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Вузы Донецка могут вернуться к работе в очном формате в 2025 году - РИА Новости, 10.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:47 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/dnr-1988349701.html
Вузы Донецка могут вернуться к работе в очном формате в 2025 году
Вузы Донецка могут вернуться к работе в очном формате в 2025 году - РИА Новости, 10.12.2024
Вузы Донецка могут вернуться к работе в очном формате в 2025 году
Вузы Донецка могут вернуться к работе в очном формате в 2025 году, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в ходе прямой линии. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T11:47
2024-12-10T11:47
специальная военная операция на украине
общество
донецк
донецкая народная республика
донбасс
денис пушилин
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Вузы Донецка могут вернуться к работе в очном формате в 2025 году, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в ходе прямой линии. "Есть все предпосылки, что в следующем году, я рассчитываю, что в первой половине, мы все-таки перейдем на полное очное обучение. Это хорошо для образовательного процесса, это хорошо для социализации наших студентов, наших ребят", - сказал Пушилин. Он отметил, что возврат в полноценный формат работы вузов позволит готовить тех специалистов, которых сейчас не хватает в Донбассе.
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донецк
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общество, донецк, донецкая народная республика, донбасс, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Донецк, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Денис Пушилин
Вузы Донецка могут вернуться к работе в очном формате в 2025 году

Пушилин: вузы Донецка могут вернуться к работе в очном формате в 2025 году

© Getty Images / skynesherПреподаватель во время лекции
Преподаватель во время лекции - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Getty Images / skynesher
Преподаватель во время лекции. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Вузы Донецка могут вернуться к работе в очном формате в 2025 году, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в ходе прямой линии.
"Есть все предпосылки, что в следующем году, я рассчитываю, что в первой половине, мы все-таки перейдем на полное очное обучение. Это хорошо для образовательного процесса, это хорошо для социализации наших студентов, наших ребят", - сказал Пушилин.
Он отметил, что возврат в полноценный формат работы вузов позволит готовить тех специалистов, которых сейчас не хватает в Донбассе.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоДонецкДонецкая Народная РеспубликаДонбассДенис Пушилин
 
 
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