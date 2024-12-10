Кандидат на пост главы Пентагона Хегсет встретится с республиканцами
Хегсет хочет убедить сенаторов одобрить его назначение на пост глав Пентагона
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПит Хегсет
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Пит Хегсет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Предложенный избранным президентом США Дональдом Трампом на пост главы Пентагона Пит Хегсет заявил в интервью телеканалу Fox News во вторник, что в ближайшие дни продолжит проводить встречи с сенаторами из числа умеренных республиканцев для того, чтобы лично убедить их одобрить его назначение на фоне критики его кандидатуры.
Ранее сообщалось о том, что республиканцы в сенате США сомневаются в кандидатуре Хегсета на фоне обвинений против него. Для того, чтобы получить должность, кандитатам на пост министров в США нужно получить одобрение сената.
"Мы встретимся с сенатором (Сьюзан - ред.) Коллинз в среду и сенатором (Лизой- ред.) Меркауски во вторник... Я так благодарен, что президент Трамп поверил в меня для поста главы министерства обороны. Но эта встреча по совету и согласованию со всеми членами комитета Сената по вооруженным силам, и у всех у них есть прекрасные вопросы, и мои ответы - для них", - заявил Хегсет.
Он вновь отверг обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые своей бывшей коллегой и заявил, что проверка ФБР, которая ему предстоит для назначения, докажет его невиновность.
Газета Washington Post, ссылаясь на документы в ее распоряжении, сообщила, что в 2017 году на тот момент коллега Хегсета обвинила его в изнасиловании после распития алкогольных напитков в баре. Адвокаты Хегсета заявили, что их клиент невиновен и контакт произошел по обоюдному согласию. Газета утверждает, что в 2020 году Хегсет заплатил бывшей коллеге компенсацию за молчание, чтобы не поднимать скандал и не потерять работу на телеканале Fox News.
Ранее журнал New Yorker сообщал, что Хегсета уволили из двух групп по защите интересов ветеранов за регулярное нахождение на работе в пьяном и непотребном виде, а также за нецелевую растрату корпоративных средств. Также СМИ сообщали, что коллеги замечали у Хегсета запах алкоголя перед эфирами, когда он работал на консервативном телеканале.
NBC News предрек Трампу конфликт интересов
9 декабря, 18:50