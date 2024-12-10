https://ria.ru/20241210/ekspert-1988519769.html

Россия должна стать мировым экспортером в фарминдустрии, считает эксперт

Россия должна стать мировым экспортером в фарминдустрии, считает эксперт - РИА Новости, 10.12.2024

Россия должна стать мировым экспортером в фарминдустрии, считает эксперт

Россия должна превратиться из импортера активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) в глобального производителя, Нью-Дели и Москва могли бы создать... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T23:47

2024-12-10T23:47

2024-12-10T23:47

экономика

россия

сэмми котвани

индия

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Россия должна превратиться из импортера активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) в глобального производителя, Нью-Дели и Москва могли бы создать фармацевтический кластер по их производству, заявил РИА Новости руководитель ассоциации "Индийский бизнес-альянс" Сэмми Котвани. "Одно из моих самых амбициозных видений заключается в том, что Россия должна превратиться из импортера активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) в глобального экспортера", - сказал Котвани. По его мнению, сейчас поставки АФИ зависят от ряда стран, что создает уязвимость. Если Индия и Россия создадут фармацевтический кластер по производству АФИ, то получится внести свой вклад в безопасность глобального здравоохранения. Реализация проекта может сделать Россию мировым экспортером фармацевтики, способствует сотрудничеству Нью-Дели и Москвы в исследованиях и разработках, создаст рабочие места и стимулирует экономический рост, уточнил глава альянса. "Я мечтаю объединить индийский опыт в производстве фармацевтики, передовые технологии с огромными ресурсами России для создания этого кластера", - заключил Котвани.

https://ria.ru/20241119/peskov-1984631368.html

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экономика, россия, сэмми котвани, индия, в мире