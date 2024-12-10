Рейтинг@Mail.ru
Глава спецназа Южной Кореи рассказал о секретном звонке министра обороны - РИА Новости, 10.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:43 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/koreya-1988349302.html
Глава спецназа Южной Кореи рассказал о секретном звонке министра обороны
Глава спецназа Южной Кореи рассказал о секретном звонке министра обороны - РИА Новости, 10.12.2024
Глава спецназа Южной Кореи рассказал о секретном звонке министра обороны
Командующий силами специальных операций сухопутных войск Южной Кореи Квак Чон Гын рассказал, что во время действия военного положения получал от министра... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T11:43
2024-12-10T11:43
в мире
южная корея
юн сок ель
обстановка в южной корее
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987172381_0:0:979:550_1920x0_80_0_0_67539724e5d8ca764879d5cef3ec84a3.jpg
СЕУЛ, 10 дек — РИА Новости. Командующий силами специальных операций сухопутных войск Южной Кореи Квак Чон Гын рассказал, что во время действия военного положения получал от министра обороны страны Ким Ён Хёна приказ не допустить кворума парламента, необходимого для голосования за отмену введенного президентом военного положения, сообщило агентство Рёнхап. "Я получил звонок по секретному телефону из центра управления боевыми действиями (командования силами специальных операций), и мне сверху (от министра обороны) был спущен приказ такого содержания, что нельзя допустить присутствия в здании Национального собрания более 100-150 человек (депутатов)", - пишет Рёнхап. По данным агентства, Квак Чон Гын в среду был вызван на заседание парламентского комитета по обороне, где ему задавали вопросы. В ходе заседания он рассказал, что после объявления о введении военного положения дважды разговаривал по телефону с президентом страны Юн Сок Ёлем. В ходе первого разговора он якобы только сообщил президенту, что армейский спецназ находится на пути к парламенту, а содержание второго разговора военный раскрыть отказался. При этом командующий опроверг слова начальника штаба сухопутных войск Южной Кореи Пак Ан Су, который ранее заявил, что Квак Чон Гын предлагал для блокирования парламента и проникновения внутрь здания использовать холостые патроны и электрошокеры. По словам военного, он лишь получил соответствующий приказ, но в этот момент у него был включен микрофон, содержание переговоров стало известно командирам находившихся на месте подразделений. При этом Квак Чон Гын заявил, что позже отдельно разъяснил им содержание полученных указаний, отметив, что это неверное решение и к использованию спецсредств нельзя прибегать, поэтому они в итоге не применялись. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на 4 декабря объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". К Национальному собранию были отправлены войска армейского спецназа, который попытался заблокировать подступы к зданию, однако значительному числу депутатов удалось заранее попасть в парламент, их сторонники не дали военным пройти внутрь, и законодатели 190 голосами из 300 единогласно приняли резолюцию, требующую от президента отменить военное положение. Позднее лидер Южной Кореи принес извинения за введение военного положения в стране и заявил, что не станет вводить его снова, а также не станет избегать политической и юридической ответственности. Южнокорейская оппозиция выдвинула обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции.
https://ria.ru/20241205/yuzhnaya_koreya-1987406664.html
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987172381_104:0:837:550_1920x0_80_0_0_f6e52b28344f25ca2fb358a2e2a24f9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, южная корея, юн сок ель, обстановка в южной корее
В мире, Южная Корея, Юн Сок Ель, Обстановка в Южной Корее
Глава спецназа Южной Кореи рассказал о секретном звонке министра обороны

Рёнхап: глава МО приказал спецназу Южной Кореи не допустить кворума парламента

© Фото : соцсетиВоенная техника в Сеуле во время введения военного положения
Военная техника в Сеуле во время введения военного положения - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Фото : соцсети
Военная техника в Сеуле во время введения военного положения
Читать ria.ru в
Дзен
СЕУЛ, 10 дек — РИА Новости. Командующий силами специальных операций сухопутных войск Южной Кореи Квак Чон Гын рассказал, что во время действия военного положения получал от министра обороны страны Ким Ён Хёна приказ не допустить кворума парламента, необходимого для голосования за отмену введенного президентом военного положения, сообщило агентство Рёнхап.
"Я получил звонок по секретному телефону из центра управления боевыми действиями (командования силами специальных операций), и мне сверху (от министра обороны) был спущен приказ такого содержания, что нельзя допустить присутствия в здании Национального собрания более 100-150 человек (депутатов)", - пишет Рёнхап.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Президент сошел с ума? Антикоммунизм не спас главу государства
5 декабря, 08:00
По данным агентства, Квак Чон Гын в среду был вызван на заседание парламентского комитета по обороне, где ему задавали вопросы. В ходе заседания он рассказал, что после объявления о введении военного положения дважды разговаривал по телефону с президентом страны Юн Сок Ёлем. В ходе первого разговора он якобы только сообщил президенту, что армейский спецназ находится на пути к парламенту, а содержание второго разговора военный раскрыть отказался.
При этом командующий опроверг слова начальника штаба сухопутных войск Южной Кореи Пак Ан Су, который ранее заявил, что Квак Чон Гын предлагал для блокирования парламента и проникновения внутрь здания использовать холостые патроны и электрошокеры. По словам военного, он лишь получил соответствующий приказ, но в этот момент у него был включен микрофон, содержание переговоров стало известно командирам находившихся на месте подразделений. При этом Квак Чон Гын заявил, что позже отдельно разъяснил им содержание полученных указаний, отметив, что это неверное решение и к использованию спецсредств нельзя прибегать, поэтому они в итоге не применялись.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на 4 декабря объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". К Национальному собранию были отправлены войска армейского спецназа, который попытался заблокировать подступы к зданию, однако значительному числу депутатов удалось заранее попасть в парламент, их сторонники не дали военным пройти внутрь, и законодатели 190 голосами из 300 единогласно приняли резолюцию, требующую от президента отменить военное положение. Позднее лидер Южной Кореи принес извинения за введение военного положения в стране и заявил, что не станет вводить его снова, а также не станет избегать политической и юридической ответственности. Южнокорейская оппозиция выдвинула обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции.
Ситуация в Южной Корее
© AP Photo / Ahn Young-joon

Сторонники отставки президента собрались в Сеуле у здания Национальной ассамблеи.

Акция протеста у здания Национальной ассамблеи в Сеуле, Южная Корея

Сторонники отставки президента собрались в Сеуле у здания Национальной ассамблеи.

© AP Photo / Ahn Young-joon
1 из 8
© AP Photo / Lee Jin-man

Южнокорейские полицейские контролируют ситуацию.

Полиция у правительственных зданий в Сеуле, Южная Корея

Южнокорейские полицейские контролируют ситуацию.

© AP Photo / Lee Jin-man
2 из 8
© AP Photo / Cho Sung-bong

Солдаты военного положения попытались проникнуть на территорию Национальной ассамблеи.

Солдаты пытаются пройти в здание Национальной ассамблеи в Сеуле, Южная Корея

Солдаты военного положения попытались проникнуть на территорию Национальной ассамблеи.

© AP Photo / Cho Sung-bong
3 из 8
© Getty Images / Chung Sung-Jun

Тем временем протестующие скандировали лозунги об отставке президента.

Акция протеста у здания Национальной ассамблеи в Сеуле, Южная Корея

Тем временем протестующие скандировали лозунги об отставке президента.

© Getty Images / Chung Sung-Jun
4 из 8
© AP Photo / Ahn Young-joon

Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения.

Акция протеста у здания Национальной ассамблеи в Сеуле, Южная Корея

Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения.

© AP Photo / Ahn Young-joon
5 из 8
© AP Photo / Lee Jin-man

Парламент проголосовал против этого решения.

Военный автомобили у здания Национальной ассамблеи в Сеуле, Южная Корея

Парламент проголосовал против этого решения.

© AP Photo / Lee Jin-man
6 из 8
© Getty Images / Chung Sung-Jun

Шесть оппозиционных партий внесли в парламент проект импичмента Юн Сок Ёля.

Полиция заходит в здание Национальной ассамблеи в Сеуле, Южная Корея

Шесть оппозиционных партий внесли в парламент проект импичмента Юн Сок Ёля.

© Getty Images / Chung Sung-Jun
7 из 8
© Getty Images / Chung Sung-Jun

Президент, как утверждается, не позволяет провести независимое расследование скандалов с участием его жены и высших должностных лиц страны.

Акция протеста у здания Национальной ассамблеи в Сеуле, Южная Корея

Президент, как утверждается, не позволяет провести независимое расследование скандалов с участием его жены и высших должностных лиц страны.

© Getty Images / Chung Sung-Jun
8 из 8

Сторонники отставки президента собрались в Сеуле у здания Национальной ассамблеи.

© AP Photo / Ahn Young-joon
1 из 8

Южнокорейские полицейские контролируют ситуацию.

© AP Photo / Lee Jin-man
2 из 8

Солдаты военного положения попытались проникнуть на территорию Национальной ассамблеи.

© AP Photo / Cho Sung-bong
3 из 8

Тем временем протестующие скандировали лозунги об отставке президента.

© Getty Images / Chung Sung-Jun
4 из 8

Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения.

© AP Photo / Ahn Young-joon
5 из 8

Парламент проголосовал против этого решения.

© AP Photo / Lee Jin-man
6 из 8

Шесть оппозиционных партий внесли в парламент проект импичмента Юн Сок Ёля.

© Getty Images / Chung Sung-Jun
7 из 8

Президент, как утверждается, не позволяет провести независимое расследование скандалов с участием его жены и высших должностных лиц страны.

© Getty Images / Chung Sung-Jun
8 из 8
 
В миреЮжная КореяЮн Сок ЕльОбстановка в Южной Корее
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала