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Собственники "Крокуса" займутся мемориалом в память о жертвах теракта - РИА Новости, 10.12.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
06:16 10.12.2024 (обновлено: 10:47 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/krokus-1988304277.html
Собственники "Крокуса" займутся мемориалом в память о жертвах теракта
Собственники "Крокуса" займутся мемориалом в память о жертвах теракта - РИА Новости, 10.12.2024
Собственники "Крокуса" займутся мемориалом в память о жертвах теракта
Созданием мемориала в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле" займется собственник концертного зала, сообщил РИА Новости губернатор Московской области... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T06:16
2024-12-10T10:47
крокус
общество
андрей воробьев
крокус сити холл
теракт в "крокус сити холле"
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Созданием мемориала в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле" займется собственник концертного зала, сообщил РИА Новости губернатор Московской области Андрей Воробьев."Собственник занимается этим. Это все-таки частная собственность", — сказал Воробьев.Ранее Воробьев сообщал РИА Новости, что концепция мемориала в память о жертвах теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" уже есть.Теракт произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 144 человека. По данному делу арестовано более десяти человек.
https://ria.ru/20241208/putin-1987978537.html
https://ria.ru/20241202/krokus-1986876871.html
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крокус, общество, андрей воробьев, крокус сити холл
Крокус, Общество, Андрей Воробьев, Крокус Сити Холл, Теракт в "Крокус Сити Холле"
Собственники "Крокуса" займутся мемориалом в память о жертвах теракта

Воробьев: мемориалом в память о жертвах теракта в "Крокусе" займется собственник

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Созданием мемориала в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле" займется собственник концертного зала, сообщил РИА Новости губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Собственник занимается этим. Это все-таки частная собственность", — сказал Воробьев.
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Ранее Воробьев сообщал РИА Новости, что концепция мемориала в память о жертвах теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" уже есть.
Теракт произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 144 человека. По данному делу арестовано более десяти человек.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"КрокусОбществоАндрей ВоробьевКрокус Сити Холл
 
 
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