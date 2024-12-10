https://ria.ru/20241210/kursk-1988512913.html
Никто из курских чиновников не покаялся, заявил Хинштейн
Никто из курских чиновников не покаялся, заявил Хинштейн - РИА Новости, 10.12.2024
Никто из курских чиновников не покаялся, заявил Хинштейн
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил журналистам, что после прошедшего накануне оперативного совещания никто из чиновников пока не пришел... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T21:53
2024-12-10T21:53
2024-12-10T22:37
политика
курская область
александр хинштейн
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988100969_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d8cee4e9c61722768a04070265d7703c.jpg
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил журналистам, что после прошедшего накануне оперативного совещания никто из чиновников пока не пришел к нему каяться в грехах."Нет, пока ни одного. Нет, но вы послушайте, я это объявил вчера утром. Может быть, людям надо осознать, осмыслить, подобрать слова", — сказал он.В четверг, 5 декабря, Владимир Путин по просьбе главы Курской области Алексея Смирнова досрочно прекратил его полномочия и назначил врио губернатора Хинштейна.Седьмого декабря полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев представил правительству Курской области нового врио.Вчера Хинштейн подписал указ об отставке правительства, добавив, что его члены будут в статусе врио до проведения выборов губернатора и формирования нового правительства. Он подчеркнул, что без претензий примет увольнение чиновников, не готовых работать в новом формате. То же самое, по словам Хинштейна, касается и тех, "кто чувствует за собой какие-то грехи" — им предложили покаяться, выразив уверенность, что "это будет во всех смыслах правильно".
https://ria.ru/20241207/hinshtejn-1987883615.html
https://ria.ru/20241206/khinshteyn-1987676698.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988100969_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4a3ae0b45db5aa0d6ca6136bf925040c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, курская область, александр хинштейн, россия, владимир путин
Политика, Курская область, Александр Хинштейн, Россия, Владимир Путин
Никто из курских чиновников не покаялся, заявил Хинштейн
Хинштейн: никто из чиновников в Курской области еще не покаялся
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил журналистам, что после прошедшего накануне оперативного совещания никто из чиновников пока не пришел к нему каяться в грехах.
"Нет, пока ни одного. Нет, но вы послушайте, я это объявил вчера утром. Может быть, людям надо осознать, осмыслить, подобрать слова", — сказал он.
В четверг, 5 декабря, Владимир Путин по просьбе главы Курской области Алексея Смирнова досрочно прекратил его полномочия и назначил врио губернатора Хинштейна.
Седьмого декабря полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев представил правительству Курской области нового врио.
Вчера Хинштейн подписал указ об отставке правительства, добавив, что его члены будут в статусе врио до проведения выборов губернатора и формирования нового правительства. Он подчеркнул, что без претензий примет увольнение чиновников, не готовых работать в новом формате. То же самое, по словам Хинштейна, касается и тех, "кто чувствует за собой какие-то грехи" — им предложили покаяться, выразив уверенность, что "это будет во всех смыслах правильно".