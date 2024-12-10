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Фадеев рассказал, как должны работать мигранты - РИА Новости, 10.12.2024
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15:40 10.12.2024 (обновлено: 15:48 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/fadeev-1988420153.html
Фадеев рассказал, как должны работать мигранты
Фадеев рассказал, как должны работать мигранты - РИА Новости, 10.12.2024
Фадеев рассказал, как должны работать мигранты
При приглашении на работу мигрантов нужно руководствоваться вахтовым методом, заявил советник президента РФ, председатель Совета по развитию гражданского... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T15:40
2024-12-10T15:48
общество
россия
валерий фадеев
владимир путин
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. При приглашении на работу мигрантов нужно руководствоваться вахтовым методом, заявил советник президента РФ, председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.Президент России Владимир Путин во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами СПЧ. Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря."Именно широкие круги родственников, которые приезжают с трудовым мигрантом, формируют анклавы и нагружают социальную инфраструктуру. Здесь надо ориентироваться на вахтовый принцип работы: приехал, легализовался, отработал контракт, уехал", - сказал Фадеев в ходе заседания Совета.
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общество, россия, валерий фадеев, владимир путин
Общество, Россия, Валерий Фадеев, Владимир Путин
Фадеев рассказал, как должны работать мигранты

Фадеев: мигранты должны работать вахтовым методом, не формируя анклавы

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкВалерий Фадеев
Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Валерий Фадеев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. При приглашении на работу мигрантов нужно руководствоваться вахтовым методом, заявил советник президента РФ, председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
Президент России Владимир Путин во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами СПЧ. Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря.
"Именно широкие круги родственников, которые приезжают с трудовым мигрантом, формируют анклавы и нагружают социальную инфраструктуру. Здесь надо ориентироваться на вахтовый принцип работы: приехал, легализовался, отработал контракт, уехал", - сказал Фадеев в ходе заседания Совета.
Председатель Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
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ОбществоРоссияВалерий ФадеевВладимир Путин
 
 
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