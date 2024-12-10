https://ria.ru/20241210/diversiya-1988400552.html
Посольство ФРГ пообещало связаться с задержанным за планирование диверсии
Посольство ФРГ пообещало связаться с задержанным за планирование диверсии - РИА Новости, 10.12.2024
Посольство ФРГ пообещало связаться с задержанным за планирование диверсии
Посольство ФРГ в Москве сообщило РИА Новости, что постарается установить контакт с задержанным за планирование диверсии в Нижнем Новгороде гражданином, имеющим... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T14:38
2024-12-10T14:38
2024-12-10T14:48
германия
россия
в мире
нижний новгород
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/16/1867114243_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_65d68707cdbf666bf3b40cf0edeb45e5.jpg
МОСКВА,10 дек - РИА Новости. Посольство ФРГ в Москве сообщило РИА Новости, что постарается установить контакт с задержанным за планирование диверсии в Нижнем Новгороде гражданином, имеющим российское и немецкое гражданство, для оказания консульской поддержки."Посольство приняло к сведению сообщения о задержании и постарается, в соответствии с практикой в отношении всех граждан Германии, установить контакт с задержанным с целью оказания консульской поддержки", - сообщили агентству.Во вторник в ЦОС ФСБ сообщили, что гражданин России и Германии, 2003 года рождения, задержан за подготовку по заданию СБУ диверсии на железной дороге в Нижнем Новгороде, дома у него нашли взрывчатку. Он признался, что его заданием было пустить под откос грузовой поезд.Молодой человек также признался, что приехал в Россию в 2023 году, чтобы поменять российский паспорт. По заданию сотрудника спецслужб Украины, с которым познакомился в интернете, он, в частности, поджег электрощиток и нарисовал пять граффити за 2500 рублей.
https://ria.ru/20241124/diversii-1985447253.html
германия
россия
нижний новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/16/1867114243_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4f33a82dbf040a5ae3c756cfbd5c51fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, россия, в мире, нижний новгород, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины
Германия, Россия, В мире, Нижний Новгород, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины
Посольство ФРГ пообещало связаться с задержанным за планирование диверсии
Посольство ФРГ постарается связаться с задержанным за планирование диверсии