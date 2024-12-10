https://ria.ru/20241210/gosduma-1988439810.html

ГД приняла закон о включении в пенсионный стаж периода работы на Украине

ГД приняла закон о включении в пенсионный стаж периода работы на Украине - РИА Новости, 10.12.2024

ГД приняла закон о включении в пенсионный стаж периода работы на Украине

Госдума на пленарном заседании приняла закон о включении в пенсионный стаж граждан РФ периода работы на Украине с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года, а... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T16:24

2024-12-10T16:24

2024-12-10T16:24

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон о включении в пенсионный стаж граждан РФ периода работы на Украине с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года, а также на территориях ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года. Законопроект в Госдуму внесло правительство РФ в конце июля 2024 года. Законом предусматривается, что с 1 июля 2025 года при установлении страховых пенсий в страховой (трудовой) стаж включаются: периоды работы, которые выполнялись на территории Украины с 1 января 1991 г. по 23 февраля 2022 г, периоды работы, которые выполнялись на территориях ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 г. по 31 декабря 2022 г. и периоды работы на территориях Запорожской и Херсонской областей с 24 февраля по 31 декабря 2022 года.

https://ria.ru/20241203/gosduma-1987047034.html

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