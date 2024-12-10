https://ria.ru/20241210/germaniya-1988443294.html

Немецкая SAP сократит рабочие места на 14 процентов, пишут СМИ

Немецкая SAP сократит рабочие места на 14 процентов, пишут СМИ - РИА Новости, 10.12.2024

Немецкая SAP сократит рабочие места на 14 процентов, пишут СМИ

Крупный немецкий производитель программного обеспечения SAP сократит тысячи рабочих мест, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники в концерне. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T16:36

2024-12-10T16:36

2024-12-10T18:00

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Крупный немецкий производитель программного обеспечения SAP сократит тысячи рабочих мест, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники в концерне. "Около 3500 сотрудников могут подписать договор о прекращении трудовых отношений", — написало издание.Таким образом, по оценке газеты, число работников компании в Германии, которое сейчас составляет около 25 тысяч человек, сократится на 14%. В основном это коснется сотрудников штаб-квартиры в Вальдорфе. Всего в рамках программы "Трансформация нового уровня" планируется сократить от девяти до десяти тысяч рабочих мест в филиалах по всему миру. С таким планом выступило руководство концерна. Программа предусматривает добровольный досрочный выход работников старше 55 лет на пенсию или увольнение с выплатой компенсации. Отработавшие в компании 20 лет могут получить 33,5 месячной зарплаты и дополнительные выплаты. При этом более трети работников SAP по состоянию на 2023 год старше 50 лет. По данным газеты, желающих покинуть компанию было даже больше, чем рабочих мест, которые руководство было готово сократить. Одновременно, как сообщает издание, планируется создать новые рабочие места за пределами Германии. Рабочие обязанности ушедших возьмут на себя в первую очередь сотрудники филиала компании в Индии. В городе Бангалор на юге страны уже работают более 15 тысяч человек, и их число может удвоиться. SAP SE — производитель программного обеспечения для организаций. В марте 2022 года компания остановила свою деятельность на территории России.

https://ria.ru/20241210/zelenskiy-1988436745.html

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технологии, германия, россия, индия, sap ag, в мире