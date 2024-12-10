https://ria.ru/20241210/ipoteka-1988287302.html
Россиян предупредили о рисках “ипотечного донорства” с чужими детьми
Россиян предупредили о рисках “ипотечного донорства” с чужими детьми - РИА Новости, 10.12.2024
Россиян предупредили о рисках “ипотечного донорства” с чужими детьми
Ситуация, когда ставка по рыночной ипотеке в четыре раза превышает льготную (6%) приводит к появлению случаев так называемого "ипотечного донорства". Об их... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T02:15
2024-12-10T02:15
2024-12-10T02:15
ипотека
россия
кирилл данилов
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Ситуация, когда ставка по рыночной ипотеке в четыре раза превышает льготную (6%) приводит к появлению случаев так называемого "ипотечного донорства". Об их опасности рассказал в интервью агентству "Прайм" адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Кирилл Данилов.Речь идет о ситуации, когда человек, не имеющий права на льготную ипотеку, берет в созаемщики родственника или знакомого, удовлетворяющего необходимым условиям - то есть, имеющего детей. Бывает и наоборот - человек с детьми просит стать созаемщиком гражданина с подходящим официальным доходом."Приобретаемая таким способом недвижимость поступает в общую долевую собственность, а после погашения кредита доля созаемщика с детьми отчуждается в пользу заемщика", — пояснил адвокат.Однако эта схема связана со значительными рисками для всех ее участников: слишком велики риски остаться без квартиры, с чужим долгом и испорченной кредитной историей, предупредил он. “Ипотечное донорство” строится в основном на доверии и нередко не подкреплено договорами, а за долгие годы выплаты ипотеки случиться может всякое.
https://ria.ru/20241209/ipoteka-1988064317.html
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ипотека, россия, кирилл данилов
Ипотека, Россия, Кирилл Данилов
Россиян предупредили о рисках “ипотечного донорства” с чужими детьми
Адвокат Данилов предупредил о ненадежности "ипотечного донорства"
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости.
Ситуация, когда ставка по рыночной ипотеке в четыре раза превышает льготную (6%) приводит к появлению случаев так называемого "ипотечного донорства". Об их опасности рассказал в интервью
агентству "Прайм" адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Кирилл Данилов.
Речь идет о ситуации, когда человек, не имеющий права на льготную ипотеку, берет в созаемщики родственника или знакомого, удовлетворяющего необходимым условиям - то есть, имеющего детей. Бывает и наоборот - человек с детьми просит стать созаемщиком гражданина с подходящим официальным доходом.
"Приобретаемая таким способом недвижимость поступает в общую долевую собственность, а после погашения кредита доля созаемщика с детьми отчуждается в пользу заемщика", — пояснил адвокат.
Однако эта схема связана со значительными рисками для всех ее участников: слишком велики риски остаться без квартиры, с чужим долгом и испорченной кредитной историей, предупредил он. “Ипотечное донорство” строится в основном на доверии и нередко не подкреплено договорами, а за долгие годы выплаты ипотеки случиться может всякое.