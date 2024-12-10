https://ria.ru/20241210/dtp-1988350022.html

В Приамурье пассажир автобуса с отказавшими тормозами снял момент аварии

В Приамурье пассажир автобуса с отказавшими тормозами снял момент аварии - РИА Новости, 10.12.2024

В Приамурье пассажир автобуса с отказавшими тормозами снял момент аварии

Пассажир снял на видео в салоне автобуса последние секунды перед аварией, которая произошла в селе Чигири Благовещенского района. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T11:49

2024-12-10T11:49

2024-12-10T12:06

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благовещенский район

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Пассажир снял на видео в салоне автобуса последние секунды перед аварией, которая произошла в селе Чигири Благовещенского района.На опубликованном ролике можно увидеть, как автобус мчится по дороге. По словам мужчины, снимавшего видео, у него отказали тормоза."Мы несемся. Сейчас врежемся", — сказал он, используя резкое выражение.Водитель крикнул пассажирам, чтобы они все держались.Через несколько мгновений произошло столкновение.По данным ГИБДД региона, авария случилась вечером в понедельник. Рейсовый автобус № 106 съехал со скользкой дороги и наехал на светофор, дорожный знак и дерево. Водитель 1956 года рождения получил травмы, ему понадобилась медицинская помощь. Пассажиры не пострадали.

https://ria.ru/20241210/dtp-1988292791.html

россия

амурская область

благовещенский район

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Кадры из салона автобуса, у которого отказали тормоза в селе Чигири Кадры из салона автобуса, у которого отказали тормоза в селе Чигири 2024-12-10T11:49 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, россия, амурская область, благовещенский район, гибдд мвд рф