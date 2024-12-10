https://ria.ru/20241210/gosduma-1988514289.html
Комитет ГД одобрил проект, регулирующий зачисление детей мигрантов в школы
Комитет ГД одобрил проект, регулирующий зачисление детей мигрантов в школы - РИА Новости, 10.12.2024
Комитет ГД одобрил проект, регулирующий зачисление детей мигрантов в школы
Комитет Госдумы по просвещению рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект о запрете на зачисление в школы детей мигрантов без знания русского... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T22:14
2024-12-10T22:14
2024-12-10T22:14
общество
вячеслав володин
ирина яровая
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по просвещению рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект о запрете на зачисление в школы детей мигрантов без знания русского языка, следует из решения комитета, документ доступен в думской электронной базе. "Рекомендовать Государственной Думе принять во втором чтении проект федерального закона № 778084-8 "О внесении изменений в статьи 67 и 78 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", - сказано в документе. Комитет предлагает рассмотреть его во втором чтении 11 декабря. Среди авторов законопроекта председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, главы ключевых комитетов и фракций Госдумы. Согласно законопроекту, зачисление иностранных граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования возможно только при условии успешного прохождения на бесплатной основе в государственной или муниципальной общеобразовательной организации тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения указанных образовательных программ. При этом, в случае принятия законопроекта, лица, не прошедшие тестирование, не будут допускаться до освоения указанных образовательных программ. Также предлагается установить, что лица, незаконно находящиеся на территории Российской Федерации, не могут быть приняты в школу. Отмечается, что методическое обеспечение проведения тестирования, организация разработки диагностических материалов для его проведения, критерии оценивания знания русского языка, а также определение минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение такого тестирования, будет осуществляться Рособрнадзором.
https://ria.ru/20241210/shtrafy-1988410022.html
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общество, вячеслав володин, ирина яровая, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Общество, Вячеслав Володин, Ирина Яровая, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Комитет ГД одобрил проект, регулирующий зачисление детей мигрантов в школы
Комитет ГД одобрил запрет брать в школы детей мигрантов без русского языка
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по просвещению рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект о запрете на зачисление в школы детей мигрантов без знания русского языка, следует из решения комитета, документ доступен в думской электронной базе.
"Рекомендовать Государственной Думе принять во втором чтении проект федерального закона № 778084-8 "О внесении изменений в статьи 67 и 78 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", - сказано в документе.
Комитет предлагает рассмотреть его во втором чтении 11 декабря.
Среди авторов законопроекта председатель Госдумы Вячеслав Володин
, вице-спикер Ирина Яровая
, главы ключевых комитетов и фракций Госдумы.
Согласно законопроекту, зачисление иностранных граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования возможно только при условии успешного прохождения на бесплатной основе в государственной или муниципальной общеобразовательной организации тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения указанных образовательных программ.
При этом, в случае принятия законопроекта, лица, не прошедшие тестирование, не будут допускаться до освоения указанных образовательных программ.
Также предлагается установить, что лица, незаконно находящиеся на территории Российской Федерации, не могут быть приняты в школу.
Отмечается, что методическое обеспечение проведения тестирования, организация разработки диагностических материалов для его проведения, критерии оценивания знания русского языка, а также определение минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение такого тестирования, будет осуществляться Рособрнадзором
.