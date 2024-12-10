https://ria.ru/20241210/fadeev-1988420153.html
Фадеев рассказал, как должны работать мигранты
Фадеев рассказал, как должны работать мигранты - РИА Новости, 10.12.2024
Фадеев рассказал, как должны работать мигранты
При приглашении на работу мигрантов нужно руководствоваться вахтовым методом, заявил советник президента РФ, председатель Совета по развитию гражданского... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T15:40
2024-12-10T15:40
2024-12-10T15:48
общество
россия
валерий фадеев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969274702_0:0:2884:1623_1920x0_80_0_0_53dd57645dfc6b505006f3522074e040.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. При приглашении на работу мигрантов нужно руководствоваться вахтовым методом, заявил советник президента РФ, председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.Президент России Владимир Путин во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами СПЧ. Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря."Именно широкие круги родственников, которые приезжают с трудовым мигрантом, формируют анклавы и нагружают социальную инфраструктуру. Здесь надо ориентироваться на вахтовый принцип работы: приехал, легализовался, отработал контракт, уехал", - сказал Фадеев в ходе заседания Совета.
https://ria.ru/20241203/migranty-1987091038.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969274702_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b5d75a512c87c94fbe759dd3a56e4a72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, валерий фадеев, владимир путин
Общество, Россия, Валерий Фадеев, Владимир Путин
Фадеев рассказал, как должны работать мигранты
Фадеев: мигранты должны работать вахтовым методом, не формируя анклавы