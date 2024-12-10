https://ria.ru/20241210/dtp-1988350022.html
В Приамурье пассажир автобуса с отказавшими тормозами снял момент аварии
В Приамурье пассажир автобуса с отказавшими тормозами снял момент аварии - РИА Новости, 10.12.2024
В Приамурье пассажир автобуса с отказавшими тормозами снял момент аварии
Пассажир снял на видео в салоне автобуса последние секунды перед аварией, которая произошла в селе Чигири Благовещенского района. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T11:49
2024-12-10T11:49
2024-12-10T12:06
происшествия
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благовещенский район
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Пассажир снял на видео в салоне автобуса последние секунды перед аварией, которая произошла в селе Чигири Благовещенского района.На опубликованном ролике можно увидеть, как автобус мчится по дороге. По словам мужчины, снимавшего видео, у него отказали тормоза."Мы несемся. Сейчас врежемся", — сказал он, используя резкое выражение.Водитель крикнул пассажирам, чтобы они все держались.Через несколько мгновений произошло столкновение.По данным ГИБДД региона, авария случилась вечером в понедельник. Рейсовый автобус № 106 съехал со скользкой дороги и наехал на светофор, дорожный знак и дерево. Водитель 1956 года рождения получил травмы, ему понадобилась медицинская помощь. Пассажиры не пострадали.
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Кадры из салона автобуса, у которого отказали тормоза в селе Чигири
Кадры из салона автобуса, у которого отказали тормоза в селе Чигири
2024-12-10T11:49
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РИА Новости
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происшествия, россия, амурская область, благовещенский район, гибдд мвд рф
Происшествия, Россия, Амурская область, Благовещенский район, ГИБДД МВД РФ
В Приамурье пассажир автобуса с отказавшими тормозами снял момент аварии
ДТП с автобусом в Приамурье с комментариями пассажира из салона попал на видео