https://ria.ru/20241210/eaes-1988289867.html

Главы правительств ЕАЭС обсудят энергетическое сотрудничество

Главы правительств ЕАЭС обсудят энергетическое сотрудничество - РИА Новости, 10.12.2024

Главы правительств ЕАЭС обсудят энергетическое сотрудничество

Главы правительств ЕАЭС уделят особое внимание энергетическому сотрудничеству на предстоящей на текущей неделе встрече в Москве, сообщила пресс-служба кабмина... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T00:19

2024-12-10T00:19

2024-12-10T00:19

экономика

москва

россия

ереван

михаил мишустин

евразийский экономический союз

снг

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Главы правительств ЕАЭС уделят особое внимание энергетическому сотрудничеству на предстоящей на текущей неделе встрече в Москве, сообщила пресс-служба кабмина России. Ранее российский кабмин сообщил о планах премьер-министра РФ Михаила Мишустина принять участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ и и Евразийского межправительственного совета 12 и 13 декабря в Москве. "В ходе заседания Евразийского межправительственного совета будут рассмотрены вопросы дальнейшего углубления Евразийской экономической интеграции. Особое внимание будет уделено расширению сотрудничества в области энергетики, промышленности, развитию электронной торговли", - сообщили в правительстве РФ. Отмечается, что на встрече в Москве обменяются мнениями "относительно внесения изменений в Положение об отборе совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности и оказании финансового содействия при их реализации". Предстоящее в Москве заседание Межправительственного совета станет четвертым в текущем году. Предыдущее заседание состоялось 1 октября 2024 года в Ереване.

https://ria.ru/20241126/putin-1985843464.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, москва, россия, ереван, михаил мишустин, евразийский экономический союз, снг