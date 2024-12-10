https://ria.ru/20241210/korabl-1988297915.html

Два больших десантных корабля проекта 11711М достроят в 2026 году

Два больших десантных корабля проекта 11711М достроят в 2026 году - РИА Новости, 10.12.2024

Два больших десантных корабля проекта 11711М достроят в 2026 году

Два больших десантных корабля (БДК) проекта 11711М с улучшенными характеристиками планируется достроить в 2026 году, сообщил РИА Новости генеральный директор АО РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T03:11

2024-12-10T03:11

2024-12-10T03:11

безопасность

владимир андреев

вмф рф

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КАЛИНИНГРАД, 10 дек - РИА Новости. Два больших десантных корабля (БДК) проекта 11711М с улучшенными характеристиками планируется достроить в 2026 году, сообщил РИА Новости генеральный директор АО "ПСЗ "Янтарь" Илья Самарин. Два БДК улучшенного проекта 11711М "Василий Трушин" и "Владимир Андреев" будут иметь увеличенные водоизмещение и десантовместимость. "Мы планируем в соответствии с контрактом достроить эти корабли в 2026 году", - сказал Самарин. Два корабля проекта 11711 "Иван Грен" и "Петр Моргунов" сейчас несут службу в составе Северного флота ВМФ России. БДК второй пары проекта 11711 "Владимир Андреев" и "Василий Трушин" были заложены в апреле 2019 года. Предполагается, что они войдут в состав Тихоокеанского флота.

https://ria.ru/20241115/moiseev-1983867272.html

https://ria.ru/20240902/bramos-1969875538.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, владимир андреев, вмф рф