
новгородская область
андрей никитин (политик)
ласточка (поезд)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 дек - РИА Новости. Дополнительные рейсы электропоезда "Ласточка" между Великим Новгородом и Санкт-Петербургом запустят на постоянной основе с января 2025 года из-за выросшего пассажиропотока, сообщил министр транспорта региона Константин Куранов. Как уточняет пресс-служба правительства региона, Куранов отчитался перед губернатором Новгородской области Андреем Никитиным о результатах работы в 2024 году. Он сообщил, что в регионе продолжается развитие железнодорожных перевозок. Ожидаемый прирост пассажиропотока на конец года более 5%. "Запуск ускоренной "Ласточки" – два часа в пути – и планируемый запуск еще одного рейса с января следующего года значительно повышают привлекательность железнодорожного сообщения. С 19 декабря начнет курсировать двухуровневый поезд "Аврора" Москва – Санкт-Петербург на 1200 посадочных мест с единственной остановкой в Чудове", – рассказал Куранов. Он также уточнил, что со 2 января 2025 года по выходным и праздничным дням на маршруте Великий Новгород – Санкт-Петербург будут назначены дополнительные поезда "Ласточка". Ранее министерством эти поезда назначались только в летний период – с апреля по октябрь. Но, учитывая текущий рост пассажиропотока на данном направлении, власти приняли решение о их круглогодичном назначении.
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санкт-петербург, великий новгород, новгородская область, андрей никитин (политик), ласточка (поезд)
Санкт-Петербург, Великий Новгород, Новгородская область, Андрей Никитин (политик), Ласточка (поезд)
"Ласточек" из Великого Новгорода в Петербург с января 2025 г станет больше

Рейсы "Ласточек" из Великого Новгорода в Петербург запустят на постоянной основе

© РИА Новости / Евгений Самарин | Перейти в медиабанкЭлектропоезд "Ласточка"
Электропоезд Ласточка - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Евгений Самарин
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Электропоезд "Ласточка". Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 дек - РИА Новости. Дополнительные рейсы электропоезда "Ласточка" между Великим Новгородом и Санкт-Петербургом запустят на постоянной основе с января 2025 года из-за выросшего пассажиропотока, сообщил министр транспорта региона Константин Куранов.
Как уточняет пресс-служба правительства региона, Куранов отчитался перед губернатором Новгородской области Андреем Никитиным о результатах работы в 2024 году. Он сообщил, что в регионе продолжается развитие железнодорожных перевозок. Ожидаемый прирост пассажиропотока на конец года более 5%.
"Запуск ускоренной "Ласточки" – два часа в пути – и планируемый запуск еще одного рейса с января следующего года значительно повышают привлекательность железнодорожного сообщения. С 19 декабря начнет курсировать двухуровневый поезд "Аврора" МоскваСанкт-Петербург на 1200 посадочных мест с единственной остановкой в Чудове", – рассказал Куранов.
Он также уточнил, что со 2 января 2025 года по выходным и праздничным дням на маршруте Великий Новгород – Санкт-Петербург будут назначены дополнительные поезда "Ласточка". Ранее министерством эти поезда назначались только в летний период – с апреля по октябрь. Но, учитывая текущий рост пассажиропотока на данном направлении, власти приняли решение о их круглогодичном назначении.
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