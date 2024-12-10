https://ria.ru/20241210/khinshteyn-1988363309.html

Госдума рассмотрит вопрос о прекращении депутатских полномочий Хинштейна

Госдума рассмотрит вопрос о прекращении депутатских полномочий Хинштейна - РИА Новости, 10.12.2024

Госдума рассмотрит вопрос о прекращении депутатских полномочий Хинштейна

Госдума в среду рассмотрит вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий Александра Хинштейна, который был назначен врио губернатора Курской области,... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T13:12

2024-12-10T13:12

2024-12-10T13:12

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Госдума в среду рассмотрит вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий Александра Хинштейна, который был назначен врио губернатора Курской области, Хинштейн будет присутствовать во время рассмотрения вопроса, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Завтра будет рассматриваться вопрос о снятии полномочий депутата с Александра Евсеевича Хинштейна, насколько я знаю, он обязательно будет на рассмотрении этого вопроса, мы ему дадим возможность выступить", - сказал он на пленарном заседании. Совет Госдумы в понедельник принял решение предложить депутата Сергея Боярского замещающим должность главы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, сообщил ранее РИА Новости источник в Госдуме. В минувший четверг 5 декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об исполняющем обязанности губернатора Курской области". В связи с заявлением губернатора Курской области Алексея Смирнова о досрочном прекращении полномочий временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Хинштейн. 7 декабря полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев представил правительству Курской области нового врио губернатора.

https://ria.ru/20241209/hinshtejn-1988094483.html

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политика, курская область, россия, александр хинштейн, вячеслав володин, сергей боярский, госдума рф