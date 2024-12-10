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Госдума приняла закон о штрафах за незаконное привлечение инвестиций - РИА Новости, 10.12.2024
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14:57 10.12.2024 (обновлено: 15:00 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/investitsii-1988407416.html
Госдума приняла закон о штрафах за незаконное привлечение инвестиций
Госдума приняла закон о штрафах за незаконное привлечение инвестиций - РИА Новости, 10.12.2024
Госдума приняла закон о штрафах за незаконное привлечение инвестиций
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о введении административной ответственности за незаконное привлечение инвестиций физических лиц. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T14:57
2024-12-10T15:00
экономика
николай журавлев
госдума рф
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о введении административной ответственности за незаконное привлечение инвестиций физических лиц. Закон направлен на пресечение деятельности финансовых пирамид. Она оказывает негативное влияние на российский финансовый рынок, пояснял ранее один из авторов этой законодательной инициативы, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. Такая деятельность не только может повлечь потерю денежных средств значительной части населения, но и подрывает доверие граждан к финансовым инструментам, отмечал он. Закон дополняет Кодекс об административных правонарушениях новой статьей, предусматривающей ответственность за незаконное привлечение инвестиций физических лиц. Так, штраф за оказание услуг по привлечению таких инвестиций лицами, не имеющими на это права, составит: для граждан от 5 тысяч до 30 тысяч рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) - от 20 тысяч до 50 тысяч, для юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. При этом для ИП и юрлиц в качестве альтернативного наказания предусмотрена приостановка деятельности на срок до 60 суток. А за нарушение требований, связанных с привлечением инвестиций путем заключения договоров с физлицами на условиях публичной оферты либо в результате направления предложения неопределенному кругу лиц штраф для граждан составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц и ИП - от 50 тысяч до 100 тысяч, для юрлиц - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Причем в данном случае деятельность ИП и юрлиц может быть приостановлена уже на 90 суток. Срок давности привлечения к административной ответственности за незаконное привлечение инвестиций физлиц составит один год. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
https://ria.ru/20240709/gosduma-1958536828.html
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экономика, николай журавлев, госдума рф, совет федерации рф
Экономика, Николай Журавлев, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
Госдума приняла закон о штрафах за незаконное привлечение инвестиций

ГД ввела штрафы до миллиона рублей за незаконное привлечение инвестиций физлиц

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о введении административной ответственности за незаконное привлечение инвестиций физических лиц.
Закон направлен на пресечение деятельности финансовых пирамид. Она оказывает негативное влияние на российский финансовый рынок, пояснял ранее один из авторов этой законодательной инициативы, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. Такая деятельность не только может повлечь потерю денежных средств значительной части населения, но и подрывает доверие граждан к финансовым инструментам, отмечал он.
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Закон дополняет Кодекс об административных правонарушениях новой статьей, предусматривающей ответственность за незаконное привлечение инвестиций физических лиц. Так, штраф за оказание услуг по привлечению таких инвестиций лицами, не имеющими на это права, составит: для граждан от 5 тысяч до 30 тысяч рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) - от 20 тысяч до 50 тысяч, для юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. При этом для ИП и юрлиц в качестве альтернативного наказания предусмотрена приостановка деятельности на срок до 60 суток.
А за нарушение требований, связанных с привлечением инвестиций путем заключения договоров с физлицами на условиях публичной оферты либо в результате направления предложения неопределенному кругу лиц штраф для граждан составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц и ИП - от 50 тысяч до 100 тысяч, для юрлиц - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Причем в данном случае деятельность ИП и юрлиц может быть приостановлена уже на 90 суток.
Срок давности привлечения к административной ответственности за незаконное привлечение инвестиций физлиц составит один год.
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
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