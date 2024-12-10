https://ria.ru/20241210/forma-1986938411.html
Forma построит жилой квартал в районе Павелецкой набережной в Москве
Forma построит жилой квартал в районе Павелецкой набережной в Москве - РИА Новости, 10.12.2024
Forma построит жилой квартал в районе Павелецкой набережной в Москве
Девелоперская компания Forma построит жилой комплекс бизнес-класса площадью около 79 тысяч квадратных метров в районе Павелецкой набережной в Москве, сообщила... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T18:03
2024-12-10T18:03
2024-12-10T20:49
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Девелоперская компания Forma построит жилой комплекс бизнес-класса площадью около 79 тысяч квадратных метров в районе Павелецкой набережной в Москве, сообщила пресс-служба компании."Компания Forma приступает к строительству жилого комплекса бизнес-класса на участке 2 гектара по адресу: 2-й Павелецкий проезд, 4/6. Ввод в эксплуатацию проекта запланирован на четвертый квартал 2028 года", - говорится в сообщении.Как сообщает пресс-служба, комплекс Pave будет состоять из шести корпусов переменной этажности: от 7 до 33 этажей, в том числе три корпуса будут малоэтажными – высотой до 11 этажей. Общая площадь проекта составит 78,9 тысячи квадратных метров, из них 47,7 тысячи "квадратов" будет отдано под жилье, 1,7 тысячи "квадратов" – под коммерческие и социальные помещения: культурное пространство, фитнес-клуб, кафе и другие.Архитектурную концепцию жилого комплекса разработало российское бюро Mayak Architects. В проекте сочетаются различные фактуры фасадов и цветовых решений. "Внешний фасад будет строгим и ритмичным, облицованным анодированным алюминием. В противовес – внутренний объем из ригельного кирпича", - отмечается в сообщении.Forma – девелоперская компания, специализирующаяся на сегментах бизнес- и премиум-жилья, также занимающаяся строительством офисной недвижимости. Среди ее проектов – жилые комплексы в Москве FORST, Republic, SOUL, Portland и Moments, а также бизнес-центры Porta и Frame.
https://ria.ru/20240717/biznes-tsentr-1960094584.html
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жилье, москва, forma (группа пик)
Жилье, Москва, Forma (группа ПИК)
Forma построит жилой квартал в районе Павелецкой набережной в Москве
Forma построит жилой комплекс площадью около 79 тысяч квадратных метров в Москве
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Девелоперская компания Forma построит жилой комплекс бизнес-класса площадью около 79 тысяч квадратных метров в районе Павелецкой набережной в Москве, сообщила пресс-служба компании.
"Компания Forma приступает к строительству жилого комплекса бизнес-класса на участке 2 гектара по адресу: 2-й Павелецкий проезд, 4/6. Ввод в эксплуатацию проекта запланирован на четвертый квартал 2028 года", - говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба, комплекс Pave будет состоять из шести корпусов переменной этажности: от 7 до 33 этажей, в том числе три корпуса будут малоэтажными – высотой до 11 этажей. Общая площадь проекта составит 78,9 тысячи квадратных метров, из них 47,7 тысячи "квадратов" будет отдано под жилье, 1,7 тысячи "квадратов" – под коммерческие и социальные помещения: культурное пространство, фитнес-клуб, кафе и другие.
Архитектурную концепцию жилого комплекса разработало российское бюро Mayak Architects. В проекте сочетаются различные фактуры фасадов и цветовых решений. "Внешний фасад будет строгим и ритмичным, облицованным анодированным алюминием. В противовес – внутренний объем из ригельного кирпича", - отмечается в сообщении.
Forma – девелоперская компания, специализирующаяся на сегментах бизнес- и премиум-жилья, также занимающаяся строительством офисной недвижимости. Среди ее проектов – жилые комплексы в Москве FORST, Republic, SOUL, Portland и Moments, а также бизнес-центры Porta и Frame.