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Единая Россия вовлечет участников СВО в политическую жизнь партии - РИА Новости, 10.12.2024
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15:07 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/edro-1988408020.html
Единая Россия вовлечет участников СВО в политическую жизнь партии
Единая Россия вовлечет участников СВО в политическую жизнь партии - РИА Новости, 10.12.2024
Единая Россия вовлечет участников СВО в политическую жизнь партии
Партия "Единая Россия" включит участников СВО в руководящие органы партии, включая Высший и Генеральный советы партии на съезде ЕР 14 декабря, сообщил... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T15:07
2024-12-10T15:07
политика
россия
александр сидякин
владимир путин
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Партия "Единая Россия" включит участников СВО в руководящие органы партии, включая Высший и Генеральный советы партии на съезде ЕР 14 декабря, сообщил руководитель Центрального исполкома партии, депутат Государственной Думы Александр Сидякин. "В нулевой день съезда у нас запланирована отдельная дискуссионная площадка по теме СВО. Одно из решений, которое могу анонсировать здесь сегодня, в стенах Государственной Думы, это включение участников СВО в наши руководящие партийные органы, включая высший и генеральный советы партии", - сказал Сидякин на пленарном заседании Госдумы. Он отметил, что ЕР первая откликнулась на призыв президента РФ Владимира Путина о вовлечении участников и ветеранов СВО в политическую и общественную жизнь. "В прошлом году многие из тех, кто вернулся с фронта, избрались от нашей партии депутатами различного уровня, а в этом году мы обеспечивали индивидуальное сопровождение кандидатов, которые прошли СВО: помогали со сбором документов, проведением избирательных компаний. В итоге по результатам единого дня голосования 308 кандидатов из числа участников СВО стали у нас депутатами различных уровней", - напомнил руководитель Центрального исполкома ЕР. По словам Сидякина, введение введение этих людей в руководящие органы партии - это "зримое подтверждение слов нашего президента о том, что участники СВО - это новая элита нашей страны". "Другая магистральная тема съезда – внесение изменений в народную программу партии. Они отражают насущные запросы граждан, экономики, развития наших городов и регионов, и, конечно, необходимость особого внимания к поддержке участников СВО и членов их семей. Появится отдельный раздел, посвященный этой теме.", - отметил он. Сидякин уточнил, что также в народной программе появятся положения о строительстве передовых инженерных школ в каждом федеральном округе, создании сети современных кампусов, реализации программы капремонта колледжей, разработки мастер-планов городов и многое другое. "В Год семьи, конечно, закрепим и положение, направленное на дополнительную защиту материнства, детства и многодетных семей", - заключил депутат Госдумы. Он обратил внимание на то, что народная программа в результате изменений станет шире, при этом партия не отказывается от предыдущих обязательств, указанных в программе. "Всё остается в силе и будет выполнено в полном объеме и в срок", - заявил Сидякин. Съезд партии "Единая Россия состоится 14 декабря.
https://ria.ru/20241016/medvedev-1978409932.html
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политика, россия, александр сидякин, владимир путин, единая россия, госдума рф
Политика, Россия, Александр Сидякин, Владимир Путин, Единая Россия, Госдума РФ
Единая Россия вовлечет участников СВО в политическую жизнь партии

Сидякин: Единая Россия включит участников СВО в руководящие органы партии

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаместитель секретаря Генерального совета партии, руководитель Центрального исполнительного комитета Всероссийской политической партии "Единая Россия" Александр Сидякин на ПМЭФ-2022
Заместитель секретаря Генерального совета партии, руководитель Центрального исполнительного комитета Всероссийской политической партии Единая Россия Александр Сидякин на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Партия "Единая Россия" включит участников СВО в руководящие органы партии, включая Высший и Генеральный советы партии на съезде ЕР 14 декабря, сообщил руководитель Центрального исполкома партии, депутат Государственной Думы Александр Сидякин.
"В нулевой день съезда у нас запланирована отдельная дискуссионная площадка по теме СВО. Одно из решений, которое могу анонсировать здесь сегодня, в стенах Государственной Думы, это включение участников СВО в наши руководящие партийные органы, включая высший и генеральный советы партии", - сказал Сидякин на пленарном заседании Госдумы.
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Он отметил, что ЕР первая откликнулась на призыв президента РФ Владимира Путина о вовлечении участников и ветеранов СВО в политическую и общественную жизнь.
"В прошлом году многие из тех, кто вернулся с фронта, избрались от нашей партии депутатами различного уровня, а в этом году мы обеспечивали индивидуальное сопровождение кандидатов, которые прошли СВО: помогали со сбором документов, проведением избирательных компаний. В итоге по результатам единого дня голосования 308 кандидатов из числа участников СВО стали у нас депутатами различных уровней", - напомнил руководитель Центрального исполкома ЕР.
По словам Сидякина, введение введение этих людей в руководящие органы партии - это "зримое подтверждение слов нашего президента о том, что участники СВО - это новая элита нашей страны".
"Другая магистральная тема съезда – внесение изменений в народную программу партии. Они отражают насущные запросы граждан, экономики, развития наших городов и регионов, и, конечно, необходимость особого внимания к поддержке участников СВО и членов их семей. Появится отдельный раздел, посвященный этой теме.", - отметил он.
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Сидякин уточнил, что также в народной программе появятся положения о строительстве передовых инженерных школ в каждом федеральном округе, создании сети современных кампусов, реализации программы капремонта колледжей, разработки мастер-планов городов и многое другое.
"В Год семьи, конечно, закрепим и положение, направленное на дополнительную защиту материнства, детства и многодетных семей", - заключил депутат Госдумы.
Он обратил внимание на то, что народная программа в результате изменений станет шире, при этом партия не отказывается от предыдущих обязательств, указанных в программе.
"Всё остается в силе и будет выполнено в полном объеме и в срок", - заявил Сидякин.
Съезд партии "Единая Россия состоится 14 декабря.
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