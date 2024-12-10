https://ria.ru/20241210/izrail-1988512348.html

ЦАХАЛ заявила об уничтожении большей части стратегических вооружений Сирии

ЦАХАЛ заявила об уничтожении большей части стратегических вооружений Сирии - РИА Новости, 10.12.2024

ЦАХАЛ заявила об уничтожении большей части стратегических вооружений Сирии

Израиль за 48 часов уничтожил большую часть стратегических вооружений Сирии, нанеся более 350 авиаударов по военным целям армии экс-президента Башара Асада,... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T21:44

2024-12-10T21:44

2024-12-10T21:54

в мире

израиль

сирия

латакия (мухафаза)

башар асад

армия обороны израиля (цахал)

обострение ситуации в сирии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939969573_0:159:1867:1209_1920x0_80_0_0_0e57cea0a3a3fb306a00be799a6dd854.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 дек - РИА Новости. Израиль за 48 часов уничтожил большую часть стратегических вооружений Сирии, нанеся более 350 авиаударов по военным целям армии экс-президента Башара Асада, сообщила во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."За последние 48 часов Армия обороны Израиля нанесла удар по большей части стратегических арсеналов оружия в Сирии, предотвратив их попадание в руки террористических элементов... В сирийском воздушном пространстве произведены сотни часов налета, нанесены более 350 авиаударов", - говорится в сообщении.Военные отметили, что был поражен широкий спектр целей, включая батареи комплексов ПВО, аэродромы сирийских ВВС и десятки объектов по производству оружия в Дамаске, Хомсе, Тартусе, Латакии и Пальмире."Уничтожено множество стратегических вооружений, включая... крылатые ракеты, ракеты класса "земля - море", "земля - воздух" и "земля - земля", БПЛА, истребители, ударные вертолеты, радары, танки, ангары и многое другое", - говорится в армейской сводке.ВМС Израиля также нанесли удары по двум объектам сирийского флота в порту Аль-Байда и порту Латакия, где находились 15 сирийских военных кораблей, добавили в ЦАХАЛ.

https://ria.ru/20241210/izrail-1988500036.html

https://ria.ru/20241210/siriya-1988269751.html

израиль

сирия

латакия (мухафаза)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, сирия, латакия (мухафаза), башар асад, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации в сирии — 2024