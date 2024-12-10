https://ria.ru/20241210/gripp-1988354507.html
В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 10.12.2024
В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за последнюю неделю снизилась на 1,3%, было зарегистрировано почти 760 тысяч случаев болезни, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T12:10
2024-12-10T12:10
2024-12-10T12:10
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
грипп
орви
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за последнюю неделю снизилась на 1,3%, было зарегистрировано почти 760 тысяч случаев болезни, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "За прошедшую неделю в России количество заболевших гриппом и ОРВИ снизилось на 1,3% по сравнению с предыдущей неделей, зарегистрировано 759,5 тысячи случаев. Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 46 регионах страны", - говорится в сообщении. В регионах продолжается Всероссийская кампания по вакцинации против гриппа, привито более 81 миллиона человек, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20241018/gripp-1839257878.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), грипп, орви
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Грипп, ОРВИ
В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
Роспотребнадзор сообщил о снижении на 1,3% заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ