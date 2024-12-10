https://ria.ru/20241210/hegset-1988304100.html

Кандидат на пост главы Пентагона Хегсет встретится с республиканцами

Кандидат на пост главы Пентагона Хегсет встретится с республиканцами - РИА Новости, 10.12.2024

Кандидат на пост главы Пентагона Хегсет встретится с республиканцами

Предложенный избранным президентом США Дональдом Трампом на пост главы Пентагона Пит Хегсет заявил в интервью телеканалу Fox News во вторник, что в ближайшие... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T06:12

2024-12-10T06:12

2024-12-10T06:12

в мире

сша

дональд трамп

министерство обороны сша

фбр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987413278_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_f7572f2ab96cc4b0cbcda02f0efea138.jpg

ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Предложенный избранным президентом США Дональдом Трампом на пост главы Пентагона Пит Хегсет заявил в интервью телеканалу Fox News во вторник, что в ближайшие дни продолжит проводить встречи с сенаторами из числа умеренных республиканцев для того, чтобы лично убедить их одобрить его назначение на фоне критики его кандидатуры. Ранее сообщалось о том, что республиканцы в сенате США сомневаются в кандидатуре Хегсета на фоне обвинений против него. Для того, чтобы получить должность, кандитатам на пост министров в США нужно получить одобрение сената. "Мы встретимся с сенатором (Сьюзан - ред.) Коллинз в среду и сенатором (Лизой- ред.) Меркауски во вторник... Я так благодарен, что президент Трамп поверил в меня для поста главы министерства обороны. Но эта встреча по совету и согласованию со всеми членами комитета Сената по вооруженным силам, и у всех у них есть прекрасные вопросы, и мои ответы - для них", - заявил Хегсет. Он вновь отверг обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые своей бывшей коллегой и заявил, что проверка ФБР, которая ему предстоит для назначения, докажет его невиновность. Газета Washington Post, ссылаясь на документы в ее распоряжении, сообщила, что в 2017 году на тот момент коллега Хегсета обвинила его в изнасиловании после распития алкогольных напитков в баре. Адвокаты Хегсета заявили, что их клиент невиновен и контакт произошел по обоюдному согласию. Газета утверждает, что в 2020 году Хегсет заплатил бывшей коллеге компенсацию за молчание, чтобы не поднимать скандал и не потерять работу на телеканале Fox News. Ранее журнал New Yorker сообщал, что Хегсета уволили из двух групп по защите интересов ветеранов за регулярное нахождение на работе в пьяном и непотребном виде, а также за нецелевую растрату корпоративных средств. Также СМИ сообщали, что коллеги замечали у Хегсета запах алкоголя перед эфирами, когда он работал на консервативном телеканале.

https://ria.ru/20241113/vashington-1983459171.html

https://ria.ru/20241209/tramp-1988250406.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, министерство обороны сша, фбр