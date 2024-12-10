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В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 10.12.2024
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12:10 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/gripp-1988354507.html
В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 10.12.2024
В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за последнюю неделю снизилась на 1,3%, было зарегистрировано почти 760 тысяч случаев болезни, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T12:10
2024-12-10T12:10
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
грипп
орви
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за последнюю неделю снизилась на 1,3%, было зарегистрировано почти 760 тысяч случаев болезни, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "За прошедшую неделю в России количество заболевших гриппом и ОРВИ снизилось на 1,3% по сравнению с предыдущей неделей, зарегистрировано 759,5 тысячи случаев. Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 46 регионах страны", - говорится в сообщении. В регионах продолжается Всероссийская кампания по вакцинации против гриппа, привито более 81 миллиона человек, уточнили в ведомстве.
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), грипп, орви
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Грипп, ОРВИ
В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор сообщил о снижении на 1,3% заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ

© Fotolia / nyulЛечение простуды
Лечение простуды - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Fotolia / nyul
Лечение простуды. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за последнюю неделю снизилась на 1,3%, было зарегистрировано почти 760 тысяч случаев болезни, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"За прошедшую неделю в России количество заболевших гриппом и ОРВИ снизилось на 1,3% по сравнению с предыдущей неделей, зарегистрировано 759,5 тысячи случаев. Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 46 регионах страны", - говорится в сообщении.
В регионах продолжается Всероссийская кампания по вакцинации против гриппа, привито более 81 миллиона человек, уточнили в ведомстве.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ГриппОРВИ
 
 
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