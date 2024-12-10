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Шахназаров рассказал, сколько раз переписывался сценарий "Мы из джаза" - РИА Новости, 10.12.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
06:53 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/kino-1988306157.html
Шахназаров рассказал, сколько раз переписывался сценарий "Мы из джаза"
Шахназаров рассказал, сколько раз переписывался сценарий "Мы из джаза" - РИА Новости, 10.12.2024
Шахназаров рассказал, сколько раз переписывался сценарий "Мы из джаза"
Рекордсмен проката в СССР 1983 года, музыкальная комедия "Мы из джаза" могла и не появиться не свет - первый вариант сценария категорически не устроил режиссера РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T06:53
2024-12-10T06:53
культура
ссср
георгий данелия
карен шахназаров
мосфильм
культура
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Рекордсмен проката в СССР 1983 года, музыкальная комедия "Мы из джаза" могла и не появиться не свет - первый вариант сценария категорически не устроил режиссера Георгия Данелию, участвовавшего в оценке материала на худсовете, рассказал в интервью РИА Новости режиссер фильма, генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров. "Мы со сценаристом Сашей Бородянским первый вариант сценария "Мы из джаза" написали за 10 дней, сдали, считали его абсолютно гениальным, у нас было полное ощущение, что мы сделали шедевр. Был худсовет, и Георгий Николаевич Данелия разнес нас в пух и прах. Как мы на него ругались потом: и такой, и сякой, и ретроград, и ничего не понимает…", - рассказал Шахназаров. Но, по его словам, "делать-то нечего". "Надо второй вариант все равно сдавать. Мы обязаны, у нас договор. И мы начали второй писать. В результате мы вообще семь вариантов написали сценария. И седьмой пошел в работу, и был лучше, чем тот первый, который мы считали вершиной. Но это свойственно авторам. Но система тебя вынуждала работать и улучшать то, что ты делаешь", - заключил режиссер.
https://ria.ru/20241113/mosfilm-1983539242.html
https://ria.ru/20240912/shahnazarov-1972346095.html
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ссср, георгий данелия, карен шахназаров, мосфильм, культура
Культура, СССР, Георгий Данелия, Карен Шахназаров, Мосфильм, Культура
Шахназаров рассказал, сколько раз переписывался сценарий "Мы из джаза"

Шахназаров: Данелия разнес сценарий "Мы из джаза" в пух и прах

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер Карен Шахназаров
Режиссер Карен Шахназаров - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер Карен Шахназаров. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Рекордсмен проката в СССР 1983 года, музыкальная комедия "Мы из джаза" могла и не появиться не свет - первый вариант сценария категорически не устроил режиссера Георгия Данелию, участвовавшего в оценке материала на худсовете, рассказал в интервью РИА Новости режиссер фильма, генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров.
"Мы со сценаристом Сашей Бородянским первый вариант сценария "Мы из джаза" написали за 10 дней, сдали, считали его абсолютно гениальным, у нас было полное ощущение, что мы сделали шедевр. Был худсовет, и Георгий Николаевич Данелия разнес нас в пух и прах. Как мы на него ругались потом: и такой, и сякой, и ретроград, и ничего не понимает…", - рассказал Шахназаров.
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор киноконцерна Мосфильм, режиссер Карен Шахназаров во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
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Но, по его словам, "делать-то нечего".
"Надо второй вариант все равно сдавать. Мы обязаны, у нас договор. И мы начали второй писать. В результате мы вообще семь вариантов написали сценария. И седьмой пошел в работу, и был лучше, чем тот первый, который мы считали вершиной. Но это свойственно авторам. Но система тебя вынуждала работать и улучшать то, что ты делаешь", - заключил режиссер.
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КультураСССРГеоргий ДанелияКарен ШахназаровМосфильмКультура
 
 
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