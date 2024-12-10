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В Кремле прокомментировали идею убрать Соловецкий камень с Лубянки
В Кремле прокомментировали идею убрать Соловецкий камень с Лубянки - РИА Новости, 10.12.2024
В Кремле прокомментировали идею убрать Соловецкий камень с Лубянки
Решение убрать Соловецкий камень с Лубянской площади принимают власти Москвы, Кремль не хотел бы в данном случае вмешиваться в компетенции столицы, сообщил... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T12:23
2024-12-10T12:23
2024-12-10T12:23
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Решение убрать Соловецкий камень с Лубянской площади принимают власти Москвы, Кремль не хотел бы в данном случае вмешиваться в компетенции столицы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев 3 декабря в интервью РБК заявил, что выступает за перенос Соловецкого камня с Лубянки на проспект Сахарова, где находится открытая в 2017 году "Стена скорби". "Это прерогатива города. Город принимает подобные решения, мы в компетенции города в данном случае не хотели бы вмешиваться", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов об оценке Кремля идеи убрать Соловецкий камень с Лубянской площади.
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москва, россия, дмитрий песков, валерий фадеев, рбк (медиагруппа), общество
Москва, Россия, Дмитрий Песков, Валерий Фадеев, РБК (медиагруппа), Общество
В Кремле прокомментировали идею убрать Соловецкий камень с Лубянки
Песков: решение убрать Соловецкий камень с Лубянки принимают власти Москвы