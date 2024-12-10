https://ria.ru/20241210/kino-1988306157.html

Шахназаров рассказал, сколько раз переписывался сценарий "Мы из джаза"

Шахназаров рассказал, сколько раз переписывался сценарий "Мы из джаза" - РИА Новости, 10.12.2024

Шахназаров рассказал, сколько раз переписывался сценарий "Мы из джаза"

Рекордсмен проката в СССР 1983 года, музыкальная комедия "Мы из джаза" могла и не появиться не свет - первый вариант сценария категорически не устроил режиссера РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T06:53

2024-12-10T06:53

2024-12-10T06:53

культура

ссср

георгий данелия

карен шахназаров

мосфильм

культура

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Рекордсмен проката в СССР 1983 года, музыкальная комедия "Мы из джаза" могла и не появиться не свет - первый вариант сценария категорически не устроил режиссера Георгия Данелию, участвовавшего в оценке материала на худсовете, рассказал в интервью РИА Новости режиссер фильма, генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров. "Мы со сценаристом Сашей Бородянским первый вариант сценария "Мы из джаза" написали за 10 дней, сдали, считали его абсолютно гениальным, у нас было полное ощущение, что мы сделали шедевр. Был худсовет, и Георгий Николаевич Данелия разнес нас в пух и прах. Как мы на него ругались потом: и такой, и сякой, и ретроград, и ничего не понимает…", - рассказал Шахназаров. Но, по его словам, "делать-то нечего". "Надо второй вариант все равно сдавать. Мы обязаны, у нас договор. И мы начали второй писать. В результате мы вообще семь вариантов написали сценария. И седьмой пошел в работу, и был лучше, чем тот первый, который мы считали вершиной. Но это свойственно авторам. Но система тебя вынуждала работать и улучшать то, что ты делаешь", - заключил режиссер.

https://ria.ru/20241113/mosfilm-1983539242.html

https://ria.ru/20240912/shahnazarov-1972346095.html

ссср

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ссср, георгий данелия, карен шахназаров, мосфильм, культура