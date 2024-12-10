https://ria.ru/20241210/ege-1988416826.html

Глава СПЧ назвал ЕГЭ стержнем образовательной системы

Глава СПЧ назвал ЕГЭ стержнем образовательной системы - РИА Новости, 10.12.2024

Глава СПЧ назвал ЕГЭ стержнем образовательной системы

ЕГЭ - стержень российской образовательной системы, у него есть много плюсов, заявил советник президента РФ, председатель СПЧ Валерий Фадеев. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T15:32

2024-12-10T15:32

2024-12-10T15:45

общество

россия

валерий фадеев

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. ЕГЭ - стержень российской образовательной системы, у него есть много плюсов, заявил советник президента РФ, председатель СПЧ Валерий Фадеев."Вокруг ЕГЭ сегодня много споров, звучат даже предложения о его отмене. Но сегодня ЕГЭ - стержень образовательной системы, и у ЕГЭ есть очевидные плюсы. Это одинаковые возможности для всех выпускников школ поступить в любой университет страны. Это устранение коррупции при поступлении в вузы", - сказал Фадеев на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Он отметил, что при этом ЕГЭ фактически являются вступительными экзаменами в университеты, а в стране нет интегральной оценки знаний, полученных школьником по всему спектру предметов."Старшеклассники и их родители сосредотачиваются только на тех дисциплинах, по которым планируют сдавать ЕГЭ. Часть учебных предметов оказываются второстепенными, фактически ненужными", - добавил Фадеев.

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общество, россия, валерий фадеев