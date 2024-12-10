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Сальдо рассказал, в каких условиях живут жители оккупированного ВСУ Херсона - РИА Новости, 10.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:58 10.12.2024 (обновлено: 12:56 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/kherson-1988339163.html
Сальдо рассказал, в каких условиях живут жители оккупированного ВСУ Херсона
Сальдо рассказал, в каких условиях живут жители оккупированного ВСУ Херсона - РИА Новости, 10.12.2024
Сальдо рассказал, в каких условиях живут жители оккупированного ВСУ Херсона
Жителям оккупированного ВСУ города Херсона приходится существовать в условиях, непригодных для проживания, - в городе нет стабильного обеспечения светом и... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T10:58
2024-12-10T12:56
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
херсонская область
россия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Жителям оккупированного ВСУ города Херсона приходится существовать в условиях, непригодных для проживания, - в городе нет стабильного обеспечения светом и водой, а гуманитарная помощь поставляется из Польши и "не соответствует минимальным потребностям", сообщил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал в интервью РИА Новости, в каких ужасных условиях живут жители оккупированного Херсона. "В Херсонской области на правобережье полмиллиона жителей было в обычное время. Сейчас там, в лучшем случае, 50 – 60 тысяч, и это признают украинские источники. Остальные там - ВСУ и те, кто их сопровождает", - заявил губернатор. По его словам, мирные жители Херсона вынуждены находиться под "постоянным террором" и живут без нормальных условий для существования. "Там много людей осталось тех, кто не то чтобы не хотел даже выезжать и эвакуироваться с нами, а они просто не могли. Это люди уже взрослые, уважаемого возраста, они физически этого не могли сделать", - заявил Сальдо. По его словам, гуманитарная помощь для населения Херсона постоянно уменьшается. "Гуманитарка, большей частью, находится под контролем западных стран, она польского производства. Объемы этой гуманитарки совершенно не соответствуют потребностям. Жилищно-коммунальные услуги, все-таки это большой город, это многоэтажные дома,- то воды нет, то канализация отключается, то отопления практически нет, то электричество передергивается", - рассказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что киевский режим в городе Херсоне в первую очередь удовлетворяет потребности ВСУ. "А люди там вторичны. Поэтому ловят на улицах мужчин, которые там еще остаются", - заявил Сальдо. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240325/vsu-1935588548.html
https://ria.ru/20241210/vsu-1988310753.html
https://ria.ru/20241207/ukraina-1987785984.html
херсон
херсонская область
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в мире, херсон, херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Сальдо рассказал, в каких условиях живут жители оккупированного ВСУ Херсона

Сальдо: жители оккупированного ВСУ Херсона живут без света и воды

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо во время интервью агентству РИА Новости
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо во время интервью агентству РИА Новости
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Жителям оккупированного ВСУ города Херсона приходится существовать в условиях, непригодных для проживания, - в городе нет стабильного обеспечения светом и водой, а гуманитарная помощь поставляется из Польши и "не соответствует минимальным потребностям", сообщил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал в интервью РИА Новости, в каких ужасных условиях живут жители оккупированного Херсона.
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Сальдо сравнил поведение ВСУ в Херсонской области с гитлеровцами
25 марта, 10:12
Херсонской области на правобережье полмиллиона жителей было в обычное время. Сейчас там, в лучшем случае, 50 – 60 тысяч, и это признают украинские источники. Остальные там - ВСУ и те, кто их сопровождает", - заявил губернатор.
По его словам, мирные жители Херсона вынуждены находиться под "постоянным террором" и живут без нормальных условий для существования.
"Там много людей осталось тех, кто не то чтобы не хотел даже выезжать и эвакуироваться с нами, а они просто не могли. Это люди уже взрослые, уважаемого возраста, они физически этого не могли сделать", - заявил Сальдо.
По его словам, гуманитарная помощь для населения Херсона постоянно уменьшается.
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ВСУ готовят Херсон к противодействию российским военным, заявил Сальдо
Вчера, 08:19
"Гуманитарка, большей частью, находится под контролем западных стран, она польского производства. Объемы этой гуманитарки совершенно не соответствуют потребностям. Жилищно-коммунальные услуги, все-таки это большой город, это многоэтажные дома,- то воды нет, то канализация отключается, то отопления практически нет, то электричество передергивается", - рассказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что киевский режим в городе Херсоне в первую очередь удовлетворяет потребности ВСУ. "А люди там вторичны. Поэтому ловят на улицах мужчин, которые там еще остаются", - заявил Сальдо.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонХерсонская областьРоссияВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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