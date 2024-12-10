ЕС обсудит новые санкции против России
Reuters: представители ЕС обсудят в среду новые санкции против России
© AP Photo / Francisco SecoФлаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Francisco Seco
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Представители стран ЕС в среду обсудят первые возможные санкции в связи с якобы существующими гибридными угрозами со стороны России, под которыми понимаются, в частности, предполагаемые случаи срыва выборов, подрывной деятельности в сфере экономики, а также кибератак, передает агентство Рейтер со ссылкой на европейских дипломатов.
Россия не раз заявляла, что никому не угрожает. Посольство РФ в Германии 2 декабря выразило обеспокоенность искусственно нагнетаемой в стране антироссийской истерией по мере приближения внеочередных выборов в бундестаг. Посольство РФ в Норвегии, со своей стороны, заявило, что обвинения в адрес Москвы в ведении гибридной войны абсурдны, Запад пытается под предлогом борьбы с "российской угрозой" оправдать свои недружественные действия против России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран и не терпит, когда это делают другие государства.
"Как сообщили европейские дипломаты, посланники ЕС обсудят в среду первые потенциальные санкции в отношении российских гибридных угроз, таких как срыв выборов, кибератаки и экономический саботаж", - передает Рейтер во вторник.
Как отмечается в сообщении, к санкционному перечню, согласованному в октябре, могут добавить список из 16 лиц и трех организаций. В большинстве случаев речь идет о российских физических и юридических лицах, но в списке также представлены три человека из Молдавии, Кот-д'Ивуара и Грузии, а также одна организация из Того, уточняет агентство.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.