https://ria.ru/20241210/gd-1988419605.html

В России могут вырасти штрафы за выезд на встречку при объезде препятствия

В России могут вырасти штрафы за выезд на встречку при объезде препятствия - РИА Новости, 10.12.2024

В России могут вырасти штрафы за выезд на встречку при объезде препятствия

Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправку, согласно которой штраф за выезд на встречку в нарушение ПДД при объезде препятствия составит от 1,5 тысячи РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T15:39

2024-12-10T15:39

2024-12-10T15:39

общество

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправку, согласно которой штраф за выезд на встречку в нарушение ПДД при объезде препятствия составит от 1,5 тысячи рублей до 2250 рублей, документ размещен в думской электронной базе. Изменения предлагается внести в статью 12.15 КоАП РФ (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона). "В статье 12.15: в абзаце втором части 1 слова "одной тысячи пятисот" заменить словами "двух тысяч двухсот пятидесяти"; в абзаце втором части 3 слова "одной тысячи до одной тысячи пятисот" заменить словами "одной тысячи пятисот до двух тысяч двухсот пятидесяти", - сказано в тексте законопроекта ко второму чтению с учетом поправок, рекомендуемых к принятию.

https://ria.ru/20241210/shtraf-1988404342.html

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