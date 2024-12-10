Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали идею убрать Соловецкий камень с Лубянки - РИА Новости, 10.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:23 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/kreml-1988357715.html
В Кремле прокомментировали идею убрать Соловецкий камень с Лубянки
В Кремле прокомментировали идею убрать Соловецкий камень с Лубянки - РИА Новости, 10.12.2024
В Кремле прокомментировали идею убрать Соловецкий камень с Лубянки
Решение убрать Соловецкий камень с Лубянской площади принимают власти Москвы, Кремль не хотел бы в данном случае вмешиваться в компетенции столицы, сообщил... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T12:23
2024-12-10T12:23
москва
россия
дмитрий песков
валерий фадеев
рбк (медиагруппа)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983052902_0:169:3078:1900_1920x0_80_0_0_a2c504e11fcdcb9aab554209fcb7792f.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Решение убрать Соловецкий камень с Лубянской площади принимают власти Москвы, Кремль не хотел бы в данном случае вмешиваться в компетенции столицы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев 3 декабря в интервью РБК заявил, что выступает за перенос Соловецкого камня с Лубянки на проспект Сахарова, где находится открытая в 2017 году "Стена скорби". "Это прерогатива города. Город принимает подобные решения, мы в компетенции города в данном случае не хотели бы вмешиваться", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов об оценке Кремля идеи убрать Соловецкий камень с Лубянской площади.
https://ria.ru/20241210/peskov-1988357248.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983052902_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_28c81d5cd8abf9bbb6fc96966f5e1833.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, дмитрий песков, валерий фадеев, рбк (медиагруппа), общество
Москва, Россия, Дмитрий Песков, Валерий Фадеев, РБК (медиагруппа), Общество
В Кремле прокомментировали идею убрать Соловецкий камень с Лубянки

Песков: решение убрать Соловецкий камень с Лубянки принимают власти Москвы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Решение убрать Соловецкий камень с Лубянской площади принимают власти Москвы, Кремль не хотел бы в данном случае вмешиваться в компетенции столицы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев 3 декабря в интервью РБК заявил, что выступает за перенос Соловецкого камня с Лубянки на проспект Сахарова, где находится открытая в 2017 году "Стена скорби".
"Это прерогатива города. Город принимает подобные решения, мы в компетенции города в данном случае не хотели бы вмешиваться", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов об оценке Кремля идеи убрать Соловецкий камень с Лубянской площади.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Песков рассказал о контактах России с Ближним Востоком
Вчера, 12:22
 
МоскваРоссияДмитрий ПесковВалерий ФадеевРБК (медиагруппа)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала