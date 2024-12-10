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Главы правительств ЕАЭС обсудят энергетическое сотрудничество
Главы правительств ЕАЭС обсудят энергетическое сотрудничество - РИА Новости, 10.12.2024
Главы правительств ЕАЭС обсудят энергетическое сотрудничество
Главы правительств ЕАЭС уделят особое внимание энергетическому сотрудничеству на предстоящей на текущей неделе встрече в Москве, сообщила пресс-служба кабмина... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T00:19
2024-12-10T00:19
2024-12-10T00:19
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михаил мишустин
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Главы правительств ЕАЭС уделят особое внимание энергетическому сотрудничеству на предстоящей на текущей неделе встрече в Москве, сообщила пресс-служба кабмина России. Ранее российский кабмин сообщил о планах премьер-министра РФ Михаила Мишустина принять участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ и и Евразийского межправительственного совета 12 и 13 декабря в Москве. "В ходе заседания Евразийского межправительственного совета будут рассмотрены вопросы дальнейшего углубления Евразийской экономической интеграции. Особое внимание будет уделено расширению сотрудничества в области энергетики, промышленности, развитию электронной торговли", - сообщили в правительстве РФ. Отмечается, что на встрече в Москве обменяются мнениями "относительно внесения изменений в Положение об отборе совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности и оказании финансового содействия при их реализации". Предстоящее в Москве заседание Межправительственного совета станет четвертым в текущем году. Предыдущее заседание состоялось 1 октября 2024 года в Ереване.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, москва, россия, ереван, михаил мишустин, евразийский экономический союз, снг
Экономика, Москва, Россия, Ереван, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз, СНГ
Главы правительств ЕАЭС обсудят энергетическое сотрудничество
Главы правительств ЕАЭС уделят особое внимание энергетическому сотрудничеству