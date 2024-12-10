https://ria.ru/20241210/ekzamen-1988486704.html

Правительство утвердило учреждения для проведения экзаменов для мигрантов

Правительство утвердило учреждения для проведения экзаменов для мигрантов - РИА Новости, 10.12.2024

Правительство утвердило учреждения для проведения экзаменов для мигрантов

Правительство утвердило перечень государственных учреждений, которые могут проводить экзамены для мигрантов, следует из распоряжения, опубликованного на... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T18:46

2024-12-10T18:46

2024-12-10T22:14

общество

россия

правительство рф

таджикистан

московская область (подмосковье)

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Правительство утвердило перечень государственных учреждений, которые могут проводить экзамены для мигрантов, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить прилагаемый перечень государственных учреждений, проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации", — говорится в документе.В список вошли 92 структуры по всей стране. Так, в столице это Московский центр качества образования, который сможет проводить тестирование в Таджикистане, а в Узбекистане этим будет заниматься РУДН.Что касается других российских регионов, то в Санкт-Петербурге и Ленинградской области проводить экзамены для мигрантов сможет РГПУ имени А.И. Герцена, в Калининграде — БФУ имени Иммануила Канта, в Екатеринбурге — УрФУ имени первого президента России Б.Н. Ельцина, в Приморье — ДВФУ. Государственный университет просвещения будет осуществлять тестирование в Подмосковье по двум адресам: в Подольске и рабочем поселке Новоивановское.Перечень госучреждений определяет правительство на основании предложений Минобрнауки по согласованию с МВД и Рособрнадзором.Отмечается, что этим организациям запрещено передавать третьим лицам права по проведению экзаменов и выдаче сертификатов мигрантам.Как ранее заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, в этом году средний процент иностранцев, не сдавших экзамен по русскому языку, вырос с пяти до 30 процентов. Он также указал, что, по данным МВД, около 14 тысяч человек не смогли пройти тестирование в присутствии сотрудников полиции.

https://ria.ru/20241206/pravitelstvo-1987832204.html

https://ria.ru/20241122/migranty-1985119242.html

россия

таджикистан

московская область (подмосковье)

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общество, россия, правительство рф, таджикистан, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), вячеслав володин, госдума рф