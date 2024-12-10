https://ria.ru/20241210/gosduma-1988514289.html

Комитет ГД одобрил проект, регулирующий зачисление детей мигрантов в школы

Комитет ГД одобрил проект, регулирующий зачисление детей мигрантов в школы - РИА Новости, 10.12.2024

Комитет ГД одобрил проект, регулирующий зачисление детей мигрантов в школы

Комитет Госдумы по просвещению рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект о запрете на зачисление в школы детей мигрантов без знания русского... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T22:14

2024-12-10T22:14

2024-12-10T22:14

общество

вячеслав володин

ирина яровая

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_0:85:3490:2048_1920x0_80_0_0_8f9d41005be0d28fcdd80d3f5887a9bc.jpg

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по просвещению рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект о запрете на зачисление в школы детей мигрантов без знания русского языка, следует из решения комитета, документ доступен в думской электронной базе. "Рекомендовать Государственной Думе принять во втором чтении проект федерального закона № 778084-8 "О внесении изменений в статьи 67 и 78 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", - сказано в документе. Комитет предлагает рассмотреть его во втором чтении 11 декабря. Среди авторов законопроекта председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, главы ключевых комитетов и фракций Госдумы. Согласно законопроекту, зачисление иностранных граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования возможно только при условии успешного прохождения на бесплатной основе в государственной или муниципальной общеобразовательной организации тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения указанных образовательных программ. При этом, в случае принятия законопроекта, лица, не прошедшие тестирование, не будут допускаться до освоения указанных образовательных программ. Также предлагается установить, что лица, незаконно находящиеся на территории Российской Федерации, не могут быть приняты в школу. Отмечается, что методическое обеспечение проведения тестирования, организация разработки диагностических материалов для его проведения, критерии оценивания знания русского языка, а также определение минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение такого тестирования, будет осуществляться Рособрнадзором.

https://ria.ru/20241210/shtrafy-1988410022.html

https://ria.ru/20241209/siriya-1988117275.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, вячеслав володин, ирина яровая, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)