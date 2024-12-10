Два больших десантных корабля проекта 11711М достроят в 2026 году
Гендиректор "Янтаря": строительство двух БДК проекта 11711М завершат в 2026 году
© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкСтроящиеся на судостроительном заводе "Янтарь" фрегаты "Адмирал Истомин" и "Адмирал Бутаков"
Строящиеся на судостроительном заводе "Янтарь" фрегаты "Адмирал Истомин" и "Адмирал Бутаков". Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 10 дек - РИА Новости. Два больших десантных корабля (БДК) проекта 11711М с улучшенными характеристиками планируется достроить в 2026 году, сообщил РИА Новости генеральный директор АО "ПСЗ "Янтарь" Илья Самарин.
Два БДК улучшенного проекта 11711М "Василий Трушин" и "Владимир Андреев" будут иметь увеличенные водоизмещение и десантовместимость.
"Мы планируем в соответствии с контрактом достроить эти корабли в 2026 году", - сказал Самарин.
Два корабля проекта 11711 "Иван Грен" и "Петр Моргунов" сейчас несут службу в составе Северного флота ВМФ России.
БДК второй пары проекта 11711 "Владимир Андреев" и "Василий Трушин" были заложены в апреле 2019 года. Предполагается, что они войдут в состав Тихоокеанского флота.