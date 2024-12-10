https://ria.ru/20241210/diversiya-1988400552.html

Посольство ФРГ пообещало связаться с задержанным за планирование диверсии

Посольство ФРГ пообещало связаться с задержанным за планирование диверсии - РИА Новости, 10.12.2024

Посольство ФРГ пообещало связаться с задержанным за планирование диверсии

Посольство ФРГ в Москве сообщило РИА Новости, что постарается установить контакт с задержанным за планирование диверсии в Нижнем Новгороде гражданином, имеющим... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T14:38

2024-12-10T14:38

2024-12-10T14:48

германия

россия

в мире

нижний новгород

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба безопасности украины

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МОСКВА,10 дек - РИА Новости. Посольство ФРГ в Москве сообщило РИА Новости, что постарается установить контакт с задержанным за планирование диверсии в Нижнем Новгороде гражданином, имеющим российское и немецкое гражданство, для оказания консульской поддержки."Посольство приняло к сведению сообщения о задержании и постарается, в соответствии с практикой в отношении всех граждан Германии, установить контакт с задержанным с целью оказания консульской поддержки", - сообщили агентству.Во вторник в ЦОС ФСБ сообщили, что гражданин России и Германии, 2003 года рождения, задержан за подготовку по заданию СБУ диверсии на железной дороге в Нижнем Новгороде, дома у него нашли взрывчатку. Он признался, что его заданием было пустить под откос грузовой поезд.Молодой человек также признался, что приехал в Россию в 2023 году, чтобы поменять российский паспорт. По заданию сотрудника спецслужб Украины, с которым познакомился в интернете, он, в частности, поджег электрощиток и нарисовал пять граффити за 2500 рублей.

https://ria.ru/20241124/diversii-1985447253.html

германия

россия

нижний новгород

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германия, россия, в мире, нижний новгород, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины