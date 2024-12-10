https://ria.ru/20241210/kherson-1988339163.html

Сальдо рассказал, в каких условиях живут жители оккупированного ВСУ Херсона

Сальдо рассказал, в каких условиях живут жители оккупированного ВСУ Херсона - РИА Новости, 10.12.2024

Сальдо рассказал, в каких условиях живут жители оккупированного ВСУ Херсона

Жителям оккупированного ВСУ города Херсона приходится существовать в условиях, непригодных для проживания, - в городе нет стабильного обеспечения светом и... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T10:58

2024-12-10T10:58

2024-12-10T12:56

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Жителям оккупированного ВСУ города Херсона приходится существовать в условиях, непригодных для проживания, - в городе нет стабильного обеспечения светом и водой, а гуманитарная помощь поставляется из Польши и "не соответствует минимальным потребностям", сообщил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал в интервью РИА Новости, в каких ужасных условиях живут жители оккупированного Херсона. "В Херсонской области на правобережье полмиллиона жителей было в обычное время. Сейчас там, в лучшем случае, 50 – 60 тысяч, и это признают украинские источники. Остальные там - ВСУ и те, кто их сопровождает", - заявил губернатор. По его словам, мирные жители Херсона вынуждены находиться под "постоянным террором" и живут без нормальных условий для существования. "Там много людей осталось тех, кто не то чтобы не хотел даже выезжать и эвакуироваться с нами, а они просто не могли. Это люди уже взрослые, уважаемого возраста, они физически этого не могли сделать", - заявил Сальдо. По его словам, гуманитарная помощь для населения Херсона постоянно уменьшается. "Гуманитарка, большей частью, находится под контролем западных стран, она польского производства. Объемы этой гуманитарки совершенно не соответствуют потребностям. Жилищно-коммунальные услуги, все-таки это большой город, это многоэтажные дома,- то воды нет, то канализация отключается, то отопления практически нет, то электричество передергивается", - рассказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что киевский режим в городе Херсоне в первую очередь удовлетворяет потребности ВСУ. "А люди там вторичны. Поэтому ловят на улицах мужчин, которые там еще остаются", - заявил Сальдо. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240325/vsu-1935588548.html

https://ria.ru/20241210/vsu-1988310753.html

https://ria.ru/20241207/ukraina-1987785984.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсон, херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины