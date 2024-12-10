https://ria.ru/20241210/fadeev-1988420153.html

Фадеев рассказал, как должны работать мигранты

Фадеев рассказал, как должны работать мигранты - РИА Новости, 10.12.2024

Фадеев рассказал, как должны работать мигранты

При приглашении на работу мигрантов нужно руководствоваться вахтовым методом, заявил советник президента РФ, председатель Совета по развитию гражданского... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T15:40

2024-12-10T15:40

2024-12-10T15:48

общество

россия

валерий фадеев

владимир путин

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. При приглашении на работу мигрантов нужно руководствоваться вахтовым методом, заявил советник президента РФ, председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.Президент России Владимир Путин во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами СПЧ. Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря."Именно широкие круги родственников, которые приезжают с трудовым мигрантом, формируют анклавы и нагружают социальную инфраструктуру. Здесь надо ориентироваться на вахтовый принцип работы: приехал, легализовался, отработал контракт, уехал", - сказал Фадеев в ходе заседания Совета.

https://ria.ru/20241203/migranty-1987091038.html

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общество, россия, валерий фадеев, владимир путин