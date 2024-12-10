https://ria.ru/20241210/kanada-1988305250.html
Оттава пригрозила Трампу ответом на введение пошлин на канадские товары
Оттава пригрозила Трампу ответом на введение пошлин на канадские товары - РИА Новости, 10.12.2024
Оттава пригрозила Трампу ответом на введение пошлин на канадские товары
Канада ответит, если победивший на выборах президента США Дональд Трамп решит ввести тарифы в размере 25% на канадские товары, заявил канадский премьер Джастин... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T06:38
2024-12-10T06:38
2024-12-10T08:16
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Канада ответит, если победивший на выборах президента США Дональд Трамп решит ввести тарифы в размере 25% на канадские товары, заявил канадский премьер Джастин Трюдо. Его слова приводит агентство Блумберг.Ранее Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что Канада и Мексика могли бы стать новыми штатами США. "(Канада) ответит на несправедливые тарифы несколькими способами, и мы все еще ищем правильные способы реагирования", - заявил Трюдо, выступая на мероприятии в торговой палате города Галифакс. Премьер Канады подчеркнул, что ответная реакция на решение ввести тарифы на канадскую сталь и алюминий в итоге привела к их отмене. Ранее Трамп заявил, что после вступления в должность президента введет тарифы на уровне 25% на товары из Канады и Мексики из-за нерешенности проблемы нелегальной иммиграции и наркотрафика в США, а также пообещал добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая. Газета Wall Street Journal отмечала, что новые пошлины угрожают подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб ключевым отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, открывая новые возможности для Китая на международных рынках. Согласно условиям T-MEC или USMCA, как называют договор о свободной торговле в Северной Америке, многие товары между тремя странами торгуются без пошлин при условии соблюдения правил происхождения товаров и других стандартов. В этом смысле предложение избранного президента США является нарушением условий договора, которое может осложнить экономические и политические отношения между государствами региона.
https://ria.ru/20241203/tramp-1987013513.html
https://ria.ru/20241210/tramp-1988291133.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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канада, сша, мексика, дональд трамп, джастин трюдо, в мире
Канада, США, Мексика, Дональд Трамп, Джастин Трюдо, В мире
Оттава пригрозила Трампу ответом на введение пошлин на канадские товары
Оттава пригрозила Трампу ответом на введение пошлин в 25% на канадские товары