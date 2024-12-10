https://ria.ru/20241210/dnr-1988349701.html
Вузы Донецка могут вернуться к работе в очном формате в 2025 году
Вузы Донецка могут вернуться к работе в очном формате в 2025 году - РИА Новости, 10.12.2024
Вузы Донецка могут вернуться к работе в очном формате в 2025 году
Вузы Донецка могут вернуться к работе в очном формате в 2025 году, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в ходе прямой линии. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T11:47
2024-12-10T11:47
2024-12-10T11:47
специальная военная операция на украине
общество
донецк
донецкая народная республика
донбасс
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987558299_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_99fdd9d8affc39de0327565b4784b209.jpg
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Вузы Донецка могут вернуться к работе в очном формате в 2025 году, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в ходе прямой линии. "Есть все предпосылки, что в следующем году, я рассчитываю, что в первой половине, мы все-таки перейдем на полное очное обучение. Это хорошо для образовательного процесса, это хорошо для социализации наших студентов, наших ребят", - сказал Пушилин. Он отметил, что возврат в полноценный формат работы вузов позволит готовить тех специалистов, которых сейчас не хватает в Донбассе.
https://ria.ru/20241107/svo-1982387965.html
донецк
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987558299_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fa6444348e1ffa6ae06e21979def078f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, донецк, донецкая народная республика, донбасс, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Донецк, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Денис Пушилин
Вузы Донецка могут вернуться к работе в очном формате в 2025 году
Пушилин: вузы Донецка могут вернуться к работе в очном формате в 2025 году