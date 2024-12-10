Собственники "Крокуса" займутся мемориалом в память о жертвах теракта
Воробьев: мемориалом в память о жертвах теракта в "Крокусе" займется собственник
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Здание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Созданием мемориала в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле" займется собственник концертного зала, сообщил РИА Новости губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Собственник занимается этим. Это все-таки частная собственность", — сказал Воробьев.
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Ранее Воробьев сообщал РИА Новости, что концепция мемориала в память о жертвах теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" уже есть.
Теракт произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 144 человека. По данному делу арестовано более десяти человек.
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