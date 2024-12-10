https://ria.ru/20241210/edro-1988408020.html

Единая Россия вовлечет участников СВО в политическую жизнь партии

Единая Россия вовлечет участников СВО в политическую жизнь партии - РИА Новости, 10.12.2024

Единая Россия вовлечет участников СВО в политическую жизнь партии

Партия "Единая Россия" включит участников СВО в руководящие органы партии, включая Высший и Генеральный советы партии на съезде ЕР 14 декабря, сообщил... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T15:07

2024-12-10T15:07

2024-12-10T15:07

политика

россия

александр сидякин

владимир путин

единая россия

госдума рф

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Партия "Единая Россия" включит участников СВО в руководящие органы партии, включая Высший и Генеральный советы партии на съезде ЕР 14 декабря, сообщил руководитель Центрального исполкома партии, депутат Государственной Думы Александр Сидякин. "В нулевой день съезда у нас запланирована отдельная дискуссионная площадка по теме СВО. Одно из решений, которое могу анонсировать здесь сегодня, в стенах Государственной Думы, это включение участников СВО в наши руководящие партийные органы, включая высший и генеральный советы партии", - сказал Сидякин на пленарном заседании Госдумы. Он отметил, что ЕР первая откликнулась на призыв президента РФ Владимира Путина о вовлечении участников и ветеранов СВО в политическую и общественную жизнь. "В прошлом году многие из тех, кто вернулся с фронта, избрались от нашей партии депутатами различного уровня, а в этом году мы обеспечивали индивидуальное сопровождение кандидатов, которые прошли СВО: помогали со сбором документов, проведением избирательных компаний. В итоге по результатам единого дня голосования 308 кандидатов из числа участников СВО стали у нас депутатами различных уровней", - напомнил руководитель Центрального исполкома ЕР. По словам Сидякина, введение введение этих людей в руководящие органы партии - это "зримое подтверждение слов нашего президента о том, что участники СВО - это новая элита нашей страны". "Другая магистральная тема съезда – внесение изменений в народную программу партии. Они отражают насущные запросы граждан, экономики, развития наших городов и регионов, и, конечно, необходимость особого внимания к поддержке участников СВО и членов их семей. Появится отдельный раздел, посвященный этой теме.", - отметил он. Сидякин уточнил, что также в народной программе появятся положения о строительстве передовых инженерных школ в каждом федеральном округе, создании сети современных кампусов, реализации программы капремонта колледжей, разработки мастер-планов городов и многое другое. "В Год семьи, конечно, закрепим и положение, направленное на дополнительную защиту материнства, детства и многодетных семей", - заключил депутат Госдумы. Он обратил внимание на то, что народная программа в результате изменений станет шире, при этом партия не отказывается от предыдущих обязательств, указанных в программе. "Всё остается в силе и будет выполнено в полном объеме и в срок", - заявил Сидякин. Съезд партии "Единая Россия состоится 14 декабря.

https://ria.ru/20241016/medvedev-1978409932.html

https://ria.ru/20241016/medvedev--1978414088.html

https://ria.ru/20241209/svo-1988190818.html

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политика, россия, александр сидякин, владимир путин, единая россия, госдума рф