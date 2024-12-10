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Глава спецназа Южной Кореи рассказал о секретном звонке министра обороны

Глава спецназа Южной Кореи рассказал о секретном звонке министра обороны - РИА Новости, 10.12.2024

Глава спецназа Южной Кореи рассказал о секретном звонке министра обороны

Командующий силами специальных операций сухопутных войск Южной Кореи Квак Чон Гын рассказал, что во время действия военного положения получал от министра... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T11:43

2024-12-10T11:43

2024-12-10T11:43

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СЕУЛ, 10 дек — РИА Новости. Командующий силами специальных операций сухопутных войск Южной Кореи Квак Чон Гын рассказал, что во время действия военного положения получал от министра обороны страны Ким Ён Хёна приказ не допустить кворума парламента, необходимого для голосования за отмену введенного президентом военного положения, сообщило агентство Рёнхап. "Я получил звонок по секретному телефону из центра управления боевыми действиями (командования силами специальных операций), и мне сверху (от министра обороны) был спущен приказ такого содержания, что нельзя допустить присутствия в здании Национального собрания более 100-150 человек (депутатов)", - пишет Рёнхап. По данным агентства, Квак Чон Гын в среду был вызван на заседание парламентского комитета по обороне, где ему задавали вопросы. В ходе заседания он рассказал, что после объявления о введении военного положения дважды разговаривал по телефону с президентом страны Юн Сок Ёлем. В ходе первого разговора он якобы только сообщил президенту, что армейский спецназ находится на пути к парламенту, а содержание второго разговора военный раскрыть отказался. При этом командующий опроверг слова начальника штаба сухопутных войск Южной Кореи Пак Ан Су, который ранее заявил, что Квак Чон Гын предлагал для блокирования парламента и проникновения внутрь здания использовать холостые патроны и электрошокеры. По словам военного, он лишь получил соответствующий приказ, но в этот момент у него был включен микрофон, содержание переговоров стало известно командирам находившихся на месте подразделений. При этом Квак Чон Гын заявил, что позже отдельно разъяснил им содержание полученных указаний, отметив, что это неверное решение и к использованию спецсредств нельзя прибегать, поэтому они в итоге не применялись. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на 4 декабря объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". К Национальному собранию были отправлены войска армейского спецназа, который попытался заблокировать подступы к зданию, однако значительному числу депутатов удалось заранее попасть в парламент, их сторонники не дали военным пройти внутрь, и законодатели 190 голосами из 300 единогласно приняли резолюцию, требующую от президента отменить военное положение. Позднее лидер Южной Кореи принес извинения за введение военного положения в стране и заявил, что не станет вводить его снова, а также не станет избегать политической и юридической ответственности. Южнокорейская оппозиция выдвинула обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции.

https://ria.ru/20241205/yuzhnaya_koreya-1987406664.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, южная корея, юн сок ель, обстановка в южной корее