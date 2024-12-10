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В Нижнем Новгороде мужчина с паспортами России и ФРГ пытался подорвать ж/д - РИА Новости, 10.12.2024
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09:48 10.12.2024 (обновлено: 09:53 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/fsb-1988322905.html
В Нижнем Новгороде мужчина с паспортами России и ФРГ пытался подорвать ж/д
В Нижнем Новгороде мужчина с паспортами России и ФРГ пытался подорвать ж/д - РИА Новости, 10.12.2024
В Нижнем Новгороде мужчина с паспортами России и ФРГ пытался подорвать ж/д
Гражданин России и Германии задержан за подготовку по заданию СБУ диверсии на железной дороге в Нижнем Новгороде, дома у него нашли взрывчатку, сообщили в ЦОС... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T09:48
2024-12-10T09:53
происшествия
россия
нижний новгород
германия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Гражданин России и Германии задержан за подготовку по заданию СБУ диверсии на железной дороге в Нижнем Новгороде, дома у него нашли взрывчатку, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. "Федеральной службой безопасности России в ходе розыска на территории РФ приверженцев неонацистской украинской идеологии в г. Нижний Новгород выявлена и задержана группа молодых людей, причастных к совершению общеуголовных преступлений", - говорится в сообщении. Отмечается, что среди задержанных - гражданин России и Германии 2003 года рождения, у которого дома нашли и изъяли готовое к использованию самодельное взрывное устройство (СВУ), а также средства связи, содержащие переписку с представителем украинских спецслужб, "свидетельствующую о готовящемся преступлении террористической направленности". По словам задержанного, в ноябре 2024 года он за обещанное денежное вознаграждение "осуществлял подготовку диверсии на участке железнодорожного полотна в городе Нижний Новгород с использованием обнаруженного у него СВУ". "По данному факту следственным подразделением ФСБ России возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 281 "Диверсия" УК России. Остальным участникам группы инкриминируется совершение преступлений общеуголовного характера", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20241120/fsb-1984743004.html
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происшествия, россия, нижний новгород, германия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины
Происшествия, Россия, Нижний Новгород, Германия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины
В Нижнем Новгороде мужчина с паспортами России и ФРГ пытался подорвать ж/д

ФСБ: в Нижнем Новгороде мужчина с паспортами России и ФРГ пытался подорвать ж/д

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Гражданин России и Германии задержан за подготовку по заданию СБУ диверсии на железной дороге в Нижнем Новгороде, дома у него нашли взрывчатку, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
"Федеральной службой безопасности России в ходе розыска на территории РФ приверженцев неонацистской украинской идеологии в г. Нижний Новгород выявлена и задержана группа молодых людей, причастных к совершению общеуголовных преступлений", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что среди задержанных - гражданин России и Германии 2003 года рождения, у которого дома нашли и изъяли готовое к использованию самодельное взрывное устройство (СВУ), а также средства связи, содержащие переписку с представителем украинских спецслужб, "свидетельствующую о готовящемся преступлении террористической направленности".
По словам задержанного, в ноябре 2024 года он за обещанное денежное вознаграждение "осуществлял подготовку диверсии на участке железнодорожного полотна в городе Нижний Новгород с использованием обнаруженного у него СВУ".
"По данному факту следственным подразделением ФСБ России возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 281 "Диверсия" УК России. Остальным участникам группы инкриминируется совершение преступлений общеуголовного характера", - добавили в ведомстве.
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ПроисшествияРоссияНижний НовгородГерманияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности Украины
 
 
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