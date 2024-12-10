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Правительство утвердило учреждения для проведения экзаменов для мигрантов - РИА Новости, 10.12.2024
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18:46 10.12.2024 (обновлено: 22:14 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/ekzamen-1988486704.html
Правительство утвердило учреждения для проведения экзаменов для мигрантов
Правительство утвердило учреждения для проведения экзаменов для мигрантов - РИА Новости, 10.12.2024
Правительство утвердило учреждения для проведения экзаменов для мигрантов
Правительство утвердило перечень государственных учреждений, которые могут проводить экзамены для мигрантов, следует из распоряжения, опубликованного на... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T18:46
2024-12-10T22:14
общество
россия
правительство рф
таджикистан
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Правительство утвердило перечень государственных учреждений, которые могут проводить экзамены для мигрантов, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить прилагаемый перечень государственных учреждений, проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации", — говорится в документе.В список вошли 92 структуры по всей стране. Так, в столице это Московский центр качества образования, который сможет проводить тестирование в Таджикистане, а в Узбекистане этим будет заниматься РУДН.Что касается других российских регионов, то в Санкт-Петербурге и Ленинградской области проводить экзамены для мигрантов сможет РГПУ имени А.И. Герцена, в Калининграде — БФУ имени Иммануила Канта, в Екатеринбурге — УрФУ имени первого президента России Б.Н. Ельцина, в Приморье — ДВФУ. Государственный университет просвещения будет осуществлять тестирование в Подмосковье по двум адресам: в Подольске и рабочем поселке Новоивановское.Перечень госучреждений определяет правительство на основании предложений Минобрнауки по согласованию с МВД и Рособрнадзором.Отмечается, что этим организациям запрещено передавать третьим лицам права по проведению экзаменов и выдаче сертификатов мигрантам.Как ранее заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, в этом году средний процент иностранцев, не сдавших экзамен по русскому языку, вырос с пяти до 30 процентов. Он также указал, что, по данным МВД, около 14 тысяч человек не смогли пройти тестирование в присутствии сотрудников полиции.
https://ria.ru/20241206/pravitelstvo-1987832204.html
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россия
таджикистан
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общество, россия, правительство рф, таджикистан, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Правительство РФ, Таджикистан, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Вячеслав Володин, Госдума РФ
Правительство утвердило учреждения для проведения экзаменов для мигрантов

Правительство утвердило список госучреждений для приема экзаменов у мигрантов

© РИА Новости / Павел ЛисицынЭкзамен для мигрантов
Экзамен для мигрантов - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Экзамен для мигрантов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Правительство утвердило перечень государственных учреждений, которые могут проводить экзамены для мигрантов, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемый перечень государственных учреждений, проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации", — говорится в документе.
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В список вошли 92 структуры по всей стране. Так, в столице это Московский центр качества образования, который сможет проводить тестирование в Таджикистане, а в Узбекистане этим будет заниматься РУДН.
Что касается других российских регионов, то в Санкт-Петербурге и Ленинградской области проводить экзамены для мигрантов сможет РГПУ имени А.И. Герцена, в Калининграде — БФУ имени Иммануила Канта, в Екатеринбурге — УрФУ имени первого президента России Б.Н. Ельцина, в Приморье — ДВФУ. Государственный университет просвещения будет осуществлять тестирование в Подмосковье по двум адресам: в Подольске и рабочем поселке Новоивановское.
Перечень госучреждений определяет правительство на основании предложений Минобрнауки по согласованию с МВД и Рособрнадзором.
Отмечается, что этим организациям запрещено передавать третьим лицам права по проведению экзаменов и выдаче сертификатов мигрантам.
Как ранее заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, в этом году средний процент иностранцев, не сдавших экзамен по русскому языку, вырос с пяти до 30 процентов. Он также указал, что, по данным МВД, около 14 тысяч человек не смогли пройти тестирование в присутствии сотрудников полиции.
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ОбществоРоссияПравительство РФТаджикистанМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Вячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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