https://ria.ru/20241210/ispytaniya-1988499705.html

Белоруссия провела испытания ракеты для ЗРК "Бук-МБ2"

Белоруссия провела испытания ракеты для ЗРК "Бук-МБ2" - РИА Новости, 10.12.2024

Белоруссия провела испытания ракеты для ЗРК "Бук-МБ2"

Белоруссия успешно провела завершающий этап испытаний зенитной управляемой ракеты 9М318 собственной разработки для ЗРК "Бук-МБ2" с зоной поражения до 70... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T20:01

2024-12-10T20:01

2024-12-10T20:01

белоруссия

в мире

оружие

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МИНСК, 10 дек – РИА Новости. Белоруссия успешно провела завершающий этап испытаний зенитной управляемой ракеты 9М318 собственной разработки для ЗРК "Бук-МБ2" с зоной поражения до 70 километров, сообщил во вторник Госкомвоенпром республики в своем Telegram-канале."Госкомвоенпром успешно провел завершающий этап испытаний отечественной зенитной управляемой ракеты 9М318, которая увеличила зону поражения ЗРК "Бук-МБ2" до 70 километров", - говорится в сообщении.Отмечается, что во вторник на территории авиационного полигона совместно с министерством обороны Белоруссии успешно состоялись испытания первой зенитной управляемой ракеты, разработанной Госкомвоенпромом. Боевая стрельба стала завершающим этапом в разработке белорусского ЗРК "Бук-МБ2", который принят на вооружение, с белорусской управляемой ракетой 9М318. Подчеркивается, что данная ракета предназначена для поражения скоростных маневрирующих аэродинамических целей, тактических баллистических, крылатых, авиационных и противокорабельных ракет и вертолетов, включая находящихся в режиме зависания, в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия, а также надводных и радиоконтрастных наземных целей. Конструировалась ракета по современным технологиям с учетом мировых технических достижений в области ракетостроения с использованием композитных материалов. Как говорится в сообщении, особенность ракеты 9М318 – наличие активной головки самонаведения, которая позволяет поражать цели, в том числе с низкой отражающей поверхностью, с большей вероятностью, а также освобождать целевой канал ЗРК, не дожидаясь поражения цели.

https://ria.ru/20241128/ssha-1986178903.html

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белоруссия, в мире, оружие