https://ria.ru/20241210/krokus-1988304277.html

Собственники "Крокуса" займутся мемориалом в память о жертвах теракта

Собственники "Крокуса" займутся мемориалом в память о жертвах теракта - РИА Новости, 10.12.2024

Собственники "Крокуса" займутся мемориалом в память о жертвах теракта

Созданием мемориала в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле" займется собственник концертного зала, сообщил РИА Новости губернатор Московской области... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T06:16

2024-12-10T06:16

2024-12-10T10:47

крокус

общество

андрей воробьев

крокус сити холл

теракт в "крокус сити холле"

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Созданием мемориала в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле" займется собственник концертного зала, сообщил РИА Новости губернатор Московской области Андрей Воробьев."Собственник занимается этим. Это все-таки частная собственность", — сказал Воробьев.Ранее Воробьев сообщал РИА Новости, что концепция мемориала в память о жертвах теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" уже есть.Теракт произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 144 человека. По данному делу арестовано более десяти человек.

https://ria.ru/20241208/putin-1987978537.html

https://ria.ru/20241202/krokus-1986876871.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

крокус, общество, андрей воробьев, крокус сити холл