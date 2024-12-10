https://ria.ru/20241210/indiya-1988402443.html
Белоусов принял приглашение посетить авиакосмическую выставку в Индии
Белоусов принял приглашение посетить авиакосмическую выставку в Индии - РИА Новости, 10.12.2024
Белоусов принял приглашение посетить авиакосмическую выставку в Индии
Дели и Москве нужно совместно работать в сфере обороны, чтобы адекватно реагировать на новые вызовы безопасности, заявил министр обороны Индии Раджнатх Сингх и... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T14:42
2024-12-10T14:42
2024-12-10T14:42
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Дели и Москве нужно совместно работать в сфере обороны, чтобы адекватно реагировать на новые вызовы безопасности, заявил министр обороны Индии Раджнатх Сингх и пригласил российского коллегу Андрея Белоусова посетить выставку Aero India-2025 в феврале. "В сфере обороны мы должны работать совместно, чтобы решить вопросы, связанные с новыми вызовами и создать прочное партнёрство. Мы надеемся на это", - сказал Сингх, выступая с заключительным словом на 21-м заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству в Москве. По словам министра, "Индия полна решимости наращивать мощность партнёрства с Россией во всех отраслях обороны". "Уверен, что сегодняшняя встреча помогла нам понимать точки зрения друг друга по вопросам военно-технического сотрудничества. Ценю упорную работу, сделанную нашими сотрудниками, нашими командами. Уверен, что в духе взаимного доверия, который важен для нашего партнёрства, мы и дальше будем продолжать сотрудничество", - отметил Сингх. Он пригласил министра обороны России Андрея Белоусова принять участие в международной аэрокосмической выставке "АэроИндия-2025", которая пройдёт в феврале в Бангалоре, заявив, что это очень важная платформа для наращивания стратегического партнёрства. Глава российского военного ведомства с благодарностью предложение принял, подтвердив участие на высоком уровне. Сингх также сообщил, что следующее заседание российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству пройдёт в его стране, и пригласил Белоусова для совместного председательства на заседании.
https://ria.ru/20241210/indija-1988352705.html
https://ria.ru/20241128/sotrudnichestvo-1986194655.html
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РИА Новости
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москва, россия, дели, раджнатх сингх, андрей белоусов, безопасность, индия
Москва, Россия, Дели, Раджнатх Сингх, Андрей Белоусов, Безопасность, Индия
Белоусов принял приглашение посетить авиакосмическую выставку в Индии
Глава МО Белоусов принял приглашение посетить выставку Aero India-2025 в феврале
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Дели и Москве нужно совместно работать в сфере обороны, чтобы адекватно реагировать на новые вызовы безопасности, заявил министр обороны Индии Раджнатх Сингх и пригласил российского коллегу Андрея Белоусова посетить выставку Aero India-2025 в феврале.
"В сфере обороны мы должны работать совместно, чтобы решить вопросы, связанные с новыми вызовами и создать прочное партнёрство. Мы надеемся на это", - сказал Сингх
, выступая с заключительным словом на 21-м заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству в Москве
.
По словам министра, "Индия полна решимости наращивать мощность партнёрства с Россией
во всех отраслях обороны".
"Уверен, что сегодняшняя встреча помогла нам понимать точки зрения друг друга по вопросам военно-технического сотрудничества. Ценю упорную работу, сделанную нашими сотрудниками, нашими командами. Уверен, что в духе взаимного доверия, который важен для нашего партнёрства, мы и дальше будем продолжать сотрудничество", - отметил Сингх.
Он пригласил министра обороны России Андрея Белоусова
принять участие в международной аэрокосмической выставке "АэроИндия-2025", которая пройдёт в феврале в Бангалоре
, заявив, что это очень важная платформа для наращивания стратегического партнёрства.
Глава российского военного ведомства с благодарностью предложение принял, подтвердив участие на высоком уровне.
Сингх также сообщил, что следующее заседание российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству пройдёт в его стране, и пригласил Белоусова для совместного председательства на заседании.