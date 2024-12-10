https://ria.ru/20241210/es-1988369003.html

Евросоюз рассмотрит дополнительные меры против Грузии

Евросоюз рассмотрит дополнительные меры против Грузии - РИА Новости, 10.12.2024

Евросоюз рассмотрит дополнительные меры против Грузии

Внешнеполитическая служба Евросоюза сообщила, что на предстоящей встрече министров иностранных дел Евросоюза 16 декабря будут рассмотрены дополнительные меры... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T13:05

2024-12-10T13:05

2024-12-10T13:05

в мире

грузия

ираклий кобахидзе

евросоюз

протесты в грузии — 2024

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БРЮССЕЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Внешнеполитическая служба Евросоюза сообщила, что на предстоящей встрече министров иностранных дел Евросоюза 16 декабря будут рассмотрены дополнительные меры против Грузии. "ЕС рассмотрит дополнительные меры на предстоящем Совете по иностранным делам 16 декабря", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте службы. Там заявили, что действия грузинских властей "имеют последствия для наших двусторонних отношений", и утверждают, что "действия (правящей партии - ред.) "Грузинской мечты" привели к фактической остановке процесса вступления в ЕС". В Грузии 28 ноября прошли протесты оппозиции, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.

https://ria.ru/20241130/gruziya-1986532194.html

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в мире, грузия, ираклий кобахидзе, евросоюз, протесты в грузии — 2024