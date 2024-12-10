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В Москве вынесли приговор учредителю хостела, где погибли восемь человек

В Москве вынесли приговор учредителю хостела, где погибли восемь человек - РИА Новости, 10.12.2024

В Москве вынесли приговор учредителю хостела, где погибли восемь человек

Учредитель московского хостела на Алма-Атинской улице, где в результате пожара летом 2022 года погибли восемь человек, приговорен к пяти годам лишения свободы,... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T20:55

2024-12-10T20:55

2024-12-10T21:10

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Учредитель московского хостела на Алма-Атинской улице, где в результате пожара летом 2022 года погибли восемь человек, приговорен к пяти годам лишения свободы, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. Пожар произошел летом 2022 года на первом этаже 16-этажного жилого дома на Алма-Атинской улице, 7, корпус 2. По данным МЧС России, погибли восемь человек, возгорание ликвидировали на площади 150 квадратных метров. В экстренных службах РИА Новости сообщали, что пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования. Были задержаны 55-летний учредитель организации и 24-летняя гендиректор, но арестовали только последнюю. В августе 2024 года столичная прокуратура сообщала, что двое предпринимателей предстанут перед судом за гибель при пожаре 8 постояльцев хостела на юге Москвы. "Учредитель хостела на ул. Алма-Атинской, где в результате пожара погибли 8 человек, приговорен к 5 годам лишения свободы и взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20241209/dagestan-1988266953.html

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происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)