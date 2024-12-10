https://ria.ru/20241210/glavy-1988292287.html
Главы правительств СНГ подпишут соглашение о гражданском судостроении
Главы правительств СНГ подпишут соглашение о гражданском судостроении - РИА Новости, 10.12.2024
Главы правительств СНГ подпишут соглашение о гражданском судостроении
Главы правительств стран СНГ подпишут в ходе предстоящего заседания в Москве соглашение о сотрудничестве в сфере гражданского судостроения, сообщила... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T00:55
2024-12-10T00:55
2024-12-10T00:55
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Главы правительств стран СНГ подпишут в ходе предстоящего заседания в Москве соглашение о сотрудничестве в сфере гражданского судостроения, сообщила пресс-служба кабмина России. Ранее российский кабмин сообщил о планах премьер-министра РФ Михаила Мишустина принять участие в заседании Совета глав правительств СНГ 12 декабря, которое пройдет в Москве. "Главы делегаций подпишут Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в развитии гражданского судостроения и производства судового комплектующего оборудования, основной целью которого является содействие развитию гражданского судостроения стран Содружества с учетом ключевых направлений модернизации экономики, национальных стратегических отраслевых программ", - сказано в сообщении от пресс-службы кабмина перед заседанием в Москве. Кроме того, планируется подписание меморандума о сотрудничестве государств-участников СНГ в области цифровой трансформации транспортного комплекса. В пресс-службе кабмина уточнили, что документ "предполагает создание условий для институциональных и инфраструктурных преобразований с целью построения цифровой транспортной системы стран СНГ, в том числе с использованием цифровых платформ и решений". Также главы правительств стран СНГ планируют подписать соглашение о подготовке кадров для пенитенциарных служб государств-участников СНГ, предусматривающее подготовку специалистов по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, научных и научно-педагогических кадров в адъюнктуре, а также по дополнительным профпрограммам в образовательных учреждениях высшего образования и дополнительного профессионального образования.
https://ria.ru/20241210/sng-1988289369.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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москва, россия, михаил мишустин, снг, в мире
Москва, Россия, Михаил Мишустин, СНГ, В мире
Главы правительств СНГ подпишут соглашение о гражданском судостроении
Главы правительств СНГ подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере судостроения
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Главы правительств стран СНГ подпишут в ходе предстоящего заседания в Москве соглашение о сотрудничестве в сфере гражданского судостроения, сообщила пресс-служба кабмина России.
Ранее российский кабмин сообщил о планах премьер-министра РФ Михаила Мишустина
принять участие в заседании Совета глав правительств СНГ
12 декабря, которое пройдет в Москве
.
"Главы делегаций подпишут Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в развитии гражданского судостроения и производства судового комплектующего оборудования, основной целью которого является содействие развитию гражданского судостроения стран Содружества
с учетом ключевых направлений модернизации экономики, национальных стратегических отраслевых программ", - сказано в сообщении от пресс-службы кабмина перед заседанием в Москве.
Кроме того, планируется подписание меморандума о сотрудничестве государств-участников СНГ в области цифровой трансформации транспортного комплекса. В пресс-службе кабмина уточнили, что документ "предполагает создание условий для институциональных и инфраструктурных преобразований с целью построения цифровой транспортной системы стран СНГ, в том числе с использованием цифровых платформ и решений".
Также главы правительств стран СНГ планируют подписать соглашение о подготовке кадров для пенитенциарных служб государств-участников СНГ, предусматривающее подготовку специалистов по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, научных и научно-педагогических кадров в адъюнктуре, а также по дополнительным профпрограммам в образовательных учреждениях высшего образования и дополнительного профессионального образования.