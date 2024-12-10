Глава МИД Турции рассказал, что может обострить кризис в Грузии
Глава МИД Турции Фидан: вмешательство третьих сил обострит кризис в Грузии
© AP Photo / Bilal HusseinХакан Фидан
© AP Photo / Bilal Hussein
Хакан Фидан. Архивное фото
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АНКАРА, 10 дек - РИА Новости. Вмешательство третьих сил в процессы в Грузии может усилить напряженность в 2025 году, считает глава МИД Турции Хакан Фидан.
"Мы видим, что кризис в Грузии обостряется. События в Грузии еще раз продемонстрировали наличие хрупкого равновесия в регионе. Вовлечение третьих сторон может еще больше осложнить развитие событий, усилив напряженность в Грузии", - заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства, выступая на генеральной ассамблее великого национального собрания (парламента) Турции в рамках слушаний по бюджету на 2025 год.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ использовали спецтехнику, включая водометы.
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