https://ria.ru/20241210/lastochki-1988399822.html

"Ласточек" из Великого Новгорода в Петербург с января 2025 г станет больше

"Ласточек" из Великого Новгорода в Петербург с января 2025 г станет больше - РИА Новости, 10.12.2024

"Ласточек" из Великого Новгорода в Петербург с января 2025 г станет больше

Дополнительные рейсы электропоезда "Ласточка" между Великим Новгородом и Санкт-Петербургом запустят на постоянной основе с января 2025 года из-за выросшего... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T14:37

2024-12-10T14:37

2024-12-10T14:37

санкт-петербург

великий новгород

новгородская область

андрей никитин (политик)

ласточка (поезд)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 дек - РИА Новости. Дополнительные рейсы электропоезда "Ласточка" между Великим Новгородом и Санкт-Петербургом запустят на постоянной основе с января 2025 года из-за выросшего пассажиропотока, сообщил министр транспорта региона Константин Куранов. Как уточняет пресс-служба правительства региона, Куранов отчитался перед губернатором Новгородской области Андреем Никитиным о результатах работы в 2024 году. Он сообщил, что в регионе продолжается развитие железнодорожных перевозок. Ожидаемый прирост пассажиропотока на конец года более 5%. "Запуск ускоренной "Ласточки" – два часа в пути – и планируемый запуск еще одного рейса с января следующего года значительно повышают привлекательность железнодорожного сообщения. С 19 декабря начнет курсировать двухуровневый поезд "Аврора" Москва – Санкт-Петербург на 1200 посадочных мест с единственной остановкой в Чудове", – рассказал Куранов. Он также уточнил, что со 2 января 2025 года по выходным и праздничным дням на маршруте Великий Новгород – Санкт-Петербург будут назначены дополнительные поезда "Ласточка". Ранее министерством эти поезда назначались только в летний период – с апреля по октябрь. Но, учитывая текущий рост пассажиропотока на данном направлении, власти приняли решение о их круглогодичном назначении.

https://ria.ru/20241206/zdanija-1987736539.html

санкт-петербург

великий новгород

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санкт-петербург, великий новгород, новгородская область, андрей никитин (политик), ласточка (поезд)