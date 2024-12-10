https://ria.ru/20241210/dnr-1988349701.html

Вузы Донецка могут вернуться к работе в очном формате в 2025 году

Вузы Донецка могут вернуться к работе в очном формате в 2025 году - РИА Новости, 10.12.2024

Вузы Донецка могут вернуться к работе в очном формате в 2025 году

Вузы Донецка могут вернуться к работе в очном формате в 2025 году, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в ходе прямой линии. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T11:47

2024-12-10T11:47

2024-12-10T11:47

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донецкая народная республика

донбасс

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Вузы Донецка могут вернуться к работе в очном формате в 2025 году, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в ходе прямой линии. "Есть все предпосылки, что в следующем году, я рассчитываю, что в первой половине, мы все-таки перейдем на полное очное обучение. Это хорошо для образовательного процесса, это хорошо для социализации наших студентов, наших ребят", - сказал Пушилин. Он отметил, что возврат в полноценный формат работы вузов позволит готовить тех специалистов, которых сейчас не хватает в Донбассе.

https://ria.ru/20241107/svo-1982387965.html

донецк

донецкая народная республика

донбасс

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общество, донецк, донецкая народная республика, донбасс, денис пушилин