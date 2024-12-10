https://ria.ru/20241210/kursk-1988512913.html

Никто из курских чиновников не покаялся, заявил Хинштейн

Никто из курских чиновников не покаялся, заявил Хинштейн - РИА Новости, 10.12.2024

Никто из курских чиновников не покаялся, заявил Хинштейн

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил журналистам, что после прошедшего накануне оперативного совещания никто из чиновников пока не пришел... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T21:53

2024-12-10T21:53

2024-12-10T22:37

политика

курская область

александр хинштейн

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988100969_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d8cee4e9c61722768a04070265d7703c.jpg

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил журналистам, что после прошедшего накануне оперативного совещания никто из чиновников пока не пришел к нему каяться в грехах."Нет, пока ни одного. Нет, но вы послушайте, я это объявил вчера утром. Может быть, людям надо осознать, осмыслить, подобрать слова", — сказал он.В четверг, 5 декабря, Владимир Путин по просьбе главы Курской области Алексея Смирнова досрочно прекратил его полномочия и назначил врио губернатора Хинштейна.Седьмого декабря полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев представил правительству Курской области нового врио.Вчера Хинштейн подписал указ об отставке правительства, добавив, что его члены будут в статусе врио до проведения выборов губернатора и формирования нового правительства. Он подчеркнул, что без претензий примет увольнение чиновников, не готовых работать в новом формате. То же самое, по словам Хинштейна, касается и тех, "кто чувствует за собой какие-то грехи" — им предложили покаяться, выразив уверенность, что "это будет во всех смыслах правильно".

https://ria.ru/20241207/hinshtejn-1987883615.html

https://ria.ru/20241206/khinshteyn-1987676698.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, курская область, александр хинштейн, россия, владимир путин