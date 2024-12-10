https://ria.ru/20241210/gosduma-1988406474.html
ГД приравняла бойцов СВО в Запорожской и Херсонской областях к ветеранам
ГД приравняла бойцов СВО в Запорожской и Херсонской областях к ветеранам - РИА Новости, 10.12.2024
ГД приравняла бойцов СВО в Запорожской и Херсонской областях к ветеранам
Госдума на пленарном заседании приняла закон, относящий к числу ветеранов боевых действий участников СВО, выполняющих задачи на территориях Запорожской и... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T14:52
2024-12-10T14:52
2024-12-10T14:52
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон, относящий к числу ветеранов боевых действий участников СВО, выполняющих задачи на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года. Законопроект в Госдуму внесло правительство РФ в конце июня 2024 года. Принятие закона также позволит отнести к ветеранам боевых действий военнослужащих МЧС России, принимавших участие в период СВО в проведении работ по поиску, обезвреживанию или уничтожению взрывоопасных предметов на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года. Кроме того, ветеранами боевых действий будут считаться работники, исполнявшие свои должностные обязанности (шесть месяцев или более) в военно-гражданской администрации Запорожской и Херсонской областей, принимавшие в соответствии с решениями указанных военно-гражданских администраций участие в обеспечении выполнения задач в ходе СВО на территориях Украины, Запорожской и Херсонской областей. Указанным лицам будут предоставлены следующие меры социальной поддержки: при наличии медицинских показаний преимущественное обеспечение путевками в санаторно-курортные организации, первоочередное право на приобретение садовых земельных участков, использование ежегодного отпуска в удобное для них время. -0-
https://ria.ru/20241209/putin-1988167915.html
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херсонская область , россия, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), запорожская область, донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Госдума РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
ГД приравняла бойцов СВО в Запорожской и Херсонской областях к ветеранам
Госдума приняла закон о статусе ветеранов для бойцов СВО в новых регионах