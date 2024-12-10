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Торговые отношения России с КНР и Индией еще не раскрылись, считает эксперт - РИА Новости, 10.12.2024
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19:50 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/indiya-1988499541.html
Торговые отношения России с КНР и Индией еще не раскрылись, считает эксперт
Торговые отношения России с КНР и Индией еще не раскрылись, считает эксперт - РИА Новости, 10.12.2024
Торговые отношения России с КНР и Индией еще не раскрылись, считает эксперт
Торгово-экономические отношения России с Китаем и с Индией еще полностью не раскрылись, у стран есть все необходимое для их планомерного развития, заявил РИА... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T19:50
2024-12-10T19:50
экономика
россия
китай
индия
виталий манкевич
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Торгово-экономические отношения России с Китаем и с Индией еще полностью не раскрылись, у стран есть все необходимое для их планомерного развития, заявил РИА Новости председатель Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. "Думаю, не скоро настанет тот момент, когда мы сможем сказать, что торгово-экономические отношения России с Китаем и Индией полностью раскрылись", - сказал он в кулуарах ежегодной встречи РАСПП, посвященной российско-азиатскому сотрудничеству. Сложности, по его словам, "есть во многих аспектах – мешают угрозы вторичных санкций, нехватка финансовых механизмов и логистических маршрутов". "Но я считаю, что на данный момент у наших стран есть все для планомерного развития связей, и не только в торговле, но и в инвестициях, и в промышленной кооперации", - подчеркнул Манкевич. "Это политическая воля, взаимный интерес бизнесменов, настроенность наших стран на взаимовыгодное сотрудничество, ну и взаимное уважение, а также давние традиции взаимодействия", - перечислил глава РАСПП.
https://ria.ru/20241210/indija-1988352705.html
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экономика, россия, китай, индия, виталий манкевич, в мире
Экономика, Россия, Китай, Индия, Виталий Манкевич, В мире
Торговые отношения России с КНР и Индией еще не раскрылись, считает эксперт

Глава РАСПП: торговые отношения России и Китаем и Индией раскрылись не полностью

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Торгово-экономические отношения России с Китаем и с Индией еще полностью не раскрылись, у стран есть все необходимое для их планомерного развития, заявил РИА Новости председатель Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.
"Думаю, не скоро настанет тот момент, когда мы сможем сказать, что торгово-экономические отношения России с Китаем и Индией полностью раскрылись", - сказал он в кулуарах ежегодной встречи РАСПП, посвященной российско-азиатскому сотрудничеству.
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Сложности, по его словам, "есть во многих аспектах – мешают угрозы вторичных санкций, нехватка финансовых механизмов и логистических маршрутов".
"Но я считаю, что на данный момент у наших стран есть все для планомерного развития связей, и не только в торговле, но и в инвестициях, и в промышленной кооперации", - подчеркнул Манкевич.
"Это политическая воля, взаимный интерес бизнесменов, настроенность наших стран на взаимовыгодное сотрудничество, ну и взаимное уважение, а также давние традиции взаимодействия", - перечислил глава РАСПП.
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