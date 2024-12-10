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Летчик-космонавт Кононенко стал "Почетным гражданином Самарской области" - РИА Новости, 10.12.2024
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17:02 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/kononenko-1988451953.html
Летчик-космонавт Кононенко стал "Почетным гражданином Самарской области"
Летчик-космонавт Кононенко стал "Почетным гражданином Самарской области" - РИА Новости, 10.12.2024
Летчик-космонавт Кононенко стал "Почетным гражданином Самарской области"
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил в своем Telegram-канале, что присвоил звание "Почетный гражданин Самарской области" летчику-космонавту... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T17:02
2024-12-10T17:02
самарская область
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россия
олег кононенко
вячеслав федорищев
николай чуб
ркц "прогресс"
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САМАРА, 10 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил в своем Telegram-канале, что присвоил звание "Почетный гражданин Самарской области" летчику-космонавту Олегу Кононенко. "Подписал постановление о присвоении звания "Почетный гражданин Самарской области" легендарному летчику-космонавту Олегу Дмитриевичу Кононенко. Встречались с Олегом Дмитриевичем в октябре, в день 130-летия РКЦ "Прогресс", где он работал ведущим инженером и начинал свой путь по покорению космоса. Перед общением коллеги передали мне информацию, что уже длительное время не решается вопрос с присвоением ему звания "Почетный гражданин Самарской области". Пообещал, что все сделаем", - написал Федорищев. Олег Кононенко родился в 1964 году в Туркменистане. С апреля 1988 года по декабрь 1998 года работал в Центральном специализированном конструкторском бюро Государственного научно-производственного ракетно-космического центра "ЦСКБ-Прогресс" (ныне – АО "Ракетно-космический центр "Прогресс", Самара), где прошел трудовой путь от инженера до ведущего инженера-конструктора. Занимался проектированием электрических систем космических кораблей. Первый космический полет Кононенко совершил в 2008 году в качестве бортинженера корабля "Союз ТМА-12" и бортинженера МКС-17. В сентябре этого года российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб вернулись с Международной космической станции после миссии, которая началась в сентябре 2023 года. Кононенко и Чуб установили новый рекорд по продолжительности полета на этой станции – 374 суток. Кроме того, Кононенко, для которого это была уже пятая экспедиция, стал первым землянином, проработавшим в космосе более тысячи дней, его общий налет составил 1111 суток. Кононенко является Героем России, он обладает многими почетными званиями и наградами, в том числе от иностранных государств.
https://ria.ru/20241209/svo-1988225156.html
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самарская область, самара, россия, олег кононенко, вячеслав федорищев, николай чуб, ркц "прогресс", цскб-прогресс
Самарская область, Самара, Россия, Олег Кононенко, Вячеслав Федорищев, Николай Чуб, РКЦ "Прогресс", ЦСКБ-Прогресс
Летчик-космонавт Кононенко стал "Почетным гражданином Самарской области"

Олегу Кононенко присвоено звание "Почетный гражданин Самарской области"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКосмонавт "Роскосмоса" Олег Кононенко
Космонавт Роскосмоса Олег Кононенко - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Космонавт "Роскосмоса" Олег Кононенко. Архивное фото
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САМАРА, 10 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил в своем Telegram-канале, что присвоил звание "Почетный гражданин Самарской области" летчику-космонавту Олегу Кононенко.
"Подписал постановление о присвоении звания "Почетный гражданин Самарской области" легендарному летчику-космонавту Олегу Дмитриевичу Кононенко. Встречались с Олегом Дмитриевичем в октябре, в день 130-летия РКЦ "Прогресс", где он работал ведущим инженером и начинал свой путь по покорению космоса. Перед общением коллеги передали мне информацию, что уже длительное время не решается вопрос с присвоением ему звания "Почетный гражданин Самарской области". Пообещал, что все сделаем", - написал Федорищев.
Площадь Славы в Самаре - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Имена двух Героев России увековечили на мемориале в Самаре
9 декабря, 17:41
Олег Кононенко родился в 1964 году в Туркменистане. С апреля 1988 года по декабрь 1998 года работал в Центральном специализированном конструкторском бюро Государственного научно-производственного ракетно-космического центра "ЦСКБ-Прогресс" (ныне – АО "Ракетно-космический центр "Прогресс", Самара), где прошел трудовой путь от инженера до ведущего инженера-конструктора. Занимался проектированием электрических систем космических кораблей.
Первый космический полет Кононенко совершил в 2008 году в качестве бортинженера корабля "Союз ТМА-12" и бортинженера МКС-17. В сентябре этого года российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб вернулись с Международной космической станции после миссии, которая началась в сентябре 2023 года. Кононенко и Чуб установили новый рекорд по продолжительности полета на этой станции – 374 суток. Кроме того, Кононенко, для которого это была уже пятая экспедиция, стал первым землянином, проработавшим в космосе более тысячи дней, его общий налет составил 1111 суток.
Кононенко является Героем России, он обладает многими почетными званиями и наградами, в том числе от иностранных государств.
Монумент Славы в Самаре - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
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9 декабря, 14:53
 
Самарская областьСамараРоссияОлег КононенкоВячеслав ФедорищевНиколай ЧубРКЦ "Прогресс"ЦСКБ-Прогресс
 
 
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