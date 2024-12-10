https://ria.ru/20241210/iran-1988481862.html

Иран заявил о готовности продавать вооружения любым странам

Иран заявил о готовности продавать вооружения любым странам - РИА Новости, 10.12.2024

Иран заявил о готовности продавать вооружения любым странам

Иранская сторона готова осуществлять продажи беспилотников, ракет и другого отечественного вооружения любым государствам, в частности арабскими странам Ближнего РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T18:28

2024-12-10T18:28

2024-12-10T18:28

в мире

иран

ближний восток

мохсен резайи

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ТЕГЕРАН, 10 дек - РИА Новости. Иранская сторона готова осуществлять продажи беспилотников, ракет и другого отечественного вооружения любым государствам, в частности арабскими странам Ближнего Востока, в целях самообороны этих стран от других государств, заявил член ассамблеи по политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резайи. "В Исламской Республике проделана значительная работа ... Сегодня Иран готов предложить беспилотники, ракеты и оружие всем странам мира, особенно арабским и исламским, при одном условии — для защиты от агрессии", - приводит слова Резаи иранское госагентство Mehr.

https://ria.ru/20241208/siriya-1988015213.html

иран

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в мире, иран, ближний восток, мохсен резайи