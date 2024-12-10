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Посольство ФРГ пообещало связаться с задержанным за планирование диверсии - РИА Новости, 10.12.2024
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14:38 10.12.2024 (обновлено: 14:48 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/diversiya-1988400552.html
Посольство ФРГ пообещало связаться с задержанным за планирование диверсии
Посольство ФРГ пообещало связаться с задержанным за планирование диверсии - РИА Новости, 10.12.2024
Посольство ФРГ пообещало связаться с задержанным за планирование диверсии
Посольство ФРГ в Москве сообщило РИА Новости, что постарается установить контакт с задержанным за планирование диверсии в Нижнем Новгороде гражданином, имеющим... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T14:38
2024-12-10T14:48
германия
россия
в мире
нижний новгород
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
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МОСКВА,10 дек - РИА Новости. Посольство ФРГ в Москве сообщило РИА Новости, что постарается установить контакт с задержанным за планирование диверсии в Нижнем Новгороде гражданином, имеющим российское и немецкое гражданство, для оказания консульской поддержки."Посольство приняло к сведению сообщения о задержании и постарается, в соответствии с практикой в отношении всех граждан Германии, установить контакт с задержанным с целью оказания консульской поддержки", - сообщили агентству.Во вторник в ЦОС ФСБ сообщили, что гражданин России и Германии, 2003 года рождения, задержан за подготовку по заданию СБУ диверсии на железной дороге в Нижнем Новгороде, дома у него нашли взрывчатку. Он признался, что его заданием было пустить под откос грузовой поезд.Молодой человек также признался, что приехал в Россию в 2023 году, чтобы поменять российский паспорт. По заданию сотрудника спецслужб Украины, с которым познакомился в интернете, он, в частности, поджег электрощиток и нарисовал пять граффити за 2500 рублей.
https://ria.ru/20241124/diversii-1985447253.html
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германия, россия, в мире, нижний новгород, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины
Германия, Россия, В мире, Нижний Новгород, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины
Посольство ФРГ пообещало связаться с задержанным за планирование диверсии

Посольство ФРГ постарается связаться с задержанным за планирование диверсии

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание посольства Германии в Москве
Здание посольства Германии в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание посольства Германии в Москве. Архивное фото
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МОСКВА,10 дек - РИА Новости. Посольство ФРГ в Москве сообщило РИА Новости, что постарается установить контакт с задержанным за планирование диверсии в Нижнем Новгороде гражданином, имеющим российское и немецкое гражданство, для оказания консульской поддержки.
"Посольство приняло к сведению сообщения о задержании и постарается, в соответствии с практикой в отношении всех граждан Германии, установить контакт с задержанным с целью оказания консульской поддержки", - сообщили агентству.
Во вторник в ЦОС ФСБ сообщили, что гражданин России и Германии, 2003 года рождения, задержан за подготовку по заданию СБУ диверсии на железной дороге в Нижнем Новгороде, дома у него нашли взрывчатку. Он признался, что его заданием было пустить под откос грузовой поезд.
Молодой человек также признался, что приехал в Россию в 2023 году, чтобы поменять российский паспорт. По заданию сотрудника спецслужб Украины, с которым познакомился в интернете, он, в частности, поджег электрощиток и нарисовал пять граффити за 2500 рублей.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
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ГерманияРоссияВ миреНижний НовгородФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности Украины
 
 
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