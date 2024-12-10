https://ria.ru/20241210/iran-1988481862.html
Иран заявил о готовности продавать вооружения любым странам
Иран заявил о готовности продавать вооружения любым странам - РИА Новости, 10.12.2024
Иран заявил о готовности продавать вооружения любым странам
Иранская сторона готова осуществлять продажи беспилотников, ракет и другого отечественного вооружения любым государствам, в частности арабскими странам Ближнего РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T18:28
2024-12-10T18:28
2024-12-10T18:28
в мире
иран
ближний восток
мохсен резайи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768358813_0:95:3303:1953_1920x0_80_0_0_89a9a9844a40aa4c95a53d5c5e9f9f51.jpg
ТЕГЕРАН, 10 дек - РИА Новости. Иранская сторона готова осуществлять продажи беспилотников, ракет и другого отечественного вооружения любым государствам, в частности арабскими странам Ближнего Востока, в целях самообороны этих стран от других государств, заявил член ассамблеи по политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резайи. "В Исламской Республике проделана значительная работа ... Сегодня Иран готов предложить беспилотники, ракеты и оружие всем странам мира, особенно арабским и исламским, при одном условии — для защиты от агрессии", - приводит слова Резаи иранское госагентство Mehr.
https://ria.ru/20241208/siriya-1988015213.html
иран
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768358813_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_f78abc2fd4c3bccf68220e8af7cd1c3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, ближний восток, мохсен резайи
В мире, Иран, Ближний Восток, Мохсен Резайи
Иран заявил о готовности продавать вооружения любым странам
Иран заявил о готовности продавать дроны и ракеты любым странам для самообороны