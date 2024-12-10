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Сингх заявил о решении углублять и расширять сотрудничество с Россией - РИА Новости, 10.12.2024
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12:03 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/indija-1988352705.html
Сингх заявил о решении углублять и расширять сотрудничество с Россией
Сингх заявил о решении углублять и расширять сотрудничество с Россией - РИА Новости, 10.12.2024
Сингх заявил о решении углублять и расширять сотрудничество с Россией
Министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что его страна, несмотря на геополитические вызовы и огромное давление публичного и частного характера, приняла... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T12:03
2024-12-10T12:03
индия
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что его страна, несмотря на геополитические вызовы и огромное давление публичного и частного характера, приняла осознанное решение углублять и расширять сотрудничество с Россией. "Несмотря на то, что существуют геополитические вызовы и есть огромное давление на Индию публичного и частного характера, Индия приняла осознанное решение, что она не только будет продолжать тесные контакты с Россией, но и будет углублять и расширять наше взаимодействие. Мы всегда будем вместе с нашими российскими коллегами", - сказал Сингх на переговорах с министром обороны РФ Андреем Белоусовым в Москве во вторник. По его оценке, в условиях противодействия геополитическим вызовам взаимоотношения Москвы и Дели "показали замечательную устойчивость". "Наши отношения идут полным ходом", - подчеркнул Сингх. Он также отметил, что сотрудничество двух стран успешно развивается и на основе многосторонних платформ, в том числе в "большой двадцатке", БРИКС и ШОС. "У нас появляются новые возможности для взаимных контактов", - заявил министр обороны Индии. Он выразил уверенность, что его первая личная встреча с российским коллегой послужит тому, чтобы совместно работать, консолидировать и углублять оборонные направления особого привилегированного стратегического партнёрства между Индией и Россией. Сингх прибыл в Москву для проведения 21-го заседания российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству.
https://ria.ru/20241207/oborona-1987859838.html
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индия, россия, москва, раджнатх сингх, андрей белоусов, брикс, шос, в мире
Индия, Россия, Москва, Раджнатх Сингх, Андрей Белоусов, БРИКС, ШОС, В мире
Сингх заявил о решении углублять и расширять сотрудничество с Россией

Сингх заявил, что Индия приняла решение расширять сотрудничество с Россией

© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкМинистр обороны Индии Раджнатх Сингх
Министр обороны Индии Раджнатх Сингх - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Министр обороны Индии Раджнатх Сингх . Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что его страна, несмотря на геополитические вызовы и огромное давление публичного и частного характера, приняла осознанное решение углублять и расширять сотрудничество с Россией.
"Несмотря на то, что существуют геополитические вызовы и есть огромное давление на Индию публичного и частного характера, Индия приняла осознанное решение, что она не только будет продолжать тесные контакты с Россией, но и будет углублять и расширять наше взаимодействие. Мы всегда будем вместе с нашими российскими коллегами", - сказал Сингх на переговорах с министром обороны РФ Андреем Белоусовым в Москве во вторник.
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7 декабря, 09:45
По его оценке, в условиях противодействия геополитическим вызовам взаимоотношения Москвы и Дели "показали замечательную устойчивость".
"Наши отношения идут полным ходом", - подчеркнул Сингх.
Он также отметил, что сотрудничество двух стран успешно развивается и на основе многосторонних платформ, в том числе в "большой двадцатке", БРИКС и ШОС.
"У нас появляются новые возможности для взаимных контактов", - заявил министр обороны Индии.
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Он выразил уверенность, что его первая личная встреча с российским коллегой послужит тому, чтобы совместно работать, консолидировать и углублять оборонные направления особого привилегированного стратегического партнёрства между Индией и Россией.
Сингх прибыл в Москву для проведения 21-го заседания российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству.
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ИндияРоссияМоскваРаджнатх СингхАндрей БелоусовБРИКСШОСВ мире
 
 
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