https://ria.ru/20241210/kononenko-1988451953.html

Летчик-космонавт Кононенко стал "Почетным гражданином Самарской области"

Летчик-космонавт Кононенко стал "Почетным гражданином Самарской области" - РИА Новости, 10.12.2024

Летчик-космонавт Кононенко стал "Почетным гражданином Самарской области"

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил в своем Telegram-канале, что присвоил звание "Почетный гражданин Самарской области" летчику-космонавту... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T17:02

2024-12-10T17:02

2024-12-10T17:02

самарская область

самара

россия

олег кононенко

вячеслав федорищев

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ркц "прогресс"

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САМАРА, 10 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил в своем Telegram-канале, что присвоил звание "Почетный гражданин Самарской области" летчику-космонавту Олегу Кононенко. "Подписал постановление о присвоении звания "Почетный гражданин Самарской области" легендарному летчику-космонавту Олегу Дмитриевичу Кононенко. Встречались с Олегом Дмитриевичем в октябре, в день 130-летия РКЦ "Прогресс", где он работал ведущим инженером и начинал свой путь по покорению космоса. Перед общением коллеги передали мне информацию, что уже длительное время не решается вопрос с присвоением ему звания "Почетный гражданин Самарской области". Пообещал, что все сделаем", - написал Федорищев. Олег Кононенко родился в 1964 году в Туркменистане. С апреля 1988 года по декабрь 1998 года работал в Центральном специализированном конструкторском бюро Государственного научно-производственного ракетно-космического центра "ЦСКБ-Прогресс" (ныне – АО "Ракетно-космический центр "Прогресс", Самара), где прошел трудовой путь от инженера до ведущего инженера-конструктора. Занимался проектированием электрических систем космических кораблей. Первый космический полет Кононенко совершил в 2008 году в качестве бортинженера корабля "Союз ТМА-12" и бортинженера МКС-17. В сентябре этого года российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб вернулись с Международной космической станции после миссии, которая началась в сентябре 2023 года. Кононенко и Чуб установили новый рекорд по продолжительности полета на этой станции – 374 суток. Кроме того, Кононенко, для которого это была уже пятая экспедиция, стал первым землянином, проработавшим в космосе более тысячи дней, его общий налет составил 1111 суток. Кононенко является Героем России, он обладает многими почетными званиями и наградами, в том числе от иностранных государств.

https://ria.ru/20241209/svo-1988225156.html

https://ria.ru/20241209/fedorischev-1988176928.html

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самарская область, самара, россия, олег кононенко, вячеслав федорищев, николай чуб, ркц "прогресс", цскб-прогресс