https://ria.ru/20241210/kreml-1988357715.html

В Кремле прокомментировали идею убрать Соловецкий камень с Лубянки

В Кремле прокомментировали идею убрать Соловецкий камень с Лубянки - РИА Новости, 10.12.2024

В Кремле прокомментировали идею убрать Соловецкий камень с Лубянки

Решение убрать Соловецкий камень с Лубянской площади принимают власти Москвы, Кремль не хотел бы в данном случае вмешиваться в компетенции столицы, сообщил... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T12:23

2024-12-10T12:23

2024-12-10T12:23

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дмитрий песков

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Решение убрать Соловецкий камень с Лубянской площади принимают власти Москвы, Кремль не хотел бы в данном случае вмешиваться в компетенции столицы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев 3 декабря в интервью РБК заявил, что выступает за перенос Соловецкого камня с Лубянки на проспект Сахарова, где находится открытая в 2017 году "Стена скорби". "Это прерогатива города. Город принимает подобные решения, мы в компетенции города в данном случае не хотели бы вмешиваться", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов об оценке Кремля идеи убрать Соловецкий камень с Лубянской площади.

https://ria.ru/20241210/peskov-1988357248.html

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москва, россия, дмитрий песков, валерий фадеев, рбк (медиагруппа), общество