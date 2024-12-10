https://ria.ru/20241210/izrail-1988512348.html
ЦАХАЛ заявила об уничтожении большей части стратегических вооружений Сирии
ЦАХАЛ заявила об уничтожении большей части стратегических вооружений Сирии - РИА Новости, 10.12.2024
ЦАХАЛ заявила об уничтожении большей части стратегических вооружений Сирии
Израиль за 48 часов уничтожил большую часть стратегических вооружений Сирии, нанеся более 350 авиаударов по военным целям армии экс-президента Башара Асада,... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T21:44
2024-12-10T21:44
2024-12-10T21:54
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 дек - РИА Новости. Израиль за 48 часов уничтожил большую часть стратегических вооружений Сирии, нанеся более 350 авиаударов по военным целям армии экс-президента Башара Асада, сообщила во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."За последние 48 часов Армия обороны Израиля нанесла удар по большей части стратегических арсеналов оружия в Сирии, предотвратив их попадание в руки террористических элементов... В сирийском воздушном пространстве произведены сотни часов налета, нанесены более 350 авиаударов", - говорится в сообщении.Военные отметили, что был поражен широкий спектр целей, включая батареи комплексов ПВО, аэродромы сирийских ВВС и десятки объектов по производству оружия в Дамаске, Хомсе, Тартусе, Латакии и Пальмире."Уничтожено множество стратегических вооружений, включая... крылатые ракеты, ракеты класса "земля - море", "земля - воздух" и "земля - земля", БПЛА, истребители, ударные вертолеты, радары, танки, ангары и многое другое", - говорится в армейской сводке.ВМС Израиля также нанесли удары по двум объектам сирийского флота в порту Аль-Байда и порту Латакия, где находились 15 сирийских военных кораблей, добавили в ЦАХАЛ.
https://ria.ru/20241210/izrail-1988500036.html
https://ria.ru/20241210/siriya-1988269751.html
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в мире, израиль, сирия, латакия (мухафаза), башар асад, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Израиль, Сирия, Латакия (мухафаза), Башар Асад, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации в Сирии — 2024
ЦАХАЛ заявила об уничтожении большей части стратегических вооружений Сирии
ЦАХАЛ: ВВС Израиля уничтожили большую часть стратегических вооружений Сирии