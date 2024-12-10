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Два больших десантных корабля проекта 11711М достроят в 2026 году - РИА Новости, 10.12.2024
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03:11 10.12.2024
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Два больших десантных корабля проекта 11711М достроят в 2026 году
Два больших десантных корабля проекта 11711М достроят в 2026 году - РИА Новости, 10.12.2024
Два больших десантных корабля проекта 11711М достроят в 2026 году
Два больших десантных корабля (БДК) проекта 11711М с улучшенными характеристиками планируется достроить в 2026 году, сообщил РИА Новости генеральный директор АО РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T03:11
2024-12-10T03:11
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КАЛИНИНГРАД, 10 дек - РИА Новости. Два больших десантных корабля (БДК) проекта 11711М с улучшенными характеристиками планируется достроить в 2026 году, сообщил РИА Новости генеральный директор АО "ПСЗ "Янтарь" Илья Самарин. Два БДК улучшенного проекта 11711М "Василий Трушин" и "Владимир Андреев" будут иметь увеличенные водоизмещение и десантовместимость. "Мы планируем в соответствии с контрактом достроить эти корабли в 2026 году", - сказал Самарин. Два корабля проекта 11711 "Иван Грен" и "Петр Моргунов" сейчас несут службу в составе Северного флота ВМФ России. БДК второй пары проекта 11711 "Владимир Андреев" и "Василий Трушин" были заложены в апреле 2019 года. Предполагается, что они войдут в состав Тихоокеанского флота.
https://ria.ru/20241115/moiseev-1983867272.html
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безопасность, владимир андреев, вмф рф
Безопасность, Владимир Андреев, ВМФ РФ
Два больших десантных корабля проекта 11711М достроят в 2026 году

Гендиректор "Янтаря": строительство двух БДК проекта 11711М завершат в 2026 году

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкСтроящиеся на судостроительном заводе "Янтарь" фрегаты "Адмирал Истомин" и "Адмирал Бутаков"
Строящиеся на судостроительном заводе Янтарь фрегаты Адмирал Истомин и Адмирал Бутаков - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Строящиеся на судостроительном заводе "Янтарь" фрегаты "Адмирал Истомин" и "Адмирал Бутаков". Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 10 дек - РИА Новости. Два больших десантных корабля (БДК) проекта 11711М с улучшенными характеристиками планируется достроить в 2026 году, сообщил РИА Новости генеральный директор АО "ПСЗ "Янтарь" Илья Самарин.
Два БДК улучшенного проекта 11711М "Василий Трушин" и "Владимир Андреев" будут иметь увеличенные водоизмещение и десантовместимость.
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"Мы планируем в соответствии с контрактом достроить эти корабли в 2026 году", - сказал Самарин.
Два корабля проекта 11711 "Иван Грен" и "Петр Моргунов" сейчас несут службу в составе Северного флота ВМФ России.
БДК второй пары проекта 11711 "Владимир Андреев" и "Василий Трушин" были заложены в апреле 2019 года. Предполагается, что они войдут в состав Тихоокеанского флота.
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