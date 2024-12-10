https://ria.ru/20241210/es-1988369003.html
Евросоюз рассмотрит дополнительные меры против Грузии
Евросоюз рассмотрит дополнительные меры против Грузии - РИА Новости, 10.12.2024
Евросоюз рассмотрит дополнительные меры против Грузии
Внешнеполитическая служба Евросоюза сообщила, что на предстоящей встрече министров иностранных дел Евросоюза 16 декабря будут рассмотрены дополнительные меры... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T13:05
2024-12-10T13:05
2024-12-10T13:05
в мире
грузия
ираклий кобахидзе
евросоюз
протесты в грузии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986804911_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_4128bb94b4aab28e8413edcc40e62f37.jpg
БРЮССЕЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Внешнеполитическая служба Евросоюза сообщила, что на предстоящей встрече министров иностранных дел Евросоюза 16 декабря будут рассмотрены дополнительные меры против Грузии. "ЕС рассмотрит дополнительные меры на предстоящем Совете по иностранным делам 16 декабря", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте службы. Там заявили, что действия грузинских властей "имеют последствия для наших двусторонних отношений", и утверждают, что "действия (правящей партии - ред.) "Грузинской мечты" привели к фактической остановке процесса вступления в ЕС". В Грузии 28 ноября прошли протесты оппозиции, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.
https://ria.ru/20241130/gruziya-1986532194.html
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986804911_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_94cad2c23e9da7f234c4d27d71e0833c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, ираклий кобахидзе, евросоюз, протесты в грузии — 2024
В мире, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Евросоюз, Протесты в Грузии — 2024
Евросоюз рассмотрит дополнительные меры против Грузии
ЕС рассмотрит дополнительные меры против Грузии 16 декабря