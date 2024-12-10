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Ефимов: инвестор построит образовательный комплекс на юге Москвы - РИА Новости, 10.12.2024
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09:08 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/efimov-1988258724.html
Ефимов: инвестор построит образовательный комплекс на юге Москвы
Ефимов: инвестор построит образовательный комплекс на юге Москвы - РИА Новости, 10.12.2024
Ефимов: инвестор построит образовательный комплекс на юге Москвы
Инвестор построит по договору участия в развитии социальной инфраструктуры образовательный комплекс на 3 тысячи мест в бывшей производственной зоне... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T09:08
2024-12-10T09:08
москва
москворечье-сабурово
владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Инвестор построит по договору участия в развитии социальной инфраструктуры образовательный комплекс на 3 тысячи мест в бывшей производственной зоне "Коломенское" в районе Москворечье-Сабурово, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов. "Образовательный комплекс будет рассчитан на 3 тысячи мест – 2,5 тысячи школьных и 500 дошкольных. Здание площадью около 41 тысячи квадратных метров возведут во 2-м Котляковском переулке. Его планируется передать в городскую систему образования", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.По договору новое учреждение должны сдать во втором полугодии 2028 года. Для его строительства Москва в рамках масштабного инвестиционного проекта предоставит без проведения торгов 2,9 гектара земли, указывается в сообщении.Девелоперы жилья заключают с властями Москвы договоры участия, предполагающие развитие сопутствующей инфраструктуры, например школ и детских садов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в 2025-2027 годах планируется завершить строительство, в том числе за счет инвесторов, 200 зданий образовательных учреждений.
https://ria.ru/20241209/efimov-1987818407.html
москва
москворечье-сабурово
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москва, москворечье-сабурово, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, Москворечье-Сабурово, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: инвестор построит образовательный комплекс на юге Москвы

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Инвестор построит по договору участия в развитии социальной инфраструктуры образовательный комплекс на 3 тысячи мест в бывшей производственной зоне "Коломенское" в районе Москворечье-Сабурово, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Образовательный комплекс будет рассчитан на 3 тысячи мест – 2,5 тысячи школьных и 500 дошкольных. Здание площадью около 41 тысячи квадратных метров возведут во 2-м Котляковском переулке. Его планируется передать в городскую систему образования", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
По договору новое учреждение должны сдать во втором полугодии 2028 года. Для его строительства Москва в рамках масштабного инвестиционного проекта предоставит без проведения торгов 2,9 гектара земли, указывается в сообщении.
Девелоперы жилья заключают с властями Москвы договоры участия, предполагающие развитие сопутствующей инфраструктуры, например школ и детских садов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в 2025-2027 годах планируется завершить строительство, в том числе за счет инвесторов, 200 зданий образовательных учреждений.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Ефимов: на станции "ЗИЛ" продолжается подготовка к строительству
9 декабря, 10:09
 
МоскваМоскворечье-СабуровоВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Сергей СобянинГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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