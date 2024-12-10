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Белоруссия провела испытания ракеты для ЗРК "Бук-МБ2" - РИА Новости, 10.12.2024
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20:01 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/ispytaniya-1988499705.html
Белоруссия провела испытания ракеты для ЗРК "Бук-МБ2"
Белоруссия провела испытания ракеты для ЗРК "Бук-МБ2" - РИА Новости, 10.12.2024
Белоруссия провела испытания ракеты для ЗРК "Бук-МБ2"
Белоруссия успешно провела завершающий этап испытаний зенитной управляемой ракеты 9М318 собственной разработки для ЗРК "Бук-МБ2" с зоной поражения до 70... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T20:01
2024-12-10T20:01
белоруссия
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оружие
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МИНСК, 10 дек – РИА Новости. Белоруссия успешно провела завершающий этап испытаний зенитной управляемой ракеты 9М318 собственной разработки для ЗРК "Бук-МБ2" с зоной поражения до 70 километров, сообщил во вторник Госкомвоенпром республики в своем Telegram-канале."Госкомвоенпром успешно провел завершающий этап испытаний отечественной зенитной управляемой ракеты 9М318, которая увеличила зону поражения ЗРК "Бук-МБ2" до 70 километров", - говорится в сообщении.Отмечается, что во вторник на территории авиационного полигона совместно с министерством обороны Белоруссии успешно состоялись испытания первой зенитной управляемой ракеты, разработанной Госкомвоенпромом. Боевая стрельба стала завершающим этапом в разработке белорусского ЗРК "Бук-МБ2", который принят на вооружение, с белорусской управляемой ракетой 9М318. Подчеркивается, что данная ракета предназначена для поражения скоростных маневрирующих аэродинамических целей, тактических баллистических, крылатых, авиационных и противокорабельных ракет и вертолетов, включая находящихся в режиме зависания, в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия, а также надводных и радиоконтрастных наземных целей. Конструировалась ракета по современным технологиям с учетом мировых технических достижений в области ракетостроения с использованием композитных материалов. Как говорится в сообщении, особенность ракеты 9М318 – наличие активной головки самонаведения, которая позволяет поражать цели, в том числе с низкой отражающей поверхностью, с большей вероятностью, а также освобождать целевой канал ЗРК, не дожидаясь поражения цели.
https://ria.ru/20241128/ssha-1986178903.html
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белоруссия, в мире, оружие
Белоруссия, В мире, Оружие
Белоруссия провела испытания ракеты для ЗРК "Бук-МБ2"

Минск успешно провел испытания зенитной управляемой ракеты для ЗРК "Бук-МБ2"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" . Архивное фото
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МИНСК, 10 дек – РИА Новости. Белоруссия успешно провела завершающий этап испытаний зенитной управляемой ракеты 9М318 собственной разработки для ЗРК "Бук-МБ2" с зоной поражения до 70 километров, сообщил во вторник Госкомвоенпром республики в своем Telegram-канале.
"Госкомвоенпром успешно провел завершающий этап испытаний отечественной зенитной управляемой ракеты 9М318, которая увеличила зону поражения ЗРК "Бук-МБ2" до 70 километров", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что во вторник на территории авиационного полигона совместно с министерством обороны Белоруссии успешно состоялись испытания первой зенитной управляемой ракеты, разработанной Госкомвоенпромом. Боевая стрельба стала завершающим этапом в разработке белорусского ЗРК "Бук-МБ2", который принят на вооружение, с белорусской управляемой ракетой 9М318.
Подчеркивается, что данная ракета предназначена для поражения скоростных маневрирующих аэродинамических целей, тактических баллистических, крылатых, авиационных и противокорабельных ракет и вертолетов, включая находящихся в режиме зависания, в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия, а также надводных и радиоконтрастных наземных целей. Конструировалась ракета по современным технологиям с учетом мировых технических достижений в области ракетостроения с использованием композитных материалов.
Как говорится в сообщении, особенность ракеты 9М318 – наличие активной головки самонаведения, которая позволяет поражать цели, в том числе с низкой отражающей поверхностью, с большей вероятностью, а также освобождать целевой канал ЗРК, не дожидаясь поражения цели.
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