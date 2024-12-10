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В Приамурье пассажир автобуса с отказавшими тормозами снял момент аварии - РИА Новости, 10.12.2024
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11:49 10.12.2024 (обновлено: 12:06 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/dtp-1988350022.html
В Приамурье пассажир автобуса с отказавшими тормозами снял момент аварии
В Приамурье пассажир автобуса с отказавшими тормозами снял момент аварии - РИА Новости, 10.12.2024
В Приамурье пассажир автобуса с отказавшими тормозами снял момент аварии
Пассажир снял на видео в салоне автобуса последние секунды перед аварией, которая произошла в селе Чигири Благовещенского района. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T11:49
2024-12-10T12:06
происшествия
россия
амурская область
благовещенский район
гибдд мвд рф
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Пассажир снял на видео в салоне автобуса последние секунды перед аварией, которая произошла в селе Чигири Благовещенского района.На опубликованном ролике можно увидеть, как автобус мчится по дороге. По словам мужчины, снимавшего видео, у него отказали тормоза."Мы несемся. Сейчас врежемся", — сказал он, используя резкое выражение.Водитель крикнул пассажирам, чтобы они все держались.Через несколько мгновений произошло столкновение.По данным ГИБДД региона, авария случилась вечером в понедельник. Рейсовый автобус № 106 съехал со скользкой дороги и наехал на светофор, дорожный знак и дерево. Водитель 1956 года рождения получил травмы, ему понадобилась медицинская помощь. Пассажиры не пострадали.
https://ria.ru/20241210/dtp-1988292791.html
россия
амурская область
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Кадры из салона автобуса, у которого отказали тормоза в селе Чигири
Кадры из салона автобуса, у которого отказали тормоза в селе Чигири
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происшествия, россия, амурская область, благовещенский район, гибдд мвд рф
Происшествия, Россия, Амурская область, Благовещенский район, ГИБДД МВД РФ
В Приамурье пассажир автобуса с отказавшими тормозами снял момент аварии

ДТП с автобусом в Приамурье с комментариями пассажира из салона попал на видео

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Пассажир снял на видео в салоне автобуса последние секунды перед аварией, которая произошла в селе Чигири Благовещенского района.
На опубликованном ролике можно увидеть, как автобус мчится по дороге. По словам мужчины, снимавшего видео, у него отказали тормоза.
«
"Мы несемся. Сейчас врежемся", — сказал он, используя резкое выражение.
Водитель крикнул пассажирам, чтобы они все держались.
Через несколько мгновений произошло столкновение.
По данным ГИБДД региона, авария случилась вечером в понедельник. Рейсовый автобус № 106 съехал со скользкой дороги и наехал на светофор, дорожный знак и дерево. Водитель 1956 года рождения получил травмы, ему понадобилась медицинская помощь. Пассажиры не пострадали.
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ПроисшествияРоссияАмурская областьБлаговещенский районГИБДД МВД РФ
 
 
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