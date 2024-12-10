https://ria.ru/20241210/evrosoyuz-1988506977.html

ЕС обсудит новые санкции против России

ЕС обсудит новые санкции против России - РИА Новости, 10.12.2024

ЕС обсудит новые санкции против России

Представители стран ЕС в среду обсудят первые возможные санкции в связи с якобы существующими гибридными угрозами со стороны России, под которыми понимаются, в... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T20:55

2024-12-10T20:55

2024-12-10T21:11

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Представители стран ЕС в среду обсудят первые возможные санкции в связи с якобы существующими гибридными угрозами со стороны России, под которыми понимаются, в частности, предполагаемые случаи срыва выборов, подрывной деятельности в сфере экономики, а также кибератак, передает агентство Рейтер со ссылкой на европейских дипломатов. Россия не раз заявляла, что никому не угрожает. Посольство РФ в Германии 2 декабря выразило обеспокоенность искусственно нагнетаемой в стране антироссийской истерией по мере приближения внеочередных выборов в бундестаг. Посольство РФ в Норвегии, со своей стороны, заявило, что обвинения в адрес Москвы в ведении гибридной войны абсурдны, Запад пытается под предлогом борьбы с "российской угрозой" оправдать свои недружественные действия против России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран и не терпит, когда это делают другие государства. "Как сообщили европейские дипломаты, посланники ЕС обсудят в среду первые потенциальные санкции в отношении российских гибридных угроз, таких как срыв выборов, кибератаки и экономический саботаж", - передает Рейтер во вторник. Как отмечается в сообщении, к санкционному перечню, согласованному в октябре, могут добавить список из 16 лиц и трех организаций. В большинстве случаев речь идет о российских физических и юридических лицах, но в списке также представлены три человека из Молдавии, Кот-д'Ивуара и Грузии, а также одна организация из Того, уточняет агентство. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://ria.ru/20241206/es-1987820817.html

https://ria.ru/20241204/putin-1987367647.html

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в мире, россия, москва, германия, дмитрий песков, владимир путин, евросоюз