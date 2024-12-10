Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ заявила об уничтожении большей части стратегических вооружений Сирии - РИА Новости, 10.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:44 10.12.2024 (обновлено: 21:54 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/izrail-1988512348.html
ЦАХАЛ заявила об уничтожении большей части стратегических вооружений Сирии
ЦАХАЛ заявила об уничтожении большей части стратегических вооружений Сирии - РИА Новости, 10.12.2024
ЦАХАЛ заявила об уничтожении большей части стратегических вооружений Сирии
Израиль за 48 часов уничтожил большую часть стратегических вооружений Сирии, нанеся более 350 авиаударов по военным целям армии экс-президента Башара Асада,... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T21:44
2024-12-10T21:54
в мире
израиль
сирия
латакия (мухафаза)
башар асад
армия обороны израиля (цахал)
обострение ситуации в сирии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939969573_0:159:1867:1209_1920x0_80_0_0_0e57cea0a3a3fb306a00be799a6dd854.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 дек - РИА Новости. Израиль за 48 часов уничтожил большую часть стратегических вооружений Сирии, нанеся более 350 авиаударов по военным целям армии экс-президента Башара Асада, сообщила во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."За последние 48 часов Армия обороны Израиля нанесла удар по большей части стратегических арсеналов оружия в Сирии, предотвратив их попадание в руки террористических элементов... В сирийском воздушном пространстве произведены сотни часов налета, нанесены более 350 авиаударов", - говорится в сообщении.Военные отметили, что был поражен широкий спектр целей, включая батареи комплексов ПВО, аэродромы сирийских ВВС и десятки объектов по производству оружия в Дамаске, Хомсе, Тартусе, Латакии и Пальмире."Уничтожено множество стратегических вооружений, включая... крылатые ракеты, ракеты класса "земля - море", "земля - воздух" и "земля - земля", БПЛА, истребители, ударные вертолеты, радары, танки, ангары и многое другое", - говорится в армейской сводке.ВМС Израиля также нанесли удары по двум объектам сирийского флота в порту Аль-Байда и порту Латакия, где находились 15 сирийских военных кораблей, добавили в ЦАХАЛ.
https://ria.ru/20241210/izrail-1988500036.html
https://ria.ru/20241210/siriya-1988269751.html
израиль
сирия
латакия (мухафаза)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939969573_0:0:1819:1364_1920x0_80_0_0_85548a98691cd27ccc3e10d3c906c8ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сирия, латакия (мухафаза), башар асад, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Израиль, Сирия, Латакия (мухафаза), Башар Асад, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации в Сирии — 2024
ЦАХАЛ заявила об уничтожении большей части стратегических вооружений Сирии

ЦАХАЛ: ВВС Израиля уничтожили большую часть стратегических вооружений Сирии

© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 дек - РИА Новости. Израиль за 48 часов уничтожил большую часть стратегических вооружений Сирии, нанеся более 350 авиаударов по военным целям армии экс-президента Башара Асада, сообщила во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"За последние 48 часов Армия обороны Израиля нанесла удар по большей части стратегических арсеналов оружия в Сирии, предотвратив их попадание в руки террористических элементов... В сирийском воздушном пространстве произведены сотни часов налета, нанесены более 350 авиаударов", - говорится в сообщении.
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
В офисе Нетаньяху объяснили присутствие Израиля на Голанах
Вчера, 19:51
Военные отметили, что был поражен широкий спектр целей, включая батареи комплексов ПВО, аэродромы сирийских ВВС и десятки объектов по производству оружия в Дамаске, Хомсе, Тартусе, Латакии и Пальмире.
"Уничтожено множество стратегических вооружений, включая... крылатые ракеты, ракеты класса "земля - море", "земля - воздух" и "земля - земля", БПЛА, истребители, ударные вертолеты, радары, танки, ангары и многое другое", - говорится в армейской сводке.
ВМС Израиля также нанесли удары по двум объектам сирийского флота в порту Аль-Байда и порту Латакия, где находились 15 сирийских военных кораблей, добавили в ЦАХАЛ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
После Асада: кто победил и проиграл в Сирии
Вчера, 08:00
 
В миреИзраильСирияЛатакия (мухафаза)Башар АсадАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала