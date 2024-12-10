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Евросоюз рассмотрит дополнительные меры против Грузии - РИА Новости, 10.12.2024
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13:05 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/es-1988369003.html
Евросоюз рассмотрит дополнительные меры против Грузии
Евросоюз рассмотрит дополнительные меры против Грузии - РИА Новости, 10.12.2024
Евросоюз рассмотрит дополнительные меры против Грузии
Внешнеполитическая служба Евросоюза сообщила, что на предстоящей встрече министров иностранных дел Евросоюза 16 декабря будут рассмотрены дополнительные меры... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T13:05
2024-12-10T13:05
в мире
грузия
ираклий кобахидзе
евросоюз
протесты в грузии — 2024
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БРЮССЕЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Внешнеполитическая служба Евросоюза сообщила, что на предстоящей встрече министров иностранных дел Евросоюза 16 декабря будут рассмотрены дополнительные меры против Грузии. "ЕС рассмотрит дополнительные меры на предстоящем Совете по иностранным делам 16 декабря", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте службы. Там заявили, что действия грузинских властей "имеют последствия для наших двусторонних отношений", и утверждают, что "действия (правящей партии - ред.) "Грузинской мечты" привели к фактической остановке процесса вступления в ЕС". В Грузии 28 ноября прошли протесты оппозиции, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.
https://ria.ru/20241130/gruziya-1986532194.html
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в мире, грузия, ираклий кобахидзе, евросоюз, протесты в грузии — 2024
В мире, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Евросоюз, Протесты в Грузии — 2024
Евросоюз рассмотрит дополнительные меры против Грузии

ЕС рассмотрит дополнительные меры против Грузии 16 декабря

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Акция протеста оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Внешнеполитическая служба Евросоюза сообщила, что на предстоящей встрече министров иностранных дел Евросоюза 16 декабря будут рассмотрены дополнительные меры против Грузии.
"ЕС рассмотрит дополнительные меры на предстоящем Совете по иностранным делам 16 декабря", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте службы. Там заявили, что действия грузинских властей "имеют последствия для наших двусторонних отношений", и утверждают, что "действия (правящей партии - ред.) "Грузинской мечты" привели к фактической остановке процесса вступления в ЕС".
В Грузии 28 ноября прошли протесты оппозиции, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
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