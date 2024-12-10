https://ria.ru/20241210/indija-1988352705.html
Сингх заявил о решении углублять и расширять сотрудничество с Россией
Сингх заявил о решении углублять и расширять сотрудничество с Россией - РИА Новости, 10.12.2024
Сингх заявил о решении углублять и расширять сотрудничество с Россией
Министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что его страна, несмотря на геополитические вызовы и огромное давление публичного и частного характера, приняла... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T12:03
2024-12-10T12:03
2024-12-10T12:03
индия
россия
москва
раджнатх сингх
андрей белоусов
брикс
шос
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890261569_0:155:3115:1908_1920x0_80_0_0_e1a1a9a734d3f05a3e7dd97c5ecd4258.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что его страна, несмотря на геополитические вызовы и огромное давление публичного и частного характера, приняла осознанное решение углублять и расширять сотрудничество с Россией. "Несмотря на то, что существуют геополитические вызовы и есть огромное давление на Индию публичного и частного характера, Индия приняла осознанное решение, что она не только будет продолжать тесные контакты с Россией, но и будет углублять и расширять наше взаимодействие. Мы всегда будем вместе с нашими российскими коллегами", - сказал Сингх на переговорах с министром обороны РФ Андреем Белоусовым в Москве во вторник. По его оценке, в условиях противодействия геополитическим вызовам взаимоотношения Москвы и Дели "показали замечательную устойчивость". "Наши отношения идут полным ходом", - подчеркнул Сингх. Он также отметил, что сотрудничество двух стран успешно развивается и на основе многосторонних платформ, в том числе в "большой двадцатке", БРИКС и ШОС. "У нас появляются новые возможности для взаимных контактов", - заявил министр обороны Индии. Он выразил уверенность, что его первая личная встреча с российским коллегой послужит тому, чтобы совместно работать, консолидировать и углублять оборонные направления особого привилегированного стратегического партнёрства между Индией и Россией. Сингх прибыл в Москву для проведения 21-го заседания российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству.
https://ria.ru/20241207/oborona-1987859838.html
https://ria.ru/20241119/peskov-1984574182.html
https://ria.ru/20241119/kreml-1984586523.html
индия
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890261569_384:0:3115:2048_1920x0_80_0_0_657384bcddaef3b716d6dede7f91b7d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, россия, москва, раджнатх сингх, андрей белоусов, брикс, шос, в мире
Индия, Россия, Москва, Раджнатх Сингх, Андрей Белоусов, БРИКС, ШОС, В мире
Сингх заявил о решении углублять и расширять сотрудничество с Россией
Сингх заявил, что Индия приняла решение расширять сотрудничество с Россией